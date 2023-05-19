Курс цими вихідними: чи впаде євро та що буде з доларом

Весь цей тиждень євровалюта плавно здавала позиції щодо долара, що не могло не позначитися як на курсі безготівкового євро на нашому міжбанку, так і на цінниках із євро в обмінниках .

Тренд за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках дуже добре видно на 30-хвилинному графіку:

А реакцію нашого українського валютного ринку представлено на наступних двох графіках.

Міжбанк — курс євро щодо гривні за період із 15 до 19 травня:

Готівковий ринок — курс євровалюти щодо гривні з 15 до 19 травня:



Сказати, що такий розвиток подій спричинив фурор на валютному ринку України, не можна, але спекулянти залишилися задоволеними. У результаті, на торгах за 15−19 травня безготівковий євро подешевшав майже на 23 копійки — з 39,7573/40,1438 до 39,5379/39,9148 гривень станом на момент закриття українського міжбанку цієї п'ятниці на 15:00 за київським часом.

А на готівковому ринку ввечері цієї п'ятниці готівкову євровалюту обмінники фінкомпаній продають за курсом від 40,70 до 40,90 гривень, що на 25−40 копійок дешевше, ніж на початку тижня.

У чому причина того, що відбувається

Основною причиною просідання котирувань євровалюти на зовнішніх ринках можна назвати хитросплетіння економічних новин за країнами ЄС, невирішене поки що питання щодо стелі держборгу США та певні надії спекулянтів на можливе продовження підвищення ставок Федрезервом.

Здавалося б, загроза технічного дефолту в США, у зв'язку з поки що не вирішеним демократами і республіканцями питанням щодо збільшення держборгу Америки, мала б послабити американську валюту щодо євро.

Але негативна новина Євростату про те, що споживчі ціни в Єврозоні у квітні 2023 року зросли на 7,0%, щодо того ж місяця 2022 року, і, таким чином, темпи зростання споживчих цін у Єврозоні прискорилися, порівнюючи з 6,9% у березні, розладнала всі плани на ринку на радість спекулянтам.

При цьому через різний рівень розвитку економіки в окремих країнах Євросоюзу загальна картина виявилася дуже суперечливою. І тепер уже зрозуміло, що чиновникам ЄЦБ знову доведеться реагувати на ці виклики. Причому, поки що незрозуміло, яким чином.

І долар, незважаючи на політичний торг навколо розміру держборгу, чудовим чином виявився на якийсь час привабливішою валютою для гравців валютного ринку, ніж євро.

Які внутрішні чинники вплинули на курс

Серед внутрішніх чинників можна відзначити деяке загальне зниження готівкових котирувань і долара, і євро. За євровалютою — це більше відлуння зовнішніх просідань євро, а ось за доларом — це реакція на політику Нацбанку та Мінфіну.

Цього року наші регулятори зобов'язалися перед МВФ не проводити емісію гривні для латання дірок бюджету. Тобто поки що для зростання курсу «немає палива», як кажуть дилери банків.

Це, у поєднанні з регулярним надходженням західної допомоги та постійними інтервенціями Нацбанку з продажу долара на міжбанку, підтримує гривню на всіх сегментах валютного ринку.

У цій ситуації у власників обмінників залишається два види заробітку:

Перший — гра на стрибках курсу євро, що відбувається зараз майже завжди. І євро за такого розкладу стає головним спекулятивним інструментом на готівковому ринку.

Другий — відносно стабільна робота за доларом із середнім рівнем спреду у форматі «з обороту».

Саме у форматі таких двох видів заробітку і працюватимуть обмінники фінкомпаній цими вихідними.

Загалом, на глобальне падіння євро щодо долара на міжнародних ринках зараз розраховувати не варто — надто багато проблем у самих Штатів, що позначатиметься і на доларі.

Але турбулентність найближчим часом ще на 0,5−1 американський цент на євро може і відбутися, що призведе до гойдалок за євро на нашому готівковому ринку ще в межах 18,75−37,5 копійок до цінників обмінників, що наразі діють.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 20−21 травня

Цієї суботи та неділі обмінники фінкомпаній працюватимуть з невеликим спредом від 20−25 копійок до 40 копійок за доларом.

А ось за євро він становитиме від щонайменше 25−30 копійок до максимум 1 гривні.

Вже традиційно, спред в 1 гривню на євро ставитимуть лише «найжадібніші» обмінники. При цьому вони як занижуватимуть курс прийому євровалюти у громадян, так і дещо завищуватимуть курс її продажу.

Як правило, подібне відбувається у тих обмінниках, які розташовані у великих магазинах чи торгових центрах. У цьому випадку їх власники просто хочуть додатково заробити на нагальній потребі громадян у готівковій гривні для здійснення покупок саме в даній торговій точці.

Зазвичай, у подібній ситуації поспішати здавати валюту не треба. А варто пройтися по сусідніх обмінниках за межами таких торгових точок. І курс там зазвичай привабливіший. Це заощадить вам гроші та частково нерви.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом 37,10 — 37,35 гривень та продаж від 37,40 до 37,75 гривень.

Курс євро в основній частині пунктів обміну 20−21 травня перебуватиме: прийом у межах від 40,00 до 40,60 гривень та продаж від 40,70 до 41,00 гривні.