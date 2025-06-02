Мінус $3,6 млрд на експортних «євромитах»: як це позначиться на курсі гривні

Перший робочий тиждень червня на валютному ринку України мине під впливом чинників, які можна сміливо розділити на ті, що залежать суто від ситуації на нашому ринку, і на ті, на які ситуація в Україні жодним чином не впливає.

До найважливіших із тих чинників, на які події в Україні не впливатимуть, і нашому Нацбанку доведеться просто врахувати їх у своїй роботі, а вітчизняний валютний ринок буде змушений прийняти їх як належне, варто віднести:

1. Наближення засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок, яке відбудеться 5 червня. Цього дня і напередодні традиційно на нас чекають ралі за парою євро/долар, що позначиться на курсі євро та в Україні.

Нагадаю, що Європейський центральний банк поступово знижує свої ставки для активізації європейської економіки через дешеві кредитні ресурси за відносної стабілізації інфляції. Востаннє ключові ставки ЄЦБ було знижено ще на 0,25% річних. І з 23 квітня депозитна ставка становила 2,25%, ставка рефінансування — 2,4% річних, а ставка за маржинальною кредитною лінією — 2,65%.

За прогнозами аналітиків, ЄЦБ знову знизить депозитну ставку ще на 25 базисних пунктів — до 2,0% річних, що вже закладено ринком до сценарію розвитку подій.

А основна увага учасників ринку буде прикута до оцінок перспектив єврозони голови ЄЦБ Крістін Лагард. І ось тут можливі два сценарії:

а) Лагард говорить про стабілізацію ситуації з інфляцією та практично закріплює впевненість ринків у довгостроковому рівні всіх трьох ставок у межах коридору від 2% до 2,4% річних, що наразі влаштовує ЄЦБ із його таргетом інфляції у 2%.

б) Голова ЄЦБ ще раз говорить не лише про поточну ситуацію з інфляцією в єврозоні, але й підтверджує свій нещодавній вислів про те, що «євро може замінити долар як глобальна валюта, якщо ЄС зміцнить фінансову архітектуру, адже інвестори дедалі частіше віддають перевагу золоту через нестабільність політики США».

Якщо події розгортаються за сценарієм (а), ринки швидко пристосовуються до нових рішень ЄЦБ, і на цьому все. Але якщо голова ЄЦБ підтвердить амбіції щодо можливої ​​поведінки євро, як уже світової валюти, за аналогом із теперішнім становищем долара — сценарій (б), то ринки ще довго лихоманитимуть. Адже всі провідні світові гравці почнуть оцінювати перспективи євровалюти, з огляду на такі амбіції Євросоюзу, і чекатимуть від європейського регулятора наступних кроків із втілення цих цілей у життя.

І тоді за сценарію (б) у результаті ралі за парою євро/долар можуть прийняти відносно затяжний характер, оскільки світовий валютний та фондовий ринок поділяться на тих, хто «повірить» у такі перспективи євро, і на тих, хто вочевидь з цим не погодиться. «Не сподобається» це і Дональду Трампу, який продовжує робити ставку на долар, як на єдину світову валюту, і тоді геополітика знову піде ще більшими темпами попереду економіки з її непередбачуваністю та гучними заявами американського президента.

2. Розвиток подальших подій навколо торгової воєн США-Китай та США-ЄС щодо мит, їх практична реалізація та наслідки для світової економіки. Поки що спостерігаються дуже слабкі ознаки зменшення напруги — перенесення збільшення мит щодо ЄС та додаткові переговори з Китаєм із тарифним перемир'ям на 90 днів.

Але тут знову непередбачуваність Дональда Трампа здатна швидко змінювати ситуацію, що робить ринки дуже залежними від його висловлювань, і головне — дій.

3. Повернення вже з червня мит на українські товари з боку Європи, скасованих здебільшого з початку війни рф проти України. За підрахунками профільних міністерств, це може призвести до втрати нашою країною щороку від $2,9 млрд до $3,6 млрд надходжень від експорту, що почне тиснути на курс гривні вже у найближчому майбутньому. Адже витрати валюти Нацбанком із ЗВР для підтримки курсу гривні на міжбанку збільшаться ще й на ці суми через скорочення надходжень валютного виторгу від наших експортерів за збереження постійного високого попиту на валюту з боку імпортерів.

