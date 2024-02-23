Курс долара та євро цими вихідними: чого чекати тим, кому мариться «долар за 40»

Гривня падала з початку тижня, а наприкінці відіграла своє падіння. Що відбувалося на міжбанку та готівковому ринках, і як поведуться обмінники на вихідних — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Цей тиждень на валютному ринку змусив похвилюватися як громадян, так і бізнес. Попри вихідний понеділок у США (американці відзначали День президента) та роботу українського міжбанку за доларом ТОМом (зазвичай, дуже в'ялі торги), вже до вечора понеділка стало зрозуміло, що у вівторок буде підвищений попит на валюту.

Ще минулої п'ятниці частина клієнтів-покупців перенесли відразу на 20 лютого свої заявки на купівлю долара, і, крім них, декілька великих гравців міжбанку вже з млявого понеділка стали на покупку.

У результаті, у вівторок, 20 лютого, долар на торгах швидко зріс із ранкових 38,275/38,295 до 38,585/38,61 до кінця сесії. Відповідно, зріс і євро, оскільки при перерахунку пар євро/долар і долар/гривня вийшов своєрідний синергетичний ефект і за курсом євровалюти щодо гривні. Причому євро зріс відразу майже на 55 копійок — із 41,2336/41,2437 до 41,7875/41,8069 гривень.

І, в результаті, за період із 19 до 23 лютого (станом на момент написання статті на 15:00 за київським часом та закриття торгів на ТОДі) ситуація виглядає так:

Графік міжбанку за доларом за тиждень

Графік міжбанку за євро за тиждень

Що відбувалося на готівковому ринку

Зліт котирувань міжбанку та зростання офіційного курсу швидко спровокували і зліт котирувань готівкового ринку, де частина банків та обмінників вже надвечір 20 лютого поставили курс продажу долара близько 39 гривень, а євро — понад 42 гривні.

Графік поведінки готівкового курсу долара

Графік поведінки готівкового курсу євро

Вже з 20 лютого багатьом громадянам відразу почав маритися «долар за 40» і до загострення пристрастей додавалися як коментарі ЗМІ, так і висловлювання окремих експертів.

Підвищений попит на валюту змусив банки частіше купувати долар на міжбанку у Нацбанку для покриття потреб закриття своєї валютної позиції, що зросли, під купівлю валюти клієнтами-фізособами собі на картки.

Нагадаю, що НБУ дозволив громадянам купувати в банках на картки валюту в сумі до 50 тисяч гривень в еквіваленті щомісяця, чим громадяни й почали активно користуватися у моменти ситуаційних стрибків курсу.

Але вже з середи пристрасті почали поступово вщухати, а Нацбанк досить часто продавав валюту в дні тижня, що залишилися, щоб закрити стражденних покупців.

І, загалом, за період із понеділка до п'ятниці (станом на 15:00 закриття торгів на ТОДі) безготівковий долар під час продажу подорожчав лише на 17 копійок — із 38,13/38,20 до 38,32/38,37 гривень, a курс продажу євро зріс лише на 39 копійок — із 41,1232/41,1872 до 41,5350/41,5777. І розмови про «долар за 40» якось швидко затихли.

Причому, з огляду на те, що з 15 до 17 годин п'ятниці можуть ще проходити операції за доларом ТОДом і є загальна тенденція до зниження котирувань, курс продажу долара за весь день виявиться формально навіть ще нижчим.

Позитивні сигнали від МВФ та новини від НБУ

Крім цього, цього тижня у найкращих вечірніх традиціях сповіщення банків та клієнтів, Нацбанк вирішив не давати нудьгувати учасникам ринку і 20 лютого надвечір виклав деякі нововведення щодо валютного контролю. Вже з 21 лютого 2024 року запрацювали наступні зміни:

1. Умови купівлі валюти бізнесом. Із 21 лютого при купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах «своп», за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

Тобто вже з середи, на дату купівлі іноземної валюти, юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану їм іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах «своп» (валюта, термін угоди) за незавершеними операціями з банками.

