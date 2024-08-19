Курс євро щодо гривні встановив новий історичний рекорд: чи летітиме він вище

Цього тижня календар економічних подій буде насиченим як у Європі, так і США. Всі ці новини здатні суттєво впливати на поведінку пари євро/долар на зовнішніх ринках, що негайно позначатиметься на курсі євро в Україні. Про те, які події формуватимуть курс на вітчизняному валютному ринку, поговоримо докладніше.

Цими днями головними чинниками, які впливають на поведінку українського валютного ринку, будуть:

Розрахунки бізнесу з бюджетом за податками та зборами. Підвищений попит на гривню для розрахунків із державою простимулює збільшення активності на міжбанку з продажу валютного виторгу експортерами та знизить можливості щодо її купівлі у імпортерів. Це завжди працює в плюс для стабільності курсу нацвалюти.

Поточні господарські розрахунки компаній з українськими контрагентами та іноземними партнерами перед Днем Незалежності. Загалом під час війни більшість свят українці відзначають на робочому місці. Окрім того, цього року День Незалежності України потрапляє на суботу. Проте всі учасники ринку намагатимуться максимально розвантажити собі вже період із четверга — п'ятниці та вихідні.

У результаті це збільшить статистику торгів із понеділка до середи та частково у четвер вранці, але потім обсяги операцій знизяться, як і активність усіх клієнтів та банків у другій половині четверга та у п'ятницю, 23 серпня. За моїми прогнозами, обсяги щоденних операцій 19−22 серпня на торгах за системою Блумберг перебуватимуть в межах від $165 млн до $290 млн, а вже 23 числа вони навряд чи перевищать $125 млн — 160 млн.

Поліпшення ситуації в українській енергетиці зі значним зменшенням кількості відключень споживачів дозволило країні закуповувати менше електроенергії за кордоном. Це знизило попит на валюту з боку енергокомпаній, які забезпечують постачання струму, та знизило тиск надмірного попиту на валюту з боку цієї категорії покупців на торгах. Цей чинник позитивно впливатиме на міжбанк і цього тижня.

Поведінка Нацбанку. Завдяки періоду бюджетних платежів завдання НБУ щодо балансування попиту та пропозиції на міжбанку — обходитися меншими втратами золотовалютних резервів. За моїми прогнозами, за 19−23 серпня Нацбанк витратить на підтримку гривні на міжбанку від $370 млн до $505 млн, що точно краще за щотижневі втрати резервів у межах $767 млн — 950 млн із середини та кінця липня.

Попри очікувану відносну стабільність міжбанку, на готівковому ринку громадяни продовжать активно купувати валюту як на свої картки з подальшим її зняттям кешем, так і безпосередньо через обмінники. Причому купуватимуть її в обсягах більших, ніж здаватимуть. Це й надалі створюватиме ситуативний тиск на курс.

У разі придбання валюти на картки, банки просто відкуповують необхідний обсяг долара собі на валютну позицію на міжбанку (здебільшого у Нацбанку під час його інтервенцій). Але у разі купівлі готівкової валюти в обмінниках фінкомпаній і касах банків все дещо складніше.

Придбання населенням готівкової валюти потрібно забезпечити валютним налом, що останнім часом вимагає від фінустанов активних підкріплень такою валютою за кордоном. Як з'ясував раніше «Мінфін» у Нацбанку, лише за першу половину 2024 року в Україну ввезли $7,5 млрд готівкової валюти.

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Тільки в липні, за даними НБУ, обсяги продажу готівкової інвалюти фізособам зросли з $2,1 млрд до $2,36 млрд, безготівкової — з $1,19 млрд до $1,33 млрд. Весь цей обсяг операцій треба забезпечувати, що змушує банки відволікати значні обсяги своїх валютних ресурсів для проведення даних операцій.

Також цього тижня сюрпризи може піднести курс євро, який в Україні залежить відразу від двох змінних чинників — курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку та співвідношення пари євро/долар на міжнародних майданчиках. Як я вже писав раніше, якщо на курс пари долар/гривня Нацбанк може опосередковано впливати через цінники своїх інтервенцій, то поведінка пари євро/долар — поза зоною впливу нашого регулятора.

Цього тижня на зовнішніх ринках буде декілька подій, які знову можуть розхитати котирування євро щодо долара, і, відповідно, курс євро в Україні:

По-перше, після стрімкого зростання (як це сталося минулого тижня з євро та досягнення ним рівнів суттєво вище 1,10 долара) завжди слідує період корекції котирувань. Це може обвалити курс євро в Україні на 20−40 копійок на євро або приблизно на 0,5−1 американський цент на євро на міжнародному ринку.

По-друге, у вівторок, 20 серпня, будуть опубліковані дані щодо рівня інфляції в Єврозоні, у середу, 21 серпня, у США опублікують Протокол засідання Комітету з відкритих ринків ФРС, а у четвер, 22 серпня, будуть представлені дані щодо первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у Штатах, дані з продажу на американському вторинному ринку житла та європейський індекс споживчої довіри.

Всі ці новини здатні суттєво впливати на поведінку пари євро/долар на зовнішніх ринках, що негайно позначатиметься на курсі євро в Україні.

Крім того, цього тижня Верховна Рада повернеться до проведення пленарних засідань, і до сесійної зали можуть бути винесені законопроєкти щодо підвищення податків. Побічно це також істотно впливатиме як на настрої учасників валютного ринку, так і на їхню поведінку.

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Прогноз курсу долара та євро на 19−23 серпня

Міжбанк

НБУ продовжить майже постійно бути присутнім на міжбанку з інтервенціями з продажу долара, що формуватиме курсовий тренд на міжбанку. При цьому період бюджетних платежів у клієнтів дозволить Нацбанку менше витрачати резервів за рахунок розпродажу валюти на торгах самими клієнтами-експортерами.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на 19−23 серпня року перебуватиме в межах коридору від 1,089 до 1,1050 долара за євро. Поведінка пари євро/долар безпосередньо впливає і на курс євро щодо гривні в Україні.

Тому, якщо в цей період на торгах котирування долара, за моїм прогнозом, перебуватимуть в межах 40,95 — 41,55 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро перебуватиме в коридорі від 44,59 до 45,91 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків продовжать виставляти спред між купівлею та продажем валюти в межах від 20 до 30 копійок за доларом та в межах від 20 до 50 копійок за євро.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 40,60 до 41,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 40,95 до 41,70 гривень.

Котирування за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі/продажу від 44,40 до 46,00 грн. У пунктах обміну валюти фінкомпаній коридор цінників перебуватиме в межах від 44,60 до 45,95 грн.

Як завжди, багато оптових обмінних пунктів при купівлі/продажу валюти працюватимуть з вужчим розміром спреду в 12−18 копійок на доларі і до 15−20 копійок на євро.

Але з огляду на те, що цього тижня буде багато подій на зовнішніх майданчиках, які серйозно впливатимуть на поведінку пари євро/долар, потрібно бути готовим до частих змін цінників за євровалютою в українських обмінниках протягом дня. Особливо — 20, 21 та 22 серпня, під час публікації європейської та американської економічної статистики.