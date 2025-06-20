Курс долара та євро стрімко зріс: що відбувається на ринку й яким буде курс найближчими днями

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2025, 19:03

Курс долара та євро стрімко зріс: що відбувається на ринку й яким буде курс найближчими днями

Цей тиждень був дуже суперечливим на світовому та на українському валютному ринку. Напруженість ситуації навколо війни Ізраїль-Іран зі збереженням небезпеки втягування в неї вже не лише США, а й країн-сусідів, не лише не зменшилася, а, навпаки, збільшується.

Цей тиждень був дуже суперечливим на світовому та на українському валютному ринку.

Різночитання у політиці G7 щодо росії, несподіваний від'їзд президента США Дональда Трампа з Канади, численні обстріли рф території України з пошкодженням житлових будинків, промислових об'єктів і безліччю загиблих цивільних осіб, а також продовження російських атак по всій лінії фронту — все це не вселяє впевненість світових інвесторів у швидке закінчення жодного з «гарячих» військових конфліктів на планеті.

А традиційні ралі за парою євро/долар перед і під час засідання Федрезерва США щодо відсоткових ставок із подальшими коментарями голови ФРС Джерома Пауелла щодо перспектив американської та світової економіки лише додавали інтриги для всіх ринків — від валютного до фондового та сировинного. І, як наслідок, спостерігалася підвищена нервозність на всіх торгових майданчиках. І це добре було видно за поведінкою пари євро/долар на світовому ринку, що позначалося і на курсі євро в Україні.

Графік пари євро/долар за тиждень

У результаті Федрезерв США все ж таки не ризикнув знизити свої ставки і зберіг їх на попередньому рівні в 4,25−4,5% річних, а Джером Пауелл так і не сказав особливо нічого оптимістичного щодо ситуації у світовій економіці, але натякнув, що економіка Штатів перебуває все ж таки не в такому жалюгідному стані, як їй віщували багато аналітиків.

При цьому все ж таки голова ФРС США підкреслив, що поки що не може передбачити важливих і ключових для інфляції в США моментів щодо перспектив запровадження/не запровадження підвищених торгових мит із Китаєм та з ЄС. Отже, ФРС США надалі діятиме «за обставинами», що підтримує невпевненість інвесторів щодо перспектив долара найближчим часом.

Крім цього, через ескалацію на Близькому Сході «підвисло» й питання подальшого тренду світових цін на нафту, і опосередковано на газ — що дуже серйозно впливає на показники зростання цін у всіх країнах світу, у тому числі й у США, Євросоюзі, Китаї, Індії тощо.

Якщо додати до цього продовження зростання держборгу США з нещодавніми заявами міністра фінансів Скотта Бессента про необхідність підвищення стелі держборгу цього літа чи чергову загрозу дефолту — можна сміливо назвати ситуацію у світових фінансах дуже вибухонебезпечною.

На цьому тлі, попри війну, обстріли та ризики, що зростають, український валютний ринок досить гідно пройшов усі потрясіння цього тижня. Але до кінця тижня все ж таки допустив девальвацію гривні щодо долара до рівнів, близьких до 42 гривень.

При цьому Нацбанк практично щодня продавав долар і міг ситуацію зі зростанням курсу на міжбанку «причавити» ще в самому зародку, якби масовіше витратив резерви в четвер-п'ятницю за «демократичнішими» цінниками. Але цього регулятор робити не став, що говорить про те, що, схоже, НБУ проводить чергову планову девальвацію курсу гривні, що, втім, поки що повністю вписується в ті параметри, які уряд закладав до бюджету 2025 року.

У результаті:

1. За період із 16 до 20 червня курс продажу долара на міжбанку зріс відразу на 47 копійок — із 41,46/41,50 до 41,94/41,97 гривень. Попит на міжбанку зріс переважно з боку компаній, що працюють з енергоносіями. Крім цього, вже дається взнаки скасування «торговельного безвізу» ЄС щодо українських товарів. Це зменшує надходження валютного виторгу до країни від експорту.

