Геополітична, військова та економічна обстановка у світі та в самій Україні поки що лише напружується, а «ефект Трампа» все більше розгойдує міжнародні ринки. Попри це, валютний ринок України цього тижня досить гідно витримав усі ці виклики.
Курс долара та євро: напруга посилюється, але гривня поки що молодець
За цей тиждень долар при продажі на міжбанку, якщо порівнювати лише початкову та кінцеву дату (без огляду на коливання курсу в середині тижня), подорожчав лише на 1,5 копійки — зі стартових рівнів понеділка, 17 лютого, 41,595/41,625 до 41,61/41,64 гривень до п'ятниці, 21 лютого, коли завершуються торги.
Котирування ж продажу безготівкового євро за цей же період навіть ситуативно просіли під впливом двох чинників: поведінки євро щодо долара на міжнародних ринках і мінімального зростання курсу безготівкового долара в Україні.
При перерахунку цих двох співвідношень євро/долар та долар/гривня ми й отримали курс безготівкового євро цього тижня. У результаті курс продажу євро на міжбанку за 17−21 лютого просів менш ніж на 1 копійку — з 43,6081/43,6313 до 43,6114/43,6262 гривень.
Графік пари євро/долар за тиждень
Реакція українського міжбанку за євро за тиждень
З огляду на цілий «букет» політичних, військових та економічних новин навколо України, це досить позитивний результат.
Це говорить про те, що три останні військові роки все ж таки виробили певний імунітет новин в українців. Якщо раніше будь-яка з останніх заяв президента США та ще й у тому форматі, як це робить Дональд Трамп, призвела б до серйозних цунамі на світовому та нашому валютному ринку, то зараз наш ринок починає фільтрувати подібні новини.
Причому світові інвестори в цій ситуації демонструють значно більшу знервованість, ніж наші місцеві гравці. І це головне для українського міжбанку та готівкового ринку у цій ситуації.
Звичайно, багато в чому це заслуга як Нацбанку, який практично щодня закриває дефіцит пропозиції долара на торгах, так і наявності в Україні значних валютних обмежень, запроваджених тим самим НБУ в перший же день війни.
Але те, що готівковий валютний ринок уже не жахається від кожної нової заяви міжнародних та вітчизняних політиків і навіть адаптувався до роботи в умовах постійних масованих дронових та ракетних обстрілів рф, — це вже заслуга саме наших людей та українського бізнесу.
Готівковий долар за 17−21 лютого 2025 року
Готівковий євро за 17−21 лютого 2025 року
Звичайно, деяке підстрахування гривні цього тижня на міжбанку надавав і період бюджетних платежів у клієнтів, який, з одного боку, стимулював активніший розпродаж валютного виторгу експортерами, а з іншого — знижував можливості імпортерів із купівлі валюти через необхідність розраховуватися за податками з державою.
У результаті ситуація на валютному ринку України залишається повністю контрольованою. І це найголовніше.
Прогноз курсу готівкового долара та євро на 22−23 лютого
У такій ситуації власники обмінників цими вихідними знову пропрацюють у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та у 20−35 копійок за євро. При цьому вже традиційно оптові обмінники будуть готові працювати і з вужчим рівнем спреду як за доларом, так і за євро — в межах 15−18 копійок.
Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,65 гривень та продаж від 41,70 до 42,00 гривень.
А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,20 до 43,80 гривень та продаж від 43,85 до 44,20 гривень.
Вже традиційно оптові обмінники будуть готові «рухатися» до зазначених вище котирувань у межах ще «плюс/мінус» 5−10 копійок, підвищуючи курс прийому валюти у населення та знижуючи курс продажу валюти клієнтам, порівнюючи з їх роздрібними колегами.
Причому важливо ще й те, що зараз обмінники не мають особливих проблем як із обсягами готівкової гривні, так і готівкової валюти. І це дозволяє їм досить оперативно працювати як зі звичайними невеликими клієнтами, так і з громадянами, які бажають обміняти суми в декілька тисяч як доларів, так і євро.
Значна частина таких оптових обмінників у найбільших містах України також мають у своїх касах й «екзотичніші» валюти: польські злоті, англійські фунти, чеські крони та швейцарські франки. Це дає клієнтам ширший доступ до валютообмінних операцій, що також є позитивним моментом для всього готівкового ринку в нинішній ситуації.
Тому особливих потрясінь на готівкового ринку цими вихідними очікувати не варто: «у Багдаді поки що все спокійно…».
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