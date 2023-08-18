Курс долара злетів за останні дні: чого чекати далі від долара та євро

Попри дуже неспокійні дні та ночі через російські обстріли території України, загалом, тиждень на валютному ринку минув двояко. І з періодичними «великими нервами», як-то кажуть в Одесі, для населення.

З одного боку, через короткочасне літнє затишшя на міжнародних майданчиках та відносно низький рівень коливань пари євро/долар, не особливо «бешкетував» євро на міжбанку й в Україні.

Графік євро/долар за період із 10-го до 18-го серпня станом на 15:00 за київським часом на вечір цієї п'ятниці:

А ось реакція українського міжбанку щодо євровалюти за цей же період:

Хоча, фактично, частково, це більша заслуга Нацбанку, який майже щодня закривав брак долара на торгах за звичним курсом 36,9343 гривні і утримував коридор за ним на міжбанку в межах від 36,5686 до 36,9343 гривень. Це й призводило до того, що курс безготівкового євро на торгах просто відображав усі рухи пари євро/долар на зовнішніх ринках із поправкою на український нацбанківський коридор за доларом.

У результаті, безготівковий євро в Україні за тиждень подешевшав на 30 копійок — із рівня 40,0279/40,4245 ранку понеділка 14 серпня до 39,7244/40,1217 гривень до 15:00 за київським часом на момент закриття п'ятничної сесії 18-го серпня:

З іншого боку, певні «погані» рухи для гривні відбулися на готівковому ринку. Гривня досить пристойно здала свої позиції щодо долара, що позначилося у стрімкому зростанні валютних цінників в обмінниках та в касах банків на 60−80 копійок на доларі, а в деяких регіонах і понад те — до 1 гривні та більше.

Це поки що не так критично після стрибків у 2−3 гривні, які досить часто переживали українці з початком війни. І це навіть можна списати на ситуативні коливання попиту та пропозиції, та певний хайп. Але все ж таки тенденція на зростання курсу є, що є негативом для нацвалюти і для загального настрою на валютному ринку.

У результаті, станом на вечір п'ятниці 18 серпня готівковий долар в обмінниках фінкомпаній продають за 38,05−38,40 гривень, а євро — за 41,70−42,00 гривень. Причому розкид котирувань продажів (особливо за готівковим доларом) досить широкий.

Які причини стрибка

Причин цієї ситуації декілька, але основних три. Дві лежать більше у сфері психології, ніж чистої економіки, а третя — в сфері специфіки ведення валютного бізнесу в Україні:

1. Частково громадян «налякали» заяви чиновників НБУ та деяких ЗМІ, ласих на сенсації, про можливе швидке скасування фіксованого курсу. І наші люди, за звичкою, почали побоюватися в цьому випадку можливого зльоту курсу на міжбанку та на готівковому ринку, що призвело, зрештою, до зростання попиту на валюту останніми днями.

Хоча ті ж самі нацбанківці відразу поспішили сказати, що це поки що гіпотетичне питання і що всі умови для цього ще не сформувалися. Але пробна куля була запущена і народ «занервував».

2. Збереження проблем із логістикою готівкової валюти призводить до ситуативного браку «синіх» доларів, проблеми різних курсів «білих» та «синіх» банкнот, а також збереження грабіжницьких комісій при інкасо реально пошкоджених валютних купюр.

У результаті, будь-який дефіцит і недомовленість призводять до дестабілізації ринку, що тільки на руку спекулянтам. І, фактично, абсолютно надумана проблема з гарними та негарними доларами поки що до кінця не вирішена, що виглядає повним економічним маразмом.

Вихід мені видається один: НБУ доведеться повторити свій досвід завезення пристойних обсягів доларової готівки часів пандемії та централізовано завезти певний обсяг емісійних доларів, підкріпивши ними усі бажаючі банки та фінкомпанії, які займаються валютообміном та прийомом валюти на інкасо.

На це регулятору натякали й представники ринку валютообміну на нещодавній зустрічі з керівниками профільних напрямів Нацбанку. Крім цього, посилилися перевірки обмінників контролюючими органами, що призвело до негативної практики, коли частина власників обмінників вважає за краще не працювати в ті періоди, коли ці перевірки можливі.

Скорочення працюючих точок валютообміну призвело до створення штучного дефіциту цієї послуги на ринку та до підвищення котирувань тими з них, хто продовжує працювати.

3. «Оживилися» аграрії та фермери, які почали заходити на мережі обмінників та обмінювати наявну у них гривню від реалізації врожаю на валюту, щоб мінімізувати свої курсові ризики до наступного етапу сільськогосподарських робіт. Це тільки додало платоспроможного попиту на ринку, чим негайно почали користуватися фінансисти та задирати курси продажу долара та євро в обмінниках.

Тому гра «на підвищення» на готівковому ринку зараз почалася, й її масштаби повністю залежатимуть від швидкості реакції на це як сторони НБУ щодо налагодження логістики постачання необхідних обсягів валютної готівки в країну, так і самого населення в частині їх подальшої поведінки щодо купівлі валюти.

Громадяни «вестимуться» на зростання цінників в обмінниках і збільшуватимуть попит на валюту — отримаємо зростання котирувань обмінників та банків. Не витрачатимуть останні кревні на скуповування валюти, що подорожчала, — черговий «хайп» і «загон оленів» швидко видихнеться, як це вже було досить нещодавно. Тим паче, в умовах, коли, фактично, немає емісійного закриття дірок бюджету, міжнародна допомога надходить до України стабільно та в повному обсязі, що наразі призводить до зростання ЗВР.

У цих умовах власники обмінників цими вихідними намагатимуться працювати не так у форматі «з обороту», як спробують промацувати нові межі курсу продажу долара та євро. Виходитиме — і надалі задиратимуть цінники, не виходитиме — оперативно коригуватимуть рівень курсу продажу вже під клієнтів у цьому регіоні.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 19−20 серпня

Основна частина обмінників фінкомпаній працюватиме у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах 15−25 копійок, а за євро — в межах 20−35 копійок. Але при цьому з частими спробами розігріти курс і зіграти «на підвищення».

Особливо в тих регіонах, де платоспроможний попит таки вищий. Це Київ, Дніпро, Одеса, частково Львів, Хмельницький, Чернівці та Запоріжжя. Обмежувати апетити обмінників щодо зростання цінників продажу долара та євро буде лише реальний платоспроможний попит на валюту.

Періодично траплятимуться й мережі обмінників, які спробують додатково заробляти ще й за рахунок розширення спреду в межах до 1 гривні на доларі та євро. Але, зазвичай, вони в цьому випадку все ж таки втрачатимуть частину клієнтів, які не готові до такого розкиду котирувань.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах досить широкого коридору: прийом 37,20 — 37,80 гривень та продаж від 38,10 до 38,45 гривень.

А цінники за євро в обмінниках 19−20 серпня перебуватимуть також у широких межах: прийом від 40,70 до 41,55 гривень та продаж від 41,60 до 42,00 гривень.

Проблема різних курсів «білих» та «синіх» доларів, а також спроба максимально «розігріти» курс продажу валюти збережеться.