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2 червня 2023, 19:30 Читать на русском

Курс валют: чому закінчується період просідання котирувань за євро

Поступове просідання євровалюти на зовнішніх ринках триває вже третій тиждень поспіль, що призводить до зниження котирувань євро і в Україні. І якщо на міжнародному ринку графік пари євро/долар із початку травня виглядає приблизно так…

Поступове просідання євровалюти на зовнішніх ринках триває вже третій тиждень поспіль, що призводить до зниження котирувань євро і в Україні.

… то на нашому міжбанку безготівковий євро за період із 29 травня до 2 червня з рівня 39,2710/39,6489 ранку понеділка то просідав до рівнів 39,0662/39,4532 до початку торгів четверга 1 червня, то зростав до 39,3514/39,7376 гривень до 15:00 за київським часом на момент закриття торгів п'ятниці.

Тобто безготівковий євро в Україні повністю повторював усі перипетії поведінки євровалюти на зовнішньому ринку, але через призму перерахунку курсу євро щодо гривні через співвідношення пар євро/долар та долар/гривня на даний момент.

При цьому офіційний курс НБУ за євровалютою за цей період поводився таким чином:

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

А ось готівковий ринок поводився стриманіше і не поспішав особливо знижувати свої цінники:

І надвечір п'ятниці євро в обмінниках фінкомпаній продавали не так уже й дешево — по 40,30−40,50 гривень, що пов'язано з двома факторами.

У чому причини

По-перше, самі фінансисти не очікували такого тривалого тренду з поступового зниження євро на міжнародних ринках і закуповувалися раніше у населення відносно дорого, як тепер з'ясувалося. Тому вони дуже неохоче знижують котирування продажу євро у своїх обмінниках, доки не розпродадуть усі свої «дорогокуплені» попередні запаси цієї валюти.

По-друге, за даними статистики, за межами України наразі перебуває близько 6,5−8 млн українців. Переважно, жінок із дітьми та людей похилого віку. Частина з них періодично на певний час повертаються до України для вирішення особистих питань, у тому числі і грошових, — наприклад, отримання плати за житло, що здається ними в Україні, закриття закінчених за терміном гривневих і валютних вкладів тощо.

Потім вони знову повертаються до Європи, де нині тимчасово мешкають. І часто конвертують перед черговим від'їздом із України гривню, яку мають, в готівковий євро, щоб витрачати ці кошти вже в Європі.

Це забезпечує досить стабільний попит на готівковий євро в обмінниках цієї категорії громадян. І власники обмінників тому не поспішають активно знижувати свої цінники, що загалом також утримує просідання готівкового євро в Україні.

Попит же на готівковий долар залишається досить стабільним за обсягами. Тому фінансистам зараз немає особливого сенсу «рухатися донизу» за своїми котируваннями, що також зупиняє загальний тренд зі зниження валютних цінників в обмінках.

У результаті, цього тижня спостерігалося просідання готівкових котирувань і за доларом, і за євро з різних причин, але вже майже закінчилося.

Що буде з курсом цими вихідними

Не буде особливого «атракціону нечуваної щедрості» зі зниження котирувань готівкової валюти і цими вихідними. Максимум 5−10 копійок на доларі і до 10−13 копійок на євро — ось і всі «плюшки», на які зможуть розраховувати оптові покупці валюти від 1000 доларів або від 1000 євро, порівнюючи з цінниками покупки за невеликими сумами. Але не більше.

Більшість обмінників цієї суботи та неділі працюватимуть у форматі «з обороту» зі спредом за доларом між купівлею та продажем у межах 20−25 копійок і за євро — в межах від 25 до 30 копійок.

Але серед власників обмінників знову знаходитимуться й такі, хто користуючись вдалим розташуванням своїх точок у великих торгових центрах і супермаркетах, де громадянам зазвичай потрібна гривня, або в районах із низькою конкуренцією між обмінниками, за євровалютою та доларом розширять спред до максимально 1 гривні.

Розрахунок таких фінансистів простий — не завжди люди мають час займатися пошуком вигіднішого курсу при купівлі/продажу валюти, і тоді вони стають легкою «здобиччю» даної категорії пунктів обміну валют.

Тому не поспішайте відразу ж обмінювати валюту у великих торгових центрах або супермаркетах у першому ж обміннику, що трапився, а все ж не полінуйтеся і подивіться на котирування сусідніх обмінників, щоб обрати найкращий варіант за курсом і просто не втрачати свої зароблені важкою працею гроші.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 3−4 червня

Як і протягом усього робочого тижня, і враховуючи збереження потенційних курсових ризиків за євровалютою на початку червня, — частина обмінників для нівелювання своїх ризиків прагнутимуть перекласти їх на клієнтів, занижуючи курс прийому євро у громадян і зберігаючи при цьому високими цінники його продажу.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній 3−4 червня перебуватиме в межах коридору: прийом 37,05 — 37,15 гривень та продаж від 37,30 до 37,50 гривень.

А цінники за євро в більшості пунктів обміну цієї суботи та неділі будуть наступними: прийом у межах від 39,40 до 40,20 гривень та продаж від 40,35 до 40,55 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 1

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Alpenstein
Alpenstein
2 червня 2023, 20:18
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Моно «щедро» пропонує євро під тримісячний конвертаційний депозит за 40,65
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