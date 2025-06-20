Курс долара та євро стрімко зріс: що відбувається на ринку й яким буде курс найближчими днями

Цей тиждень був дуже суперечливим на світовому та на українському валютному ринку. Напруженість ситуації навколо війни Ізраїль-Іран зі збереженням небезпеки втягування в неї вже не лише США, а й країн-сусідів, не лише не зменшилася, а, навпаки, збільшується.

Різночитання у політиці G7 щодо росії, несподіваний від'їзд президента США Дональда Трампа з Канади, численні обстріли рф території України з пошкодженням житлових будинків, промислових об'єктів і безліччю загиблих цивільних осіб, а також продовження російських атак по всій лінії фронту — все це не вселяє впевненість світових інвесторів у швидке закінчення жодного з «гарячих» військових конфліктів на планеті.

А традиційні ралі за парою євро/долар перед і під час засідання Федрезерва США щодо відсоткових ставок із подальшими коментарями голови ФРС Джерома Пауелла щодо перспектив американської та світової економіки лише додавали інтриги для всіх ринків — від валютного до фондового та сировинного. І, як наслідок, спостерігалася підвищена нервозність на всіх торгових майданчиках. І це добре було видно за поведінкою пари євро/долар на світовому ринку, що позначалося і на курсі євро в Україні.

Графік пари євро/долар за тиждень

У результаті Федрезерв США все ж таки не ризикнув знизити свої ставки і зберіг їх на попередньому рівні в 4,25−4,5% річних, а Джером Пауелл так і не сказав особливо нічого оптимістичного щодо ситуації у світовій економіці, але натякнув, що економіка Штатів перебуває все ж таки не в такому жалюгідному стані, як їй віщували багато аналітиків.

При цьому все ж таки голова ФРС США підкреслив, що поки що не може передбачити важливих і ключових для інфляції в США моментів щодо перспектив запровадження/не запровадження підвищених торгових мит із Китаєм та з ЄС. Отже, ФРС США надалі діятиме «за обставинами», що підтримує невпевненість інвесторів щодо перспектив долара найближчим часом.

Крім цього, через ескалацію на Близькому Сході «підвисло» й питання подальшого тренду світових цін на нафту, і опосередковано на газ — що дуже серйозно впливає на показники зростання цін у всіх країнах світу, у тому числі й у США, Євросоюзі, Китаї, Індії тощо.

Якщо додати до цього продовження зростання держборгу США з нещодавніми заявами міністра фінансів Скотта Бессента про необхідність підвищення стелі держборгу цього літа чи чергову загрозу дефолту — можна сміливо назвати ситуацію у світових фінансах дуже вибухонебезпечною.

На цьому тлі, попри війну, обстріли та ризики, що зростають, український валютний ринок досить гідно пройшов усі потрясіння цього тижня. Але до кінця тижня все ж таки допустив девальвацію гривні щодо долара до рівнів, близьких до 42 гривень.

При цьому Нацбанк практично щодня продавав долар і міг ситуацію зі зростанням курсу на міжбанку «причавити» ще в самому зародку, якби масовіше витратив резерви в четвер-п'ятницю за «демократичнішими» цінниками. Але цього регулятор робити не став, що говорить про те, що, схоже, НБУ проводить чергову планову девальвацію курсу гривні, що, втім, поки що повністю вписується в ті параметри, які уряд закладав до бюджету 2025 року.

У результаті:

1. За період із 16 до 20 червня курс продажу долара на міжбанку зріс відразу на 47 копійок — із 41,46/41,50 до 41,94/41,97 гривень. Попит на міжбанку зріс переважно з боку компаній, що працюють з енергоносіями. Крім цього, вже дається взнаки скасування «торговельного безвізу» ЄС щодо українських товарів. Це зменшує надходження валютного виторгу до країни від експорту.

А готівковий долар увечері в п'ятницю, 20 червня, обмінники фінкомпаній та в касах банків продавали за 41,75−42,20 гривень. Причому більшість обмінників все ж таки поступово підвищили свої цінники ближче до 42 гривень за долар.

Такий великий розкид котирувань продажу долара в обмінниках фінкомпаній та в касах банків говорить про те, що фінансисти поки що по-різному оцінюють перспективи подальшого зростання котирувань міжбанку за американською валютою і особливо не хочуть ризикувати.

2. Курс продажу безготівкового євро за цей же період на торгах зріс на 31 копійку — зі стартових рівнів понеділка, 16 червня, 47,9858/48,0238 до 48,3190/48,3368 гривень на завершення сесії 20-го числа. А готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці продавався в межах 48,50−48,90 гривень.

За аналогією з готівковим доларом, фінансисти також не хочуть ризикувати щодо котирувань готівкового євро, і вважають за краще підтягнути їх вгору на цьому етапі, допоки не проясниться ситуація з курсами міжбанку.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 21−22 червня

З огляду на те, що як на світовому валютному, так і на українському ринку економічна та військова ситуація зберігається дуже напруженою, а війна в Україні лише посилюється, цієї суботи та неділі власники обмінників не лише не зменшуватимуть спред між купівлею та продажем ані за доларом, ні за євро, а волітимуть його розширити.

Тому фінансисти попрацюють цими вихідними з рівнем спреду за доларом у межах 20−30 копійок, а за євро — в межах 20−70 копійок. Найжадібніші мережі обмінників можуть виставити навіть спред за доларом і євро в межах до 1 гривні. При цьому оптові обмінники цієї суботи та неділі працюватимуть зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−40 копійок.

Як і всі останні тижні, особливого ажіотажу зі скуповування валюти українцями цими вихідними не спостерігатиметься. Але громадяни так само уважно стежитимуть за тим, як розгортатимуться події щодо поведінки долара та євро у світі та в Україні. За рахунок деякого зростання котирувань, за психологією та ментальністю українських громадян (завжди починають активніше купувати валюту в моменти її зростання), — обсяг операцій обмінників цими вихідними може все ж таки зрости на 5−12%, порівнюючи, наприклад, зі «спокійнішими» минулими вихідними.

Причому зі збереженням тенденції збільшення валютообмінних операцій з купівлі євро, що нещодавно з'явилася, на тлі поступово зростаючої активності людей щодо здачі в обмінники саме долара. Тобто громадяни вже засвоїли уроки попередніх стрибків курсу в Україні та світі, і тому намагаються диверсифікувати свої валютні заощадження за рахунок збільшення в них частки євровалюти та деякого скорочення частки долара.

Крім цього, в приватних розмовах із автором статті власники мереж обмінників говорять про кількість запитів, що поступово зростають з боку їх постійних клієнтів-покупців, на готівковий швейцарський франк і англійський фунт, що раніше було нетиповим для нашого валютного готівкового ринку. Зростає також попит на золоті та частково — срібні зливки. Все це знову ж таки свідчить лише про те, що в умовах підвищеної світової турбулентності українці хочуть максимально диверсифікувати свої валютні ризики.

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,45 до 41,75 гривень та продаж від 41,85 до 42,20 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,00 до 48,30 гривень та продаж від 48,35 до 48,90 гривень.

У регіонах, де конкуренція між обмінниками нижче, власники обмінників можуть ще коригувати вищевказані коридори купівлі та продажу готівкової валюти в межах додаткових плюс-мінус 5−10 копійок, залежно від своїх індивідуальних завдань та платоспроможного попиту у своєму регіоні.

Варто зазначити, що у всі попередні тижні головним спекулятивним інструментом був євро. Цього ж разу цими вихідними спостерігатиметься великий розкид котирувань як долара, так і євро в різних мережах обмінних пунктів. І тому цього разу обидві ці валюти будуть основними об'єктами спекуляцій для охочих підзаробити на стрибках валютного курсу.