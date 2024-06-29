Курс долара та євро на 29-30 червня: які цінники виставлять обмінники та каси банків

Останній робочий тиждень червня пройшов на валютному ринку динамічно. Банки та їх клієнти готувалися до закриття місяця, кварталу та півріччя. Це активізувало як покупців, так і продавців валюти та дещо покращило загальну статистику торгів.

Загалом за системою Блумберг за 24−28 червня максимум щоденних операцій на валютному міжбанку було зареєстровано на рівні трохи більше $200 млн. Це точно не рекорд, але й низькими такі обсяги теж зараз не назвеш.

Нацбанк активно виходив із продажем долара, чим зміг відчутно підтримати курс гривні щодо американської валюти. Хоча і резерви регулятор не особливо палив, обмежуючись сумами, які могли підтримати рівновагу попиту та пропозиції на міжбанку, але не більше.

Тобто НБУ не провокував своїми інтервенціями штучного укріплення гривні, а ситуація із наближенням одразу трьох звітних дат (завершення місяця, кварталу та першого півріччя) сприяла активізації практично всіх клієнтів — як експортерів, так і імпортерів, що полегшувало завдання Нацбанку.

Безготівковий валютний ринок (день)

У підсумку, за 24−28 червня курс продажу долара на міжбанку таки виріс (на 11 копійок) — з котирувань понеділка 40,42/40,44 до 40,53/40,55 гривень, курс продажу безготівкового євро зріс на ті ж самі 11 копійок — з 43,2736/43,2788 до 43,3752/43,3844 гривень.

Істотний вплив на ситуативне зростання курсу євро щодо гривні справила поведінка євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках. За фактом, курс євро щодо гривні на торгах виводився шляхом перерахунку пар долар/гривня та співвідношення євро/долар на конкретний момент на міжнародному ринку.

Динаміка пари євро/долар за 21−28 червня

Міжбанк (долар) за 21−28 червня

Міжбанк (євро) за 21−28 червня

Просідання гривні на міжбанку змушувало фінансистів відповідно коригувати свої цінники у касах банків та обмінках фінкомпаній. Але ці коригування були незначні.

Майже весь тиждень вони в основному працювали у форматі «з обороту» без особливих спроб розкачати курс. Надвечір п'ятниці 28 червня банки та обмінники фінкомпаній продавали готівковий долар у межах 40,75 — 40,90 гривень, а євро — від 43,90 гривень до 44,10 гривень.

Населення продовжувало купувати більше валюти, ніж здавати, але цей розрив не був критичним, а тому не тиснув на курс і не давав змоги власникам обмінників зіграти «на підвищення».

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

У підсумку, завершення червня, другого кварталу та першого півріччя 2024 року можна вважати для гривні досить вдалим. А отримання коштів від наших західних партнерів останніми днями червня підстрахує й обсяги ЗВР України на звітну дату.

У цих умовах вихідні 29−30 червня на готівковому валютному ринку пройдуть досить спокійно. Більшість обмінників пропрацює суботу та неділю у форматі «з обороту» з дуже невеликим за українськими мірками спредом між купівлею та продажем валюти в межах 15−25 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро.

У цій ситуації поспішати і скуповувати валюту за будь-яку ціну немає потреби — ажіотажного попиту на ринку немає, а конкуренція між пунктами за платоспроможного клієнта велика. Це працює на користь клієнтів, а не цінових бажань фінансистів.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 29−30 червня

З огляду на те, що попит на готівкову валюту з боку громадян зберігається на досить високому рівні, розраховувати на серйозні зниження обмінниками котирувань продажу валюти не варто.

Але завершення звітного періоду може індивідуально стимулювати окремі мережі обмінників на певні зрушення за курсом з метою виходу на необхідний фінансовий результат від торгівлі валюти станом на 1 липня.

Тобто окремі мережі обмінників, а особливо оптові точки обміну валюти можуть йти на невеликі зрушення за курсом прийому або продажу валюти (не більше 2−5 копійок на доларі чи євро) залежно від своїх індивідуальних завдань, обсягів операцій та платоспроможності ринку у своєму регіоні .

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та відділень банків, що працюють у ці вихідні, буде в межах коридору: прийом від 40,40 до 40,60 гривень і продаж від 40,65 до 40,90 гривень.

Курс євровалюти власники обмінників виставлять у межах: прийом від 43,60 до 43,80 гривень та продаж від 43,90 до 44,25 гривень.