Курс долара та євро на вихідних: до чого тут НБУ та народні депутати

Безперечно, події навколо руйнування рашистами греблі Каховської ГЕС та посилення боїв на всіх ділянках фронту затьмарили цього тижня всі інші новини. У тому числі, на нашому та на міжнародному валютному ринках.

А тим часом, наближення вже наступного тижня засідань ФРС США та ЄЦБ, а також досить суперечлива економічна статистика щодо США та країн Європи створюють додаткову нервозність за парою євро/долар. І це гарантує валютні ралі за цією парою найближчими днями, що негайно позначиться і на курсі євро щодо гривні.

Поточний графік пари євро/долар дуже добре ілюструє всі перепади у настроях гравців міжнародного валютного ринку, що віщує чергові «американські гірки» за цією парою найближчим часом:

Всі ці стрибки євро/долар негайно впливали на поведінку українського міжбанку, де безготівковий євро за цей тиждень з рівня 39,1028/39,4901 ранку понеділка то просідав до позначки 39,0589/39,4384 до початку торгів середи 7 червня, то пристойно зростав до рівнів 39,4209/39,8077 гривень на 15:00 за київським часом на момент закриття торгів п'ятниці 9 червня.

Загалом же, якщо подивитися лише на дані початку та кінця тижня, то за ці дні євровалюта в Україні після довгого періоду просідання тепер подорожчала майже на 32 копійки. І це дало можливість спекулянтам та експортерам, що мають валютний виторг у євро, непогано заробити.

Як реагував готівковий ринок

А ось готівковий ринок знову повівся стриманіше. Раніше він не поспішав під час просідання котирувань міжбанку різко обвалювати свої цінники за євро. А тепер не особливо поспішає їх різко підвищувати, щоб не «відлякати» потенційних покупців євровалюти серед громадян:

До вечора 9-го червня євро в обмінниках фінкомпаній продавали по 40,25 — 40,50 гривень, що не можна назвати ані дуже низьким рівнем котирувань продажів, ані завищеним рівнем. Основних причин такої тактики обмінників дві.

Причини коливань обмінників та курс євро

Складніше власникам обмінників буде у суботу та неділю з курсами євро. З одного боку, фінансисти страхуються напередодні майбутніх кульбітів пари євро/долар на зовнішніх ринках під час засідань Федрезерва та ЄЦБ. Тому найближчими днями захочуть перекласти свої курсові ризики на потенційних покупців та продавців євро. У тому числі, і цими вихідними.

Для мінімізації своїх ризиків за євро вигадувати власники обмінників нічого нового наразі не почнуть, а просто підуть «перевіреним шляхом». Тобто дещо розширять за євровалютою спред між купівлею та продажем євро, але «без фанатизму», щоб не розлякати клієнтів.

Але з іншого боку, власникам обмінників потрібно заробляти, що не передбачає особливої гри «на підвищення» у цій ситуації, а більше стимулює їх до заробітку за рахунок обсягів операцій.

Думки аналітиків українських фінкомпаній щодо подальших перспектив пари євро/долар після засідань ФРС США та ЄЦБ зараз сильно розбіжні, що призведе до повного різнобою цінників наших обмінників за євро 10−11 червня, а також широкого спреду за євровалютою від 20−25 копійок до 1 гривні на євро.

Потенційно «не програти» надалі при виставленні котирувань євровалюти цими вихідними буде другою головною метою власників обмінників після первинного завдання максимізації свого заробітку. І хоча більшість із них працюватимуть у суботу та неділю у форматі «з обороту» — багато пунктів обміну часто змінюватимуть свої цінники за євро протягом вихідних, щоб мінімізувати свої курсові ризики.

Що буде з курсом долара

А ось за доларом особливих сюрпризів від цінників обмінників чекати вихідними не варто, і більшість обмінників обмежиться спредом у 15−20 копійок на доларі.

Попри продовження деякого просідання цінників обмінників за доларом та зміцнення гривні, загалом, попит на американську готівкову валюту залишається досить стабільним, хоча й без усілякого ажіотажу.

Це, з одного боку, утримає на вихідних котирування продажу долара населенню в пунктах обміну валют від серйознішого падіння, а з іншого — в умовах конкуренції не дасть їм особливої можливості дуже сильно занижувати курс прийому американської валюти.

Загалом, останніми днями картина за обсягами купівлі та продажу готівкової валюти за даними Нацбанку виглядає так:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Чим закінчиться хайп на зношених купюрах

До того ж, незабаром вщухне шум і навколо тієї самодіяльності, яку влаштували частина банків та мереж обмінників фінкомпаній, коли під різними приводами за станом купюр почали намагатися вводити драконівські дисконти та комісії під час обміну абсолютно нормальних банкнот.

Сам автор статті декілька разів стикався зі спробою «втюхати» йому купюри, які самі ж ці обмінники потім би і не взяли. Зазвичай, уважний погляд у вічі касиру та заповітна фраза, що у разі його некоректної поведінки з мого боку піде дзвінок на гарячу лінію Нацбанку з детальним викладом ситуації та скаргою, швидко знімав ці питання. Але неприємний «осад» залишав завжди.

Населення настільки обурилося такою ситуацією, що НБУ та навіть народні депутати перейнялися цією проблемою. Звісно, хтось із депутатів просто намагається заробити на цьому хайпі політичні очки, а хтось із посадовців — показати, наскільки він є близьким до проблем простих громадян. Але регулятор буде змушений втрутитися в це свавілля обмінників.

Я прогнозую вал перевірок мереж обмінних пунктів щодо цього питання. І, можливо, отримання ними штрафів від Нацбанку з загрозою втрати ліцензії, особливо за наявності скарг із боку громадян на «гарячу» лінію НБУ. Це змусить власників обмінників стримати свої апетити в даній ситуації і повернутися до розумної оцінки критеріїв за валютними купюрами, що продаються ними та є прийнятими для обміну.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 10−11 червня

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній у суботу та неділю перебуватиме в межах коридору: прийом 36,80 — 37,15 гривень та продаж від 37,20 до 37,35 гривень. В особливо «жвавих» місцях котирування обмінників можуть відрізнятися від вказаного мною коридору ще на плюс-мінус 3−5 копійок на доларі.

А курси євро у більшості пунктів обміну цими днями будуть наступними: прийом у межах від 39,60 до 40,20 гривень та продаж від 40,25 до 40,60 гривень.

Враховуючи великий розкид котирувань за євровалютою через вищеописані причини, дуже раджу громадянам, які цими вихідними захочуть купувати або продавати євровалюту, спочатку уважно вивчити весь спектр пропозицій за євро серед обмінників свого району. І лише потім проводити сам валютообмін.

Цим ви однозначно заощадите свої гроші і нерви, а також уникнете частих розчарувань, коли побачите, що ви занадто поспішили, здаючи або купуючи свої євро в першому обмінному пункті, що трапився вам на шляху.