Вона надаватиметься додатково разом із інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках. Це суттєво скоригує можливості клієнтів із умисного притримування валюти на рахунках із паралельною купівлею валюти за іншими операціями.

2. Уточнені (а фактично — посилені) особливості валютного нагляду з боку банків за граничними термінами розрахунків за експортними операціями. Для того, щоб стимулювати повернення до України валютної виручки за експорт товарів, НБУ посилив вимоги щодо валютного нагляду банків за клієнтами. Починаючи з 21 лютого, банки можуть завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, що кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Перекази у гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком. У результаті, це частково порушило валютні «схеми» окремих гравців ринку.

Мотиви Нацбанку зрозумілі. І особливого ажіотажу чи подиву у самих фінустанов такі рішення не викликали, але ховати валюту окремим клієнтам тепер все ж таки стане складніше. Тож такі нововведення НБУ не вирішать глобально проблему неповернення валютної виручки експортерами або всі тіньові схеми виведення валюти імпортерами, але статистику міжбанку все ж таки дещо покращать.

Після активного «розігріву» курсу у першій половині тижня, та ще й у поєднанні з нововведеннями Нацбанку щодо валютного контролю, друга половина тижня минула досить буденно, але позитивно для нацвалюти.

Порадували прихильників стабільної гривні новини від МВФ наприкінці цього тижня. Місія МВФ, яка працювала у Варшаві з 17 до 22 лютого, завершила свою роботу щодо третього перегляду програми «Механізм розширеного фінансування». Представники робочої групи Фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про третій перегляд програми EFF, і після схвалення її Радою виконавчих директорів МВФ Україна має отримати транш у сумі близько $880 млн в еквіваленті.

І тут важливим є не так отримання самих грошей від МВФ, як сигнал Фонду, що з Україною навіть у цих складних умовах можна мати справу. Такі рішення МВФ завжди полегшують ведення переговорів влади з іншими кредиторами та потенційними партнерами.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 24−25 лютого

У результаті, у власників обмінників до вихідних немає особливих підстав побоюватися сюрпризів за курсом найближчими днями, що поверне їх до майже звичного формату роботи «з обороту». Але з певною специфікою.

Річ у тім, що в частині регіонів населення все ж таки «захвилювалося» після зльоту котирувань 20-го лютого. І це додало ситуативного попиту на ринку. Що дозволяє за певного збігу обставин спробувати «розігріти» ринок і зіграти «на підвищення».

Тому власники обмінників цими вихідними «тестуватимуть» попит щодо можливого зростання котирувань. Якщо «потяг» до купівлі валюти буде, вони намагатимуться поступово підвищувати свої цінники протягом дня. Якщо ні — то котирування продажу повертатимуть до раніше виставлених, щоб не втрачати клієнтів, і навіть знижувати їх, щоб «не страждав бізнес».

Особливо креативними в цьому будуть оптові обмінні пункти, що призведе цими вихідними до досить великого різнобою котирувань прийому та продажу за доларом, а особливо — за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихудними перебуватиме в межах коридору: прийом від 38,15 до 38,40 гривень і продаж від 38,45 до 38,95 гривень, а спред за доларом в основній масі обмінників перебуватиме в межах 20- 30 копійок.

А за євро фінансисти цієї суботи та неділі поставлять цінники в межах коридору: прийом від 41,40 до 41,85 гривень та продаж від 41,95 до 42,30 гривень.

З огляду на вищеописану поточну специфіку готівкового ринку та ситуацію, що склалася, спостерігатиметься досить суттєвий розкид котирувань у різних регіонах України як за американською валютою, так і за євро.

Тому, у разі потреби здійснення вами валютообмінних операцій цієї суботи та неділі, дуже раджу витратити зайві 5−10 хвилин і пройтися найближчими обмінниками, або скористатися відповідними мобільними додатками, щоб підібрати для себе оптимальний курс і не втратити.