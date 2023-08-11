Курс долара та євро: чи є привід для паніки цими вихідними

Весь цей тиждень в Україні зберігалася напружена обстановка на фронтах і тривали постійні обстріли ворогом території країни. Здавалося б, це мало позначатися на поведінці всього валютного ринку і створювати додатковий тиск на готівковий курс долара в обмінниках . Але цього майже не відбувається.

Населення вже звикло до постійних повітряних тривог, а низька платоспроможність більшості громадян на фоні продовження зростання цін на товари першої необхідності не дає власникам обмінників сильно задирати котирування продажу валюти.

І хоча дуже невелика частина заможніших українців все ж таки періодично збільшує свої обсяги покупок готівкових доларів та євро, ці суми не можуть кардинально грати «на підвищення» курсу обмінників, як це іноді бувало до війни.

Як впливає на курс аграрний фактор та ЗВР

Не повністю поки що спрацьовують «надії» фінансистів і на фермерів-аграріїв, які раніше активно скуповували за гривню від реалізації врожаю готівкову валюту в серпні-вересні. Річ у тім, що аграрії поки що:

1. не завжди можуть продати свій урожай за нормальними цінами, оскільки закриття «зернового коридору», подорожчання логістики сушею та заборона деяких європейських країн на транзит української агропродукції ставить поки що під питання його подальшу реалізацію за кордоном. В результаті, продавати задешево бажання немає, а за реальними світовими цінами — це поки що проблематично. А отже, і скуповувати валюту особливо немає за що;

2. проблеми з мінуванням полів, логістикою, добривами, посівним матеріалом, і взагалі — з планами на наступний рік щодо вирощування врожаю, не дають багатьом фермерам розуміння, що і коли сіяти цієї осені, в яких обсягах і з яким подальшим ринком збуту. Як наслідок, багато хто збирає врожай і поки що не поспішає його продавати, що теж звужує потенційне коло покупців валюти.

У результаті, готівковий курс, хоч і дещо зріс, але трагедії в цьому ніхто не бачить і особливого «палива» для розігріву котирувань на ринку валютообміну зараз не спостерігається.

А новина про збільшення ЗВР України до $41,7 млрд та активні інтервенції Нацбанку щодо закриття дефіциту долара на міжбанку через його продаж на торгах по 36,9343 гривні не дають фінансистам підстав вважати, що регулятор найближчим часом не зможе утримувати ситуацію з курсом на валютному ринку під повним контролем. Тобто ринок стабільний.

Як на курсі позначиться ситуація на зовнішніх ринках

На зовнішніх майданчиках пара євро/долар увійшла до певного «бічного тренду» на період літніх відпусток на Заході, що не дозволить українським фінансистам сильно заробити і на стрибках курсу євро щодо гривні, який суттєво залежить від поведінки євро/долар на світовому ринку.

Цей період затишшя по парі дуже ненадовго, але найближчими днями стрибків євро не очікується. Ось як виглядає поведінка євро/долар останні два тижні і на момент написання статті:

Після ще нещодавніх стрибків пари євро/долар під час ухвалення липневих рішень Федрезерва США та ЄЦБ щодо відсоткової ставки, «боковик» у межах коридору від 1,0920 до 1,1040 долара за євро виглядає просто як легкі брижі на поверхні тихого озера. У цій ситуації нашим фінансистам та спекулянтам найближчими днями не розгулятися і «з розігріву» готівкового євро.

Яку роль можуть відіграти «негарні» долари

Стихає хайп і навколо обміну «псевдостарих» купюр, білих та синіх доларів. Днями НБУ провів нараду з учасниками ринку валютообміну з цього питання. На ньому посадовці НБУ, як завжди, надто оптимістично заявили, що «спільні зусилля НБУ та учасників ринку вже призвели до повної нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти». Хоча й були змушені визнати, що «тепер завдання довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості, незалежно від року випуску чи дизайну». На що безпосередньо фінкомпанії-власники мереж обмінників делікатно зазначили, що хотіли б «налагодити активнішу взаємодію небанківських фінансових установ із банками щодо питань роботи з банкнотами іноземної валюти різних випусків та різного фізичного стану».

Фактично ж, поки що різниця в цінниках при операціях із білими та синіми доларами в деяких обмінниках існує, незважаючи на погрози штрафів і навіть відбирання ліцензій з боку НБУ. І регулятору в цій частині є ще над чим працювати. Але значну частину «загострення пристрастей» у цьому питанні справді вже знято. І Нацбанку тепер треба просто це вже все довести до кінця, а не «поховати» цю проблему в переможних реляціях, як це часто бувало раніше.

Тим паче, що невдоволення населення такою великою кількістю курсів білих та синіх банкнот призводить до втрати обмінниками, які це застосовують, потенційних клієнтів, що потім у перспективі вдарить і по прибутковості цього бізнесу таких мереж. А також до відходу частини клієнтів до нелегальних обмінників, що взагалі неприпустимо.

Не тішить такий «лохотрон» із білими та синіми банкнотами й наших західних американських партнерів, які щиро дивуються цьому відвертому «беззаконню». Тож наводити остаточний порядок у цьому питанні Нацбанку доведеться.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 12−13 серпня

У цих умовах у власників обмінників цими вихідними залишається лише один варіант заробітку: робота у форматі «з обороту» з невеликим рівнем спреду. Але треба також розуміти, що як грати «на підвищення» в цій ситуації, так і різко знижувати свої цінники фінансисти не мають наміру.

Більшість обмінників фінкомпаній працюватиме у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−30 копійок.

Хоча деякі, особливо «жадібні» мережі обмінників (у районах із низькою конкуренцією) продовжать виставляти спред за євро в межах до 1 гривні, а за доларом — до 60 копійок.

Курс долара в основній частині обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом 36,90 — 37,40 гривень та продаж від 37,45 до 37,75 гривень.

А цінники за євро 5−6 серпня в обмінниках перебуватимуть у межах: прийом від 40,35 до 41,20 гривень та продаж від 41,35 до 41,90 гривень.