Курс долара та євро на вихідних: які ціни побачимо в обмінниках

Минулого тижня гривня змогла дещо зміцнитися як до долара, так і до євро. Які ключові фактори продовжують впливати на курс і скільки коштуватиме валюта найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Цього тижня долар на українському міжбанківському ринку подешевшав при продажу лише на 1 копійку — з рівня 44,12/44,16 гривень вранці понеділка, 18 травня, до позначки 44,10/44,15 гривень на момент закриття п’ятничних торгів 22-го числа. А ось безготівковий євро за цей же період подешевшав одразу на 16 копійок — зі стартових котирувань понеділка 51,3468/51,3801 до 51,1868/51,2272 гривень на завершення торгової сесії 22 травня. Деяке ослаблення євро на нашому ринку стало прямим наслідком поведінки пари євро/долар на світовому ринку.

Поки що збереження тенденції «дорогої нафти» (близько $100 і вище за барель) та невизначеність військового протистояння США — Іран дещо посилили американську валюту і паралельно сприяли ослабленню євро. Саме через високі ціни на енергоносії котирування євро на світовому ринку цими днями були в межах коридору 1,158−1,166 долара, хоча ще не так давно досягали рівнів у 1,17−1,18 і навіть трохи вище.

Але тут не варто спокушатися. І якщо найближчим часом військовий конфлікт між США та Іраном знову загостриться, то щоденні коливання євро щодо долара різко посилиться. І за моїми прогнозами зможуть досягати до 1−1,4 цента на євро, тобто валютні ралі за парою євро/долар знову почнуть швидко набирати обертів.

Нещодавні переговори президента США Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна лише частково зняли напруженість в американо-китайських відносинах, але продемонстрували, що США вже не можуть повністю домінувати у світі, а китайський економічний дракон поступово набирає сили. При цьому обидві сторони визнають, що поки що глобального прориву у відносинах двох найбільших економік світу не відбулося. І це негативний сигнал для всієї світової економіки.

А візит буквально через кілька днів до Пекіна глави Росії Володимира Путіна знову підтвердив, що Китай продовжує грати багатовекторну геополітичну гру, дотримуючись лише своїх інтересів. І ніяких сентиментів, а також зайвої боротьби за світову справедливість з боку китайських чиновників очікувати не варто.

Але при цьому Китай все ж намагатиметься знижувати напруженість у тих світових конфліктах, де він має прямі економічні інтереси. Як, наприклад, у ситуації з Ормузькою протокою. Китайські чиновники високого рівня останнім часом були помічені на різних зустрічах з представниками іранського уряду. Або, наприклад, у переговорах з європейськими країнами щодо зближення позицій у світовій торгівлі на взаємовигідних умовах, що зараз виступає для європейців «козирем» у переговорах з Дональдом Трампом.

На тлі серйозних зрушень на світовому валютному ринку через геополітику та періодичну реакцію на це українського міжбанку — наш готівковий ринок поки що демонструє відносний спокій і навіть періодично виявляється за своїми цінниками продажу нижче або на рівні міжбанку. Наприклад, при котируваннях продажу безготівкового долара ввечері п’ятниці, 22 травня, на рівні 44,15 гривень, обмінники фінкомпаній у цей же період без проблем продавали готівковий долар по 44,08−44,15 гривень.

Якщо така тенденція збережеться й надалі, то спекулянти почнуть купувати валюту на готівковому ринку, поповнювати нею свої валютні картки, а потім продавати її з карток самим банкам. І це дозволить їм заробляти на кожному такому циклі не менше 3−5 копійок на євро. З огляду на посилення банками зараз контролю за операціями клієнтів у форматі фінмоніторингу — великої кількості циклів такого заробітку окремих фізичних осіб банки не допустять і почнуть ставити запитання власникам таких карток, але одно-дворазова подібна операція для громадян абсолютно можлива.

З огляду на те, що в понеділок, 25 травня, у США відзначають День пам'яті і американські банки не працюватимуть — українські клієнти традиційно не захотіли особливо зв'язуватися з майбутніми розрахунками за доларом на ТОМ. Вони вважали за краще активізувати свої валютні операції у четвер-п'ятницю цього тижня або відразу перенесли свої заявки на купівлю/продаж долара вже на вівторок, 26 травня. Це додало обсягу торгів 21−22 травня (особливо в четвер 21-го числа, коли за даними Блумберг було зареєстровано угод на суму в $287,05 млн), але знизить обсяги операцій на валютному ринку в найближчий понеділок.

Ринок золота хоча й реагував на всі світові економічні та геополітичні повідомлення цього тижня, але в підсумку продемонстрував більш стримані коливання котирувань, ніж було ще недавно, коли ціни на золото за тиждень змінювалися в межах $200−300 і більше за унцію. Це, хоча й з натяжкою, але все ж можна вважати позитивним сигналом для світової економіки. І в підсумку, вартість золота коливалася цього тижня в межах коридору від $4460 до $4585 за унцію.

Отже, загалом можна вважати, що цей тиждень минув досить позитивно як на зовнішніх ринках для всіх інвесторів, так і для гривні на українському валютному ринку.

У такій ситуації більшість обмінників фінкомпаній працюватимуть цими вихідними у форматі «з обороту» з досить невеликим спредом по долару в межах 15−20 копійок і по євро в межах 20−30 копійок. А оптові обмінники при операціях з купівлі/продажу долара та євро в сумах від 1000 доларів або євро будуть готові працювати з обома цими валютами зі спредом у межах навіть 15 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 23−24 травня

Курс готівкового долара цими вихідними в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,80 до 44,00 гривень та продаж від 44,20 до 44,50 грн.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,10 до 51,45 гривень і продаж від 51,65 до 52 грн.

Деякі обмінники з урахуванням своїх індивідуальних завдань та рівня конкуренції в даному регіоні України можуть скоригувати розраховані мною коридори купівлі/продажу валюти ще на плюс-мінус 5−7 копійок на долар і на плюс-мінус 5−10 копійок на євро.