А готівковий долар увечері в п'ятницю, 20 червня, обмінники фінкомпаній та в касах банків продавали за 41,75−42,20 гривень. Причому більшість обмінників все ж таки поступово підвищили свої цінники ближче до 42 гривень за долар.

Такий великий розкид котирувань продажу долара в обмінниках фінкомпаній та в касах банків говорить про те, що фінансисти поки що по-різному оцінюють перспективи подальшого зростання котирувань міжбанку за американською валютою і особливо не хочуть ризикувати.

2. Курс продажу безготівкового євро за цей же період на торгах зріс на 31 копійку — зі стартових рівнів понеділка, 16 червня, 47,9858/48,0238 до 48,3190/48,3368 гривень на завершення сесії 20-го числа. А готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці продавався в межах 48,50−48,90 гривень.

За аналогією з готівковим доларом, фінансисти також не хочуть ризикувати щодо котирувань готівкового євро, і вважають за краще підтягнути їх вгору на цьому етапі, допоки не проясниться ситуація з курсами міжбанку.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 21−22 червня

З огляду на те, що як на світовому валютному, так і на українському ринку економічна та військова ситуація зберігається дуже напруженою, а війна в Україні лише посилюється, цієї суботи та неділі власники обмінників не лише не зменшуватимуть спред між купівлею та продажем ані за доларом, ні за євро, а волітимуть його розширити.

Тому фінансисти попрацюють цими вихідними з рівнем спреду за доларом у межах 20−30 копійок, а за євро — в межах 20−70 копійок. Найжадібніші мережі обмінників можуть виставити навіть спред за доларом і євро в межах до 1 гривні. При цьому оптові обмінники цієї суботи та неділі працюватимуть зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−40 копійок.

Як і всі останні тижні, особливого ажіотажу зі скуповування валюти українцями цими вихідними не спостерігатиметься. Але громадяни так само уважно стежитимуть за тим, як розгортатимуться події щодо поведінки долара та євро у світі та в Україні. За рахунок деякого зростання котирувань, за психологією та ментальністю українських громадян (завжди починають активніше купувати валюту в моменти її зростання), — обсяг операцій обмінників цими вихідними може все ж таки зрости на 5−12%, порівнюючи, наприклад, зі «спокійнішими» минулими вихідними.

►Переходьте до практики — наш прогноз, ваша стратегія та Binance зі знижкою 20%

Причому зі збереженням тенденції збільшення валютообмінних операцій з купівлі євро, що нещодавно з'явилася, на тлі поступово зростаючої активності людей щодо здачі в обмінники саме долара. Тобто громадяни вже засвоїли уроки попередніх стрибків курсу в Україні та світі, і тому намагаються диверсифікувати свої валютні заощадження за рахунок збільшення в них частки євровалюти та деякого скорочення частки долара.

Крім цього, в приватних розмовах із автором статті власники мереж обмінників говорять про кількість запитів, що поступово зростають з боку їх постійних клієнтів-покупців, на готівковий швейцарський франк і англійський фунт, що раніше було нетиповим для нашого валютного готівкового ринку. Зростає також попит на золоті та частково — срібні зливки. Все це знову ж таки свідчить лише про те, що в умовах підвищеної світової турбулентності українці хочуть максимально диверсифікувати свої валютні ризики.

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,45 до 41,75 гривень та продаж від 41,85 до 42,20 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,00 до 48,30 гривень та продаж від 48,35 до 48,90 гривень.

У регіонах, де конкуренція між обмінниками нижче, власники обмінників можуть ще коригувати вищевказані коридори купівлі та продажу готівкової валюти в межах додаткових плюс-мінус 5−10 копійок, залежно від своїх індивідуальних завдань та платоспроможного попиту у своєму регіоні.

Варто зазначити, що у всі попередні тижні головним спекулятивним інструментом був євро. Цього ж разу цими вихідними спостерігатиметься великий розкид котирувань як долара, так і євро в різних мережах обмінних пунктів. І тому цього разу обидві ці валюти будуть основними об'єктами спекуляцій для охочих підзаробити на стрибках валютного курсу.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами