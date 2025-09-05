Світові валютні ринки лихоманить, а на українському — затишшя: що відбувається

Значна кількість зовнішніх геополітичних викликів, зростання політичної та військової напруги у світі практично не позначились на нашому внутрішньому валютному ринку: як гривня закриває тиждень та які курси виставлять обмінники у найближчу суботу-неділю.

Тиждень, що минає, був насичений знаковими політичними подіями світового масштабу. Одна з головних — саміт ШОС зі спробою росії створити єдиний антиамериканський та антизахідний фронт, наймасштабніший в історії Китаю військовий парад у Пекіні та інші важливі сигнали, які політики всього світу розшифровуватимуть ще не один день.

Водночас рф демонстративно посилювала воєнні дії в Україні, посилаючи негативні меседжі Європі, лідери понад 30 країн у четвер обговорювали можливі гарантії безпеки для України у разі укладання мирної угоди з росією, а американський президент Дональд Трам звинувачував європейців, які продовжують купувати російські енергоресурси, у фінансуванні війни в нашій країні.

У секторі Газа зберігалася вибухонебезпечна ситуація тощо. Кожна з цих подій окремо раніше могла б спровокувати серйозну реакцію світових ринків і, як наслідок, реакцію українського міжбанку (принаймні, за курсом євро щодо гривні). Але в результаті світовий ринок на все це зреагував, а український міжбанк — майже ні.

На світових майданчиках найпоказовішим сигналом, що все йде не так, став черговий стрибок ціни золота, як захисного активу, — з $3 430 до майже $3 580 за унцію на момент написання статті з реальними шансами впритул підійти до рівня в $3 600.

Графік золота за тиждень

Не все стабільно і зрозуміло було і щодо пари євро/долар: на її динаміку впливали не тільки геополітичні чинники, а й засідання європейського та американського регуляторів, що наближаються (11 і 17 вересня відповідно), щодо відсоткових ставок.

Від ЄЦБ очікують на збереження ставок на поточному рівні. А ось засідання ФРС, з огляду на тло новин навколо цієї події, може буквально підірвати ринки, які вже майже не мають сумнівів у зниженні ставок Федрезервом щонайменше на 0,25% річних.

Головною інтригою залишається можливість кардинальніших кроків із боку ФРС у вигляді зниження ставок відразу на 0,5% річних. Але найголовніше — що у своїй промові скаже голова регулятора Джером Пауелл щодо перспектив американської та світової економіки.

Тим паче, що Дональд Трамп продовжує звинувачувати Федрезерв у невиправдано жорсткій, на його думку, монетарній політиці. А це лише посилює страхи інвесторів, що Федрезерв втратить свою незалежність. У розумінні інвесторів такий сценарій розвитку подій буде рівносильним повній непередбачуваності подальшої поведінки ФРС, як головної опори для долара США. Усі зміни настроїв інвесторів відразу ж позначилися на парі євро/долар:

Графік євро/долар за тиждень

Оцінюючи ризики для суто українського валютного ринку, варто додати посилення активності росії на фронті та масовані обстріли агресором цивільної інфраструктури нашої країни. При цьому вітчизняний валютний ринок не продемонстрував сильної знервованості, в чому, безперечно, є заслуга Нацбанку.

Він досить професійно та оперативно гасив усі негативні посилання міжнародних ринків та забезпечив відносну стабільність гривні. Особливо, якщо порівнювати дані тільки на початок і кінець тижня, без проміжних ситуативних коливань у середині тижня.

Долар США (міжбанк)

Євро (міжбанк)

Готівковий долар за тиждень

Готівковий євро за тиждень

Фактично, за період із 1 до 5 вересня курс продажу безготівкового долара на торгах просів на 12 копійок — із 41,30/41,33 до 41,18/41,21 гривень, а долар в обмінниках фінкомпаній та в касах банків увечері п'ятниці, 5 вересня, можна було купити за 41,25 — 41,60 гривень.

Курс продажу євро на торгах за цей період знизився на 5 копійок — із 48,4366/48,4552 до 48,3865/48,4011 гривень. Готівковий ринок реагував на зміни міжбанку, але без особливого «фанатизму» та без спроб додатково «розгойдати» ринок. 5 вересня готівковий євро в обмінниках можна було легко купити за 48,40 — 48,60 гривень.

Новинне тло міжнародних ринків переповнене подіями, які провокують високу волатильність як долара, так і євро, а на внутрішньому ринку панує відносне «затишшя». У таких умовах власники обмінників цими вихідними для підстрахування розширять спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро, але при цьому продовжать працювати у форматі «з обороту». Спред як за доларом, так і за євро в більшості обмінників перебуватиме в межах 20−30 копійок.

Проте український валютний ринок, навіть за його дуже невеликих обсягів та жорстких обмежень, довго не зможе жити своїм життям без корекції та реакції на світові коливання валют. А це обіцяє багато сюрпризів нашому ринку вже буквально з наступного тижня, коли до засідань ЄЦБ і ФРС США вже залишаться лічені дні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 6−7 вересня

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,05 до 41,20 гривень та продаж від 41,25 до 41,60 гривень.

Курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 47,70 до 48,35 гривень та продаж від 48,40 до 48,70 гривень.