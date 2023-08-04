На тижні євро дешевшав: які курси основних валют виставлять обмінники у вихідні

В умовах війни та за постійних обстрілів нашої інфраструктури та цивільних об'єктів тиждень на валютному ринку пройшов напрочуд досить спокійно. Але інтрига навколо курсу валют на вихідні зберігається. І ось, чому.

НБУ періодично активно продавав американську валюту на міжбанку по 36,9343 гривні і таким чином без особливих труднощів утримував безготівковий долар у межах коридору 36,5686−36,9343 гривні.

Не було великих сенсацій і щодо євровалюти. Пара євро/долар весь тиждень перебувала в межах вузького коридору від 1,0918 до 1,1040 доларів за євро. При цьому мінімальні значення цього співвідношення припали на 2−3 серпня, а максимальні рівні котирувань євро щодо долара зафіксовано 31 липня.

Пара євро/долар на вечір п'ятниці, 4 серпня

У результаті безготівковий євро в Україні за тиждень подешевшав майже на 28 копійок — з 40,2839/40,6720 ранку понеділка, 31 липня, до 40,060/40,3950 гривень до 15:00 за Києвом на момент закриття п'ятничної сесії 4 серпня.

Безготівковий євро в Україні

І тільки до вечора п'ятниці на міжнародному ринку євро вирішив потіснити долар до рівнів близько 1,1023 долара за євро. Але український міжбанк вже був закритий, тому таке зростання не позначилося на ціні угод по євровалюті.

Готівковий євро трясло сильніше, ніж на міжбанку. Відбувалося це за рахунок ситуативного збільшення попиту на валюту з боку заможних українців, на тлі чого окремі пункти обміну валюти відразу задирали цінники.

Курс готівкового євро в Україні 28.07−04.08

Проте загальна гра «на підвищення» готівкового курсу долара та євро, яка розпочалася ще у третій декаді липня, видихнулася, зіткнувшись із просіданням платоспроможного попиту на валюту з боку саме громадян. Це підтверджує як статистика Нацбанку, так і неофіційні розмови автора статті із власниками обмінників.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Розігріти курс у серпні — вересні власники обмінок сподіваються за рахунок зростання попиту на готівкову валюту з боку аграріїв, які традиційно частину свого виторгу від продажу врожаю конвертують у готівкову валюту, щоб застрахуватися від курсових ризиків до початку наступних польових робіт.

Але в умовах війни власники обмінників змушені працювати з дуже короткостроковим горизонтом планування, а тому вважають за краще заробляти тут і зараз.

Саме тому у власників обмінників у ці вихідні залишається лише один формат заробітку — звузити спред між купівлею/продажем по долару та євро та працювати у форматі «з обороту».

Окремі мережі обмінників можуть, звичайно, спробувати утримати спред у межах до 1 гривні, виставляючи занижений курс прийому та завищений курс продажу. Але особливого прибутку власникам обмінок така тактика зараз не принесе. Адже і їхні клієнти стали грамотнішими і перш, ніж провести валютообмінні операції, моніторять ринок. Та й вільних грошей у більшості громадян небагато, що знижує загальну статистику угод в обмінках, що виставляють великі спреди.

Різнокурсність «старих», «білих» і «синіх» доларів поки що зустрічається. Але й у цьому випадку дедалі менше приватних продавців валюти попадаються на цю вудку. Більше того, обмінники, які ще «балуються» такими речами, ризикують нарватися на скаргу від незадоволеного клієнта в НБУ, що загрожує перевіркою та штрафом. Тому далекоглядні власники обмінок вже не ризикують отримувати додаткового заробітку за рахунок заниження курсу на «негарні» долари.

Тактика підвищення обсягу операцій з допомогою звуження спреда буде наразі найправильнішою. Тим паче, що і на зовнішньому ринку співвідношення пари євро/долар перебуває у короткочасному літньому затишші, що також знижує курсові ризики для українських фінансистів 5−6 серпня.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 5−6 серпня

Як зазначено вище, основна частина обмінок фінкомпаній працюватиме у форматі «з обороту» зі спредом по долару в межах 20−25 копійок, а євро — в межах 20−30 копійок.

Тільки в районах з низькою конкуренцією між обмінниками та у великих торгових центрах, де завжди вищий попит на гривню, деякі власники пунктів валютообміну продовжать виставляти спред щодо євро в межах до 1 гривні.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі буде в межах: прийом 36,90 — 37,33 гривень та продаж від 37,35 до 37,60 гривень.

Курс євровалюти в обмінках фінкомпаній буде в межах: прийом від 40,70 до 41,25 гривень та продаж від 41,30 до 42,00 гривень.