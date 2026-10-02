Курс на вихідних: чи буде суттєвий обвал євро і як зміниться ціна долара

Останні дні виявилися суворим випробуванням для міжнародного та українського валютних ринків. Незважаючи на це, гривня загалом продемонструвала стабільність. Чи може змінитися тенденція на вихідних, розповідає «Мінфін».

Цей тиждень на світовому та українському валютному ринку пройшов дуже непросто. З одного боку, немає особливого прогресу щодо мирного врегулювання на Близькому Сході, що підтримує високими ціни на нафту — вони так і залишаються в межах близько $100 за барель. А це, найімовірніше, спровокує нове підвищення ставок ФРС США на 0,25% річних уже на засіданні 27−28 жовтня.

Серпневі показники зростання цін у Штатах у 3,4% (за вересень будуть опубліковані в середині жовтня) не залишають Федрезерву великого поля для маневру в частині ставок. Це призводить до того, що близько 70% опитаних гравців світового ринку ставлять на підвищення ставок ФРС США найближчим часом, і це робить американські активи (читай, у підсумку долар) привабливішими за євро, де з урахуванням усіх нюансів європейського ринку у ЄЦБ все ж є потенційна можливість потягнути з підняттям своїх ставок до кінця осені. Або принаймні така можливість ще теоретично є. Тому високі ціни на енергоносії та дуже ймовірне підвищення ставок Федрезерву цього тижня грали на зміцнення позицій долара відносно євро.

Графік євро/долар

На мою думку, таке просідання євро триватиме недовго — занадто вже багато проблем почне працювати проти американської валюти найближчим часом (від поки явного «пробуксовування» дипломатичного врегулювання подій на Близькому Сході до швидких проміжних виборів у США), але поки що долар зміцнився.

Тому, враховуючи ралі за парою євро/долар на світових ринках і загальну нестабільність міжнародного валютного ринку — Нацбанку, крім регулярних інтервенцій з продажу долара на торгах для підтримки курсу гривні на міжбанку, доводилося знову ще й вирішувати друге завдання — максимально намагатися згладити коливання і курсу євро в Україні.

Водночас новини про недофінансування бюджету 2026 року з питаннями щодо закриття бюджетної діри й на 2027 рік у поєднанні з постійними обстрілами рф всієї території України та ударів по Києву — не створювали особливо сприятливої обстановки для гривні в ці дні.

Але у підсумку Нацбанк ще раз показав, хто керує процесом. І за рахунок масованих щоденних інтервенцій НБУ вдалося не тільки втримати курс від сильного зростання, а й навіть дещо посилити позиції нацвалюти.

Тому, як і минулого тижня, так і цього, враховуючи жорсткий контроль регулятора за міжбанком — готівковий ринок своєї гри «на підвищення» не проводив, а обмежився лише реакцією цінників на курсові рухи пари євро/долар на зовнішніх майданчиках з поправкою на внутрішньоукраїнський курс долара.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

У підсумку за період з 28 вересня по 2 жовтня курс продажу долара на міжбанку зріс на 30 копійок — з ранкових котирувань понеділка 44,67/44,70 до 44,97/45,00 гривень до вечора п'ятниці, а євро здешевшав майже на 18 копійок — з 50,83/50,85 до 50,65/50,67 гривень. А на готівковому ринку ввечері у п'ятницю 2 жовтня долар в обмінниках продавали по 45,20−45,30 гривень, а євро по 50,90−51,30 гривень.

Але оскільки ситуація на світовому валютному ринку залишається складною і малопрогнозованою, а в Україні поки немає розуміння із закриттям бюджетних «дірок» до кінця цього року та фінансування видаткової частини бюджету на 2027 рік — власники обмінників брати на себе підвищені курсові ризики не будуть і знову розширять спред між купівлею/продажем по американській валюті в межах до 20−30 копійок, а по євро до 20 — 60 копійок. При цьому частина найнажерливіших обмінників у великих торгових точках продовжить працювати зі спредом як по долару, так і по євро в межах до 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 3−4 жовтня

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,40 до 44,85 гривень та продаж від 45,05 до 45,30 гривень.

А курс готівкового євро перебуватиме в межах: прийом від 50,60 до 50,85 гривень та продаж від 50,90 до 51,40 гривень.

Частина обмінників цими вихідними може скоригувати розраховані мною цінники ще на плюс-мінус 3−5 копійок як по долару, так і по євро залежно від наявності у них заявок на купівлю/продаж валюти від платоспроможної клієнтури та виконання обмінниками таким чином своїх індивідуальних завдань.

Оскільки ситуація щодо перспектив поведінки курсу євро на світовому валютному ринку залишається на найближчий час вельми невизначеною — на українському валютному ринку спостерігатиметься цими вихідними серйозний розкид цінників по євровалюті в різних мережах обмінників, що знову зробить євро основною валютою для спекуляцій на готівковому ринку.

Але при цьому не варто розраховувати на подальше значне падіння котирувань євровалюти — попит на неї через ситуативне просідання збільшився і обмінникам зараз немає сенсу особливо занижувати курс продажу євро — адже його і так активно купують громадяни навіть за поточними цінниками.