Інші чинники, що вплинуть на курс

Серед курсових чинників, на які впливають події в самій Україні, можна віднести:

1. Нещодавнє завершення місяця та початок нового звітного періоду, що збільшило активність клієнтів та самих банків на міжбанку наприкінці травня щодо закриття зовнішніх розрахунків із контрагентами на 1-е число, але знизить активність ринку 2 червня — у перший робочий день нового звітного періоду. Хоча, починаючи з вівторка, 3 червня, міжбанк уже увійде до свого звичайного ділового ритму на всі наступні дні цього тижня.

2. Обстановка на фронтах, що завжди психологічно впливає на настрої учасників валютного ринку, особливо — готівкового.

3. Продовження подій навколо переговорів між Україною та рф щодо завершення війни. Останнім часом, після нещодавнього масованого обстрілу росією українських міст і територій, Дональд Трамп почав говорити про запровадження додаткових санкцій проти рф. Але поки що активність бойових дій із боку росії тільки збільшується. Тому чекаємо на подальші дії США щодо реального збільшення санкцій, а також на нові посилення санкцій з боку Європи. Їхня дієвість — нині принципове питання як для реального прогресу на переговорах, так і побічно — для формування настроїв усіх сегментів фондового та валютного світового та українського ринків.

4. У період із 2 червня до 4 червня збережеться тенденція щодо невеликої різниці між обсягами купівлі та продажу валюти населенням. І це позитивний факт для нашого валютного ринку, оскільки за відносно стабільного курсу долара в Україні на міжбанку та невеликих коливань готівкових котирувань — громадяни «не зривають» свої гривневі ресурси з поточних рахунків у банках і не поспішають «таритися» валютою в обмінниках. У результаті страхує нацвалюту в усіх сегментах валютного ринку.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

5. НБУ продовжить бути присутніми на торгах майже щодня, і за рахунок своїх інтервенцій із продажу долара продовжить тримати ситуацію під повним контролем.

До додаткових позитивних для гривні сигналів можна віднести дві важливі новини кінця минулого тижня:

1. Новина про те, що Україна отримає близько 3 мільярдів доларів від Японії в рамках механізму ERA, використовуючи доходи від заморожених активів росії;

2. Новина про те, що Україна та МВФ домовилися на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), і, як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, — черговий транш у розмірі близько $500 млн наша країна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується найближчими тижнями. Таким чином, сума виплат за програмою співпраці з МВФ становитиме понад $10 млрд.

У першому випадку за рішенням Японії — важливо і саме таке рішення, але й сума, яку отримає Україна, а в другому — те, що Україна не лише пройшла в умовах війни вже «8-й тур» співпраці з МВФ, але й той факт, що Фонд вказав на продовження прогресу в частині економічних перетворень у країні, навіть попри продовження агресії рф проти України.

Прогноз курсу долара та євро на 2−6 червня

Міжбанк. Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг протягом цього тижня перебуватимуть у межах від $140 млн до $230 млн. Найменш активним днем ​​роботи міжбанку буде 2 червня, коли спрацює ефект першого робочого дня місяця. А найактивнішим періодом торгів будуть 3−6 червня, коли всі клієнти та самі банки вже увійдуть до звичного ділового ритму.

НБУ досить активно продаватиме долар на торгах практично щодня в межах обсягів від $10−25 млн до $80−90 млн, залежно від активності на ринку імпортерів. Серед покупців знову будуть помітні держструктури, у тому числі й за потребами оборони та армії, а також енергетики, імпортери палива та ПММ, а також постачальники товарів народного споживання. А головними продавцями будуть традиційно сам Нацбанк, аграрії та IT-компанії.

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар в межах від 1,122 до 1,145 долара за євро. У цьому разі, якщо котирування безготівкового долара на міжбанку 2−6 червня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,75 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,83 до 46,33 гривень.

На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом та в межах 20−30 копійок за євро. Якщо 4 і 5 червня (перед і під час засідання ЄЦБ) на міжнародних ринках виникнуть суттєві коливання за парою євро/долар, що підвищить ризики стрибків курсу євровалюти і в Україні, то власники обмінників розширять на цей період спред між купівлею та продажем євро до 30−70 копійок.

Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах 15−20 копійок як за доларом, так і за євро. Але в моменти можливої ​​підвищеної волатильності за євро на міжнародних ринках вони частіше змінюватимуть свої цінники прийому та продажу євро протягом дня, залежно від поведінки євро як у світі, так і на нашому міжбанку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46,20 до 48 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 46,30 до 47,90 гривень.