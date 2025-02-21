Курс долара та євро: напруга посилюється, але гривня поки що молодець

Геополітична, військова та економічна обстановка у світі та в самій Україні поки що лише напружується, а «ефект Трампа» все більше розгойдує міжнародні ринки. Попри це, валютний ринок України цього тижня досить гідно витримав усі ці виклики.

За цей тиждень долар при продажі на міжбанку, якщо порівнювати лише початкову та кінцеву дату (без огляду на коливання курсу в середині тижня), подорожчав лише на 1,5 копійки — зі стартових рівнів понеділка, 17 лютого, 41,595/41,625 до 41,61/41,64 гривень до п'ятниці, 21 лютого, коли завершуються торги.

Котирування ж продажу безготівкового євро за цей же період навіть ситуативно просіли під впливом двох чинників: поведінки євро щодо долара на міжнародних ринках і мінімального зростання курсу безготівкового долара в Україні.

При перерахунку цих двох співвідношень євро/долар та долар/гривня ми й отримали курс безготівкового євро цього тижня. У результаті курс продажу євро на міжбанку за 17−21 лютого просів менш ніж на 1 копійку — з 43,6081/43,6313 до 43,6114/43,6262 гривень.

Графік пари євро/долар за тиждень

Реакція українського міжбанку за євро за тиждень

З огляду на цілий «букет» політичних, військових та економічних новин навколо України, це досить позитивний результат.

Це говорить про те, що три останні військові роки все ж таки виробили певний імунітет новин в українців. Якщо раніше будь-яка з останніх заяв президента США та ще й у тому форматі, як це робить Дональд Трамп, призвела б до серйозних цунамі на світовому та нашому валютному ринку, то зараз наш ринок починає фільтрувати подібні новини.

Причому світові інвестори в цій ситуації демонструють значно більшу знервованість, ніж наші місцеві гравці. І це головне для українського міжбанку та готівкового ринку у цій ситуації.

Звичайно, багато в чому це заслуга як Нацбанку, який практично щодня закриває дефіцит пропозиції долара на торгах, так і наявності в Україні значних валютних обмежень, запроваджених тим самим НБУ в перший же день війни.

Але те, що готівковий валютний ринок уже не жахається від кожної нової заяви міжнародних та вітчизняних політиків і навіть адаптувався до роботи в умовах постійних масованих дронових та ракетних обстрілів рф, — це вже заслуга саме наших людей та українського бізнесу.

Готівковий долар за 17−21 лютого 2025 року

Готівковий євро за 17−21 лютого 2025 року

Звичайно, деяке підстрахування гривні цього тижня на міжбанку надавав і період бюджетних платежів у клієнтів, який, з одного боку, стимулював активніший розпродаж валютного виторгу експортерами, а з іншого — знижував можливості імпортерів із купівлі валюти через необхідність розраховуватися за податками з державою.

У результаті ситуація на валютному ринку України залишається повністю контрольованою. І це найголовніше.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 22−23 лютого

У такій ситуації власники обмінників цими вихідними знову пропрацюють у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та у 20−35 копійок за євро. При цьому вже традиційно оптові обмінники будуть готові працювати і з вужчим рівнем спреду як за доларом, так і за євро — в межах 15−18 копійок.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,65 гривень та продаж від 41,70 до 42,00 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,20 до 43,80 гривень та продаж від 43,85 до 44,20 гривень.

Вже традиційно оптові обмінники будуть готові «рухатися» до зазначених вище котирувань у межах ще «плюс/мінус» 5−10 копійок, підвищуючи курс прийому валюти у населення та знижуючи курс продажу валюти клієнтам, порівнюючи з їх роздрібними колегами.

Причому важливо ще й те, що зараз обмінники не мають особливих проблем як із обсягами готівкової гривні, так і готівкової валюти. І це дозволяє їм досить оперативно працювати як зі звичайними невеликими клієнтами, так і з громадянами, які бажають обміняти суми в декілька тисяч як доларів, так і євро.

Значна частина таких оптових обмінників у найбільших містах України також мають у своїх касах й «екзотичніші» валюти: польські злоті, англійські фунти, чеські крони та швейцарські франки. Це дає клієнтам ширший доступ до валютообмінних операцій, що також є позитивним моментом для всього готівкового ринку в нинішній ситуації.

Тому особливих потрясінь на готівкового ринку цими вихідними очікувати не варто: «у Багдаді поки що все спокійно…».