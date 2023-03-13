Курс євро та долара на цьому тижні: 2 дні, коли цінники з євровалюти можуть часто змінюватися

Цей тиждень на українському валютному ринку пройде дуже динамічно та з майже 100-відсотковими курсовими сюрпризами для клієнтів, які працюють із євро. Чому, — розповість «Мінфін».

Основна причина — майже гарантовані валютні ралі з пари євро/долар перед засіданням ЄЦБ 16 березня з ключової процентної ставки і засіданням ФРС з аналогічного питання, яке відбудеться 22 березня.

У країнах ЄС зберігається висока інфляція. Зростання цін у єврозоні в лютому склало 8,5% у річному обчисленні при прогнозі в 8,3%. А базова інфляція, яка є маяком майбутніх економічних змін, поставила новий рекорд — 5,6%.

Це тільки посилює очікування ринку, що європейському регулятору доведеться знову пристойно піднімати свої ставки. На початку лютого він уже піднімав її, збільшивши ставку за кредитами до 3%, за депозитами — до 2,5%, маржинальними кредитами — до 3,25%. Єврочиновники вже натякали на підвищення ставок на 0,5% річних у березні. І, схоже, будуть змушені це зробити.

Не дуже тішать економічні показники і Федрезерв. 14 березня будуть опубліковані дані щодо індексу споживчих цін у річному обчисленні, а саме цей показник враховує ФРС при прийнятті рішень щодо подальшої динаміки своєї процентної ставки. Поки що попередні заходи Федрезерва щодо зниження інфляції на повну силу не спрацювали.

Якщо індекс цін виявиться вищим за прогноз, це може підштовхнути американських чиновників до більш різкого підвищення ставки, ніж очікувані ринком 0,25% річних. Нагадаю, що на початку лютого ФРС підвищувала базову процентну ставку на відносно лояльну величину — 25 в. п. і зараз її діапазон становить від 4,5% до 4,75% річних.

У підсумку співвідношення пари євро/долар цього тижня стане головним обурювачем спокою на українському міжбанку, оскільки стрибки цієї пари негайно відбиватимуться на курсі євро щодо гривні.

Якщо по долару Нацбанк постійно утримує коридор на міжбанку в межах від 36,5686 до 36,9343 гривні, то курс євро на наших торгах практично відпущено щодо гривні у вільне плавання. За фактом він безпосередньо залежить від поведінки пари євро/долар. А саме її цього тижня сильно лихоманитиме.

Мій прогноз: зростання ключової ставки ЄЦБ на 0,5% річних і все ж таки менш агресивне зростання ставки ФРС на 0,25% річних. Хоча в Штатах зараз склалися передумови збереження вищої інфляції, ніж хотів би бачити Федрезерв. Але занадто агресивна поведінка американського регулятора загрожує гарантованою рецесією спершу в США, а потім — і в усьому світі.

Враховуючи загальну геополітичну напруженість, війну в Україні та черговий дуже високий ризик холодної війни з Китаєм, США не можуть собі дозволити стати винуватцем глобальних економічних бід.

А саме таку роль Штатам негайно припишуть нинішні опоненти — Китай, Іран, росія, у разі прорахунку ФРС. Подальше агресивне зростання відсоткових ставок Федрезерва стане великою проблемою і для всіх країн, що розвиваються, оскільки їх нові запозичення в доларі стануть для них ще дорожчими.

Тому американський регулятор змушений враховувати не тільки економічні, а й політичні наслідки «закручування монетарних гайок». Тим більше, що «джин інфляції» був випущений саме політикою «кількісного пом'якшення» у США та ЄС у період пандемії і потім уже підхоплений практично всіма центробанки світу.

Для України на цьому тижні оголошення рішень ЄЦБ і опублікування даних щодо інфляції в Штатах загрожують новими валютними ралі євро щодо гривні.

Крім цього, на наш валютний ринок цього тижня впливатимуть і вже суто місцеві фактори:

Нове суттєве підвищення з 11 березня нормативу резервування для банків. Дефіцит гривні страхуватиме курс нацвалюти навіть на тлі бюджетних вливань у банківську систему у вигляді підвищення пенсій понад 10 млн пенсіонерів з 1 березня.

Загострення обстановки на фронті , що тягне за собою зростання військових витрат, зокрема і за зарплатами військових.

