Курс долара та євро: чи вдасться обмінникам підвищити курс

Цей тиждень на валютному ринку України можна назвати періодом корекції поведінки всіх гравців. «Відшуміли та відіграли своє» на світовому та українському ринках попередні рішення ЄЦБ (14 вересня) щодо підвищення відсоткової ставки на 0,25% — до 4,5% річних, а також буквально позавчорашнє рішення Федрезерва США про збереження своєї відсоткової ставки на рівні діапазону 5,25−5,5% річних (20 вересня).

Ці події суттєво впливали на співвідношення пари євро/долар на міжнародних майданчиках останніми днями, що добре видно на графіку:

А також і на офіційний, і на безготівковий, і на готівковий курс євро в Україні.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Міжбанківський ринок

Крім цього, з 16 вересня Національний банк України пом'якшив обмеження з метою покращення роботи готівкового сегменту валютного ринку, розширив можливості отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів, які захищають нашу державу, та інших категорій населення, а також створив умови для реструктуризації зовнішніх кредитів державними компаніями.

Серед цих послаблень найзначущим для міжбанку буде дозвіл Нацбанку держпідприємствам та компаніям (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами за кредитами або позиками, які були реструктуризовані на умовах, погоджених із Кабміном України. Крім цього, їм дозволено робити й інші платежі, пов'язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань.

Це додасть попиту на валюту на торгах і ляже додатковим тягарем на ЗВР. Адже, зрештою, у випадку браку валюти на ринку необхідний держпідприємствам обсяг валюти продаватиме саме Нацбанк через свої інтервенції.

Що відбувалося на готівковому ринку

На готівковому ринку події минулого тижня позначилися таким чином:

Готівковий курс євро

Останні послаблення регулятора банкам за сумою можливого розрахункового обсягу продажу готівкової валюти через їхні каси, звісно, на готівковому ринку позначаться, але глобальної «погоди» не зроблять.

Адже основний обсяг готівкових валютообмінних операцій в Україні йде через обмінники фінкомпаній, а не банки. Тому це рішення Нацбанку лише трохи посилить конкурентоспроможність банків щодо мереж обмінників фінкомпаній на цьому сегменті валютного ринку, але не більше.

Дещо «нервують» ринки і постійні натяки Нацбанку на швидкі зміни дизайну валютного ринку, що більшість громадян та бізнес сприймають, як загрозу певної девальвації.

Тому хтось із компаній про всяк випадок намагається якнайшвидше проплатити свої валютні контракти, хтось із громадян купує валюту на картки (в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць), хтось відкриває 3-місячні валютні депозити з можливістю купити валюту за курсом, ближчим до офіційного, а хтось пішов і в обмінники.

Ось нацбанківський графік купівлі/продажу валюти фізособами за останні дні. На ньому видно, що поки що тенденція перевищення купівлі валюти населенням над її здаванням зберігається.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Більшість з усіх перерахованих вище факторів цього тижня спрацювали проти гривні, і готівковий курс долара зберігає певний потенціал до зростання. Хоча й не такий активний, як був на початку тижня. І можна навіть говорити, що ще нещодавні 38,50 гривень та вище вже не актуальні. Наприклад, долар до вечора п'ятниці 22 вересня можна купити в обмінниках Києва за 38,25−38,30 гривень, а готівковий євро обмінники продають за 41,10 — 41,30 гривень.

Якщо дивитися загалом на поведінку валютних котирувань на міжбанку, то можна зазначити, що завдяки турбулентності за парою євро/долар на міжнародних ринках за збереження безготівкового долара у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні, курс євро за період із 18 вересня до 22 вересня на момент закриття торгів в Україні на 15:00 за київським часом подешевшав майже на 9 копійок — із 38,9930/39,3645 до 38,9089/39,2833 гривень.

Попри перевищення купівлі валюти населенням над її обсягами здавання, особливого ажіотажу з купівлі валюти немає. Причина — нещодавні послаблення Нацбанку у вигляді дозволу на купівлю валюти населенню на картки в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті, і з купівлі доларів та євро на 3-місячні валютні депозити до 200 тисяч гривень в еквіваленті. Вони зняли частину підвищеного попиту на готівковому сегменті ринку.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 23 — 24 вересня

У цій ситуації, хоча більшість обмінників цими вихідними й намагатимуться підтримати тренд на «дорогу» валюту, особливого підвищення курсу від них чекати не варто. Формат роботи «з обороту» залишиться для обмінників головним, що не передбачає величезних спредів між купівлею та продажем валюти.

Цими вихідними він складе в більшості обмінників фінкомпаній за доларом — від 20−25 копійок до максимум 30−35 копійок, а за євро — в межах від 20−30 копійок до максимум 1 гривні.

Причому, спред в 1 гривню, за традицією, встановлюватимуть лише «жадібні» обмінники. Тому громадяни легко за бажання та наявності вільного часу для обходу 2−3 точок обміну валюти зможуть знайти вигідніші умови.

Загалом же, у поточній ситуації особливої загрози швидкого зльоту курсу немає, що дозволяє потенційним покупцям валюти відносно спокійно підбирати найприйнятніші для них умови.

Курс долара у більшості обмінників цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,50 до 38,00 гривень та продаж від 38,10 до 38,40 гривень.

А курс євро в обмінниках фінкомпаній цими днями перебуватиме в межах: прийом від 40,20 до 40,70 гривень та продаж від 41,20 до 41,50 гривень.