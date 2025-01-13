Курс долара та євро в Україні: 7 чинників, здатних серйозно змінити його цього тижня

Цей тиждень на валютному ринку України мине досить динамічно та різноспрямовано. Які основні внутрішні та зовнішні чинники формуватимуть ринок у цей період — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

1. Розрахунки з бюджетом

Період розрахунків клієнтів банків із бюджетом, як завжди, традиційно зіграє на користь підтримки гривні на міжбанку.

Відбуватиметься це за рахунок зростання активності з продажу валюти експортерів та скорочення при цьому обсягів вільної гривні у імпортерів. Всім клієнтам потрібно більше гривні для виконання своїх зобов'язань перед державою.

2. Авансові виплати зарплат

На тлі значного дефіциту кадрів середні зарплати працівників в Україні зростають. І це вимагає від бізнесу все більших гривневих ресурсів для своєчасних розрахунків із співробітниками. Перша половина січня — період, коли компанії проводитимуть авансові виплати персоналу. У поєднанні з періодом розрахунків компаній з бюджетом це також страхує гривню на міжбанку, оскільки стимулює активні розпродажі валюти експортерами.

Щоправда, при цьому частина високооплачуваного персоналу потім купує на цю гривню валюту собі на картки у межах лімітів Нацбанку (до 50 000 гривень на місяць) або на готівковому ринку, що знову почне «тиснути» на курс.

3. Залишки на рахунках

Після розрахунків бюджету з контрагентами наприкінці 2024 року на рахунках клієнтів сформувалися вільні залишки гривні. Як повідомляло раніше Міністерство фінансів України, у грудні 2024 року касові видатки держбюджету встановили рекорд у сумі 704,7 млрд грн, порівнюючи з 426,3 млрд грн у листопаді. І ці кошти переважно пішли на рахунки контрагентів бюджетних організацій, що суттєво «тиснуло» на курс наприкінці минулого року та у першій декаді січня 2025 року.

Але наразі вже основну частину цих коштів компанії витратили. І ефект впливу на валютний ринок від таких масованих бюджетних гривневих вливань поступово знижуватиметься.

Щоправда, при цьому поки що це все одно провокує подальше зростання цін, оскільки до кінцевого споживчого ринку лише «докочується» основна хвиля товарів за вже новими, підвищеними цінами.

До яких вже закладено і нещодавнє зростання курсу валют, і новий виток збільшення зарплат окремих категорій затребуваних співробітників, і нові податки та збори, ініційовані нещодавно урядом. У результаті січень знову буде традиційно одним із найінфляційніших місяців у році.

4. Дії Нацбанку

Тут особливо поки що нічого не змінюється. Залишаючись головним продавцем долара на торгах, НБУ своїми інтервенціями, частотою виходів із продажем валюти, їх обсягами та цінниками повністю контролюватиме і спрямовуватиме курсовий тренд на торгах.

У цьому питанні зростання ЗВР України на 1 січня 2025 року до $43,8 млрд буде підмогою Нацбанку на міжбанку, оскільки дає чіткий меседж ринку, що регулятор має всі необхідні інструменти для контролю за курсом найближчим часом.

5. Поведінка населення на валютному ринку та обстановка на фронтах

Громадяни поки що продовжують активно скуповувати валюту, що торік призвело до додаткового попиту на неї на ринку в сумі понад $12 млрд. У січні ця тенденція вочевидь збережеться.

Стан на фронтах, а також постійні масовані атаки рф на об'єкти критичної та житлової інфраструктури України також провокують певний додатковий попит на валюту з боку як бізнесу, так і громадян. І це працює проти гривні.

Із зовнішніх чинників, які впливають на поведінку курсу в Україні цього тижня, я б виділив два головні:

6. Чинник Трампа та подальших перспектив долара

Програма Дональда Трампа, який з 20-х чисел січня 2025 року обійме посаду Президента США, має, з одного боку, проінфляційний характер за рахунок підвищення деяких тарифів усередині самих США.

З іншого боку, підвищені мита для іноземних товарів та часткове перекроювання внутрішнього споживчого ринку Америки та системи оподаткування зроблять свій внесок у зміцнення позицій долара у середньостроковій перспективі. Адже вони не лише зроблять імпортні товари в США значно дорожчими, а й реально стимулюють підвищення конкурентоспроможності американських товарів на зовнішніх ринках.

Інакше кажучи, призведуть до потенційного зростання ВВП США та зміцнення позицій долара у світі, оскільки змінять, за задумом Трампа, співвідношення експорту-імпорту, сальдо торгівлі США та призведуть до повернення капіталів до Америки з тієї ж економіки Китаю. Щоправда, забрати гроші з КНР західним інвесторам дуже непросто — надто сильні внутрішні обмеження китайського фондового та валютного ринків.

7. Політика ФРС

Незабаром, 29 січня, відбудеться засідання Федрезерву США. Не секрет, що голова ФРС Джером Пауелл і значна частина його команди не дуже «дружать» із новим президентом США, що вже навіть виходило у публічну площину. Тому ФРС у нинішньому складі не виконуватиме усі «хотілки» Дональда Трампа та його команди.

Інтрига в тому, чим усе це закінчиться, оскільки формально Дональд Трамп не може вказувати Федрезерву, що йому робити. А публічні суперечки нової президентської команди та старого Федрезерва загрожують періодичними стрибками пари євро/долар на тлі різких заяв усіх опонентів.

У результаті частково доля долара наразі перебуває не в руках суто економіки та раціоналізму, а багато в чому стає заручником геополітики та імпульсивних рішень, що завжди погано для ринку.

Моя думка, що ФРС наприкінці січня не зважиться на дуже радикальні дії формату зниження ставок відразу на 0,5% річних, а обмежиться максимум зниженням ставки на 0,25% річних або взагалі її збереженням на діючих рівнях 4,25−4,5%.

Таким чином, інтрига, яким шляхом піде 29 січня ФРС, поки що зберігається. І це призведе до підвищеної волатильності пари євро/долар за появи будь-яких важливих економічних новин із країн ЄС та США або висловлювань Дональда Трампа та окремих членів його команди. Отже, і до стрибків курсу євро щодо гривні в Україні.

У будь-якому випадку, поки що Нацбанку доведеться продовжувати щодня закривати обсяг пропозиції долара на торгах, що бракує. За моїми розрахунками, НБУ знадобиться для цього витратити щонайменше $730−980 млн із резервів.

Прогноз курсу долара та євро на 13−17 січня

Міжбанк

НБУ продовжить майже щодня проводити інтервенції з продажу долара на торгах та покривати дефіцит валюти. При цьому попит на неї все одно протягом кожної сесії перевищуватиме її пропозицію.

Щоденні обсяги операцій за системою Блумберг цього тижня перебуватимуть у межах $170−270 млн.

На період 13−17 січня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,02 до 1,039 долара за євро.

У цьому випадку, якщо котирування долара на міжбанку 13−17 січня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,95 до 42,45 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 43,20 до 44,10 гривень. Волатильність курсу євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку буде однією з головних «фішок» цього тижня.

Готівковий ринок

На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах досить вузького коридору від 20 до 30 копійок, а за євровалютою він перебуватиме у широких межах від 20 до 60 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,85 до 43,25 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 42,10 до 43,20 грн.

А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 43,20 до 44,65 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме у вужчих межах — від 43,50 до 44,60 грн.