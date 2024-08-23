Курс євро знову б`є рекорди, але долар стабільний: чи буде зліт валютних цінників у вихідні

Весь цей тиждень на валютному ринку йшли бої місцевого значення, але з елементами хорошого психологічного трилера. Курс долара то намагався знову йти до рівнів понад 41,40 і вище, то все ж таки знову відкочувався назад.

У результаті особливого посилення позицій долара на ринку щодо гривні не відбулося, а ось курс євро напряму залежав від поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, скоригованого на співвідношення курсу долара щодо гривні. І саме спокою по парі євро/долар на зовнішніх майданчиках так і не спостерігалося:

Графік пари євро/долар за тиждень

У результаті станом на 15:00 за Києвом (час завершення всіх активних операцій на валютному міжбанку) за цей тиждень курс долара на міжбанку зріс всього на 0,5 копійки — з 41,275/41,295 до 41,28/41,30 гривень, а євро знову пристойно підріс — одразу майже на 34 копійки — із 45,5799/45,5855 до 45,9116/45,9173 гривень.

При цьому у певні періоди євро пробивав важливий психологічний поріг у 46 гривень за євро, чим знову «лякав» наших імпортерів.

Курс долара (міжбанк) за робочий тиждень із 19 по 23 серпня

Курс євро (міжбанк) за робочий тиждень із 19 по 23 серпня

На готівковому ринку євровалюта знову підтвердила статус основного спекулятивного інструменту. Курс продажу готівкового євро дуже швидко перевищив важливий психологічний поріг 46 гривень і досить міцно закріпився до кінця тижня вже на рівнях продажу близько 46,20−46,25 гривень за євро.

Курс готівкового євро цього тижня

Прив'язка до євро зіграла злий жарт

Взагалі, стрімке зростання котирувань євро на українському валютному ринку стало неприємною несподіванкою як для більшості великих гравців-імпортерів з бізнесу (міжбанк), так і на готівковому ринку (для громадян).

Адже ще першого дня серпня безготівковий євро на торгах котирувався в межах 44,49 гривень, а в обмінниках євровалюта продавалася по 44,65 — 44,90 гривень. І тому зліт цінників продажу євро до ще недавно захмарних, але тепер реальних 46,10 — 46,25 гривні в обмінниках, і до 45,91 гривні і вище на міжбанку не сподобався нікому з потенційних покупців.

І тепер багато компаній та громадян, які можуть почекати з покупкою євровалюти, відклали свої операції до можливого повернення котирувань до звичних позицій хоча б у 45 гривень. Хоча всі ці покупці розуміють, що є ризик чекати на ці котирування дуже довго, а можливо — і взагалі не дочекатися.

Ті ж із покупців, хто став заручником ситуації і зараз змушений працювати вже за нинішніми, ситуативно високими цінниками, проклинають ФРС США та ЄЦБ з їх можливим швидким зниженням відсоткових ставок та ралі по парі євро/долар (євро ситуативно дорожчав цього тижня навіть до рівнів у 1,113 долара).

Дістається і українському уряду, який прив'язав багато акцизів та зборів саме до курсу євро. Адже під час зльоту офіційного курсу це призвело до збільшення для бізнесу бюджетних платежів на рівному місці:

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Ситуація могла б бути на міжбанку ще напруженішою, але Нацбанк практично щодня виходив з інтервенціями з продажу долара, чим стримував зростання його котирувань на торгах. Адже попит на валюту був дуже активним на всіх сегментах валютного ринку.

Як це вплине на звичайних українців

Головними «спонсорами» цього валютного банкету зі стрибками курсу євро є пересічні громадяни, які побачать усі ці ралі по євровалютю у своїх чеках за товари та послуги.

У підсумку, стрибки євро у світі та в Україні суттєво додадуть негативної статистики щодо зростання інфляційних процесів у нас у країні за серпень-вересень, а можливо, і вже до кінця всього 2024 року.

У такій обстановці власникам обмінників фінкомпаній та банкірам немає особливого сенсу працювати з дуже низьким рівнем спреду. Це недоцільно для них як з погляду мінімізації своїх курсових ризиків, так і з погляду обсягів операцій та заробітку на валютообміні: навіщо їм зменшувати спред та знижувати цінники, якщо клієнти й так активно скуповують валюту:

Операції фізосіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Тому в ці вихідні фінансисти навіть дещо розширять спред між цінниками купівлі та продажу як по долару, так і по євро. Він становитиме по долару від 20 до 30 копійок, а по євро — від 20 до 35−40 копійок.

Досить спокійно зараз почуватимуться і ті мережі обмінників, хто звик виставляти спред по цих валютах і в межах до 1 гривні. У них теж цієї суботи та неділі буде і клієнтура, і обіг. Особливо, у регіонах з низькою конкуренцією між обмінниками чи районах, наближених до зон бойових дій.

Фактор вихідного Дня Незалежності в умовах війни не надто позначиться на поведінці та обсягах ринку. По-перше, більшості людей зараз не до здачі валюти для фінансування свого активного святкування.

А по-друге, в умовах частих повітряних тривог, яких зараз явно побільшало, багато громадян воліють особливо не ходити по людних місцях, а просто побути у свято вдома, в колі сім'ї та близьких їм людей.

Прогноз готівкового курсу на 24−25 серпня

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих у вихідні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 40,80 до 41,30 гривень та продаж від 41,40 до 41,65 гривень.

Враховуючи, що тільки інтервенції Нацбанку зараз стримують зростання курсу на міжбанку, а зростання безготівкових котирувань завжди провокує потім зростання і готівкового курсу, по факту, у разі зниження активності регулятора на торгах із продажу долара курс долара також піде вгору. Тому зараз і клієнтам на міжбанку, і громадянам на готівковому ринку особливо розслабитися щодо динаміки курсу долара не вийде.

А курс євро на готівковому ринку 24−25 серпня буде в межах: прийом від 45,10 до 45,95 гривень та продаж від 46,05 до 46,40 гривень.

Особливого подальшого зльоту котирувань євро у ці два дні очікувати не варто. Але євро залишиться головним інструментом для спекулятивного заробітку і цих вихідних, за рахунок широкого розкиду його котирувань у різних мережах обмінників по всій Україні.