Активність продажу долара Нацбанком на міжбанку становить 36,9343 гривні. Останні тижні спостерігалося деяке зниження продажів валюти регулятором, та й взагалі торги не дуже тішили спостерігачів обсягами. Але не з вини Нацбанку: він закривав всі необхідні обсяги дефіцитної валюти, а ось клієнти були малоактивні.

Це негативний фактор для всієї економіки, оскільки незважаючи на війну — попереду весняні польові роботи, але поки що через об'єктивні причини аграрії не показують особливої активності. А це негативно вплине на обсяг аграрного експорту України у 2023 році.

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Очікується високий рівень попиту на бенчмарк-ОВДП з боку банків на аукціоні Мінфіну 14 березня :

Чиновники пропонуватимуть ці папери в обмеженому обсязі 10 млрд. гривень, терміном до початку серпня 2025 року. За моїми прогнозами, попит на них перевищуватиме пропозицію в 2−3 рази точно. У результаті, саме ці папери знову зроблять основний результат з аукціону, а загальний обсяг розміщення всіх облігацій на ньому становитиме щонайменше від 11,9 млрд. гривень до 14,5 млрд. грн.

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Вдалі розміщення облігацій Мінфіном — завжди позитивний чинник для гривні у коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки дозволяє покривати касові розриви бюджету неемісійним шляхом.

Дії Нацбанку щодо нового підвищення нормативу резервування у поєднанні з досить об'ємними залученнями коштів до бюджету неемісійними шляхами за відносно стабільного надходження міжнародної допомоги — запорука стабільності гривні на даному етапі.

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У такій ситуації на валютному міжбанку особливих загроз безготівковому курсу долара не буде. Нацбанк продовжить утримувати коридор за ним у межах 36,5686 — 36,9343 гривень і витратить на це, за моїми розрахунками, близько $360−540 млн за тиждень.

А ось курс безготівкового євро повністю залежатиме від поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках із поправкою на курс долара щодо гривні. Враховуючи дуже високу ймовірність валютних ралі цієї пари перед публікацією важливих економічних показників США та засіданням ЄЦБ, спокою щодо євро на українському міжбанку цього тижня не буде.

За моїми розрахунками, коридор за парою євро/долар з 13 по 17 березня буде 1,052 — 1,079 долара за євро. У цьому випадку безготівковий євро на торгах в Україні перебуватиме в межах від 38,47 до 39,85 гривень, а пік стрибків котирувань євровалюти на міжбанку припаде на 14 і 16 березня в моменти оголошення даних за цінами в США та рішення ЄЦБ за ключовою ставкою.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 13−17 березня

Як і минулого тижня, цими днями на готівковому ринку за курсом долара особливих загроз для громадян не буде. Тому панікувати через ситуативне зниження курсу американської валюти в Україні не варто. Хоча фінансисти і продовжать спроби занижувати котирування щодо долара. Але відчувається, що потенціал просідання готівкового курсу поступово видихається і «дно» вже близько. А ось основна частина великих коливань цінників в обмінниках фінкомпаній та касах банків пройде цими днями саме по євро.

І хоча банки та обмінки фінкомпаній продовжать працювати у форматі «з обороту», цього тижня їм доведеться міняти цінники по євро кілька разів на день, реагуючи на поточну його поведінку на зовнішніх ринках.

Періодично для мінімізації своїх ризиків щодо євровалюти власники обмінників розширюватимуть спред між купівлею/продажем євровалюти.

По долару спред перебуватиме в межах від 20 копійок до 50 копійок, а по євро — в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

У банках котирування готівкового долара при купівлі/продажу будуть у межах дуже широкого коридору від 37,80 до 39,30 грн, а по євро — від 39,00 до 41,80 грн.

В обмінниках фінкомпаній цінники долара та євро традиційно будуть у вужчих межах:

долар — коридор купівлі та продажу від 37,90 до 38,85 гривень,

євро — коридор купівлі та продажу від 40,10 до 41,30 гривень.

Збережеться націнка, як додаткова плата за ризик, у межах 5−15 копійок на доларі та 10−25 копійок на євро до розрахованих вище рівнів у районах, наближених до зони бойових дій або в містах з високою інтенсивністю обстрілів.

Пік розкиду котирувань готівкового євро в касах банків та в обмінниках фінкомпаній припадатиме на дні опублікування американської звітності (14 березня) та оголошення результатів рішень ЄЦБ за ключовою ставкою (16 березня).