Курс стрімко зростав весь тиждень: як поводитиме себе готівкова валюта найближчими днями

Цей тиждень на валютному ринку знову змусив понервувати всіх: і клієнтів банків-юридичних осіб, і громадян, і самі банки із власниками фінкомпаній, які працюють на ринку валютообміну. Що визначало роботу валютного ринку цього тижня, і якого курсу чекати цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Доки банки, обмінники та клієнти нервували, НБУ залишався відносно спокійним, періодично видаючи меседжі «все добре» в інформаційний простір.

Проте за тиждень курс продажу долара на міжбанку зріс відразу на 64 копійки: з 39,52/39,54 гривні на ранок понеділка 20 травня до 40,145/40,18 гривні до завершення п'ятничної сесії 24 травня. Крім цього, міжбанк «пробив» психологічний поріг 40 гривень за долар, що лише збільшило негативні настрої на ринку.

Не відставав й євро, який подорожчав під час продажу за цей же період майже на 59 копійок: із рівня 42,9977/43,0076 гривень до позначки 43,5292/43,5953 до кінця дня 24-го числа.

Виходячи з досить серйозних коливань курсу долара та євро на міжбанку, як наслідок, суттєво девальвувала гривня і на готівковому ринку, де знову пожвавішала спекулятивна гра «на підвищення».

І громадян уже припинили лякати котирування продажу долара понад 40 гривень та котирувань продажу євро, які дедалі ближче підбираються до нової мети у 44 гривні за готівковий євро і навіть вище.

В умовах невизначеності банки та обмінники фінкомпаній почали розширювати спреди між купівлею та продажем валюти, що також негативно впливало на настрої громадян, які бажають здійснити валютообмінні операції. Тобто валютний ринок цього тижня був досить нервовим із зростанням девальваційних настроїв.

Нещодавні послаблення Нацбанку щодо розширення можливостей з оплати товарів та послуг призвели до очікуваного зростання попиту на валюту на торгах. Але НБУ цими днями не завжди оперативно гасив своїми інтервенціями брак пропозиції долара на торгах, чим і підігравав зростаючим апетитам продавців валюти.

Періодично складалося враження, що регулятор заради інтересів Мінфіну України, уряду та частини нечисленних експортерів «злегка» щодня планомірно знецінював гривню.

Графік курсу долара та євро на міжбанку цього тижня:

Долар

Євро

А ось як на зростання котирувань реагував готівковий ринок:

Готівковий долар

Готівковий євро

Як може розвиватися ситуація далі

Потрібно розуміти, що, якщо до можливого чергового та швидкого подорожчання електроенергії для бізнесу та населення, а також інших об'єктивних причин зростання цінників (наприклад, ідеї уряду про збільшення податків та акцизів) додати ще й зростання курсу, це швидко спровокує збільшення показників інфляції, рекордно низьким рівнем якої так пишався Нацбанк.

І тоді все це почне тиснути на всі сегменти фінансового ринку: від рішень населення з розміщення нових гривневих депозитів у банках і до вкладень у гривневі облігації, які необхідно стимулювати Мінфіну для фінансування «дір» бюджету та військових видатків.

Отже, значне збільшення курсу за короткий проміжок часу — «гра з вогнем». І Нацбанку доведеться найближчим часом ще активніше бути присутнім на міжбанку та оперативніше, ніж він це робить зараз, гасити сплески попиту на валюту після запровадження своїх нещодавніх послаблень.

Інакше, швидке збільшення показників офіційної інфляції незабаром змусить регулятора переглядати свою грошово-кредитну та валютну політики та посилювати їх.

Бо на тлі зростання негативного сальдо торгівлі та вимивання ЗВР із одного боку, а також зростання цін та інфляційних процесів з іншого, НБУ опиниться перед необхідністю ухвалення «непростих» рішень. А про подальші плани зняття обмежень йому доведеться забути.

Звичайно, це в тому випадку, якщо НБУ хоче вписатися в ті параметри за курсом та станом фінансової системи України, які він озвучував останнім часом і які були узгоджені ним раніше з МВФ.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 25−26 травня

Поки що ж, на тлі значного посилення тиску на гривню на міжбанку та на готівковому ринку, і за невизначеності подальшої поведінки регулятора щодо активнішого «притискання» девальваційних сигналів на торгах, власники обмінників цими вихідними вирішать все ж таки перестрахуватися.

Вони розширять спред між купівлею та продажем долара у більшості пунктів обміну до меж від 20 до 35 копійок, а за євро — в межах від 20 до 35−40 копійок. А найагресивніші з мереж обмінників виставлять спреди і за доларом, і за євро в межах до 1 гривні. Певна гра «на підвищення», яка спостерігалася практично весь цей тиждень, збережеться.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах досить широкого коридору: прийом від 39,80 до 40,20 гривень та продаж від 40,25 до 40,65 гривень.

А за курсом євро власники обмінників у суботу та неділю працюватимуть у межах цінників: прийом від 42,80 до 43,60 гривень та продаж від 43,65 до 44,15 гривень.

Як завжди, за такого значного розкиду котирувань і «напруженості» на валютному ринку, цими днями я раджу громадянам, яким треба провести валютообмінні операції, або витратити зайві 10−15 хвилин і обійти 3−5 обмінників, щоб підібрати найоптимальніший курс, або скористатися відповідними мобільними застосунками, щоб не втрачати гроші.