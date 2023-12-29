Курс долара та євро 30-31 грудня: наскільки може злетіти курс долара та євро «під ялинку»

Останні робочі дні грудня на міжбанку минули дуже складно. Вже з вівторка-середи, після короткочасного затишшя у зв'язку зі святкуванням Різдва в ЄС та США, валютні торги проходили під знаком поступового зростання котирувань. Пік стрибків курсу з подоланням психологічного порогу у 38 гривень за долар припав на четвер. Частково це була навмисна гра «на підвищення» окремих гравців, але частково — закономірна реакція на два фактори.

На які фактори реагував курс

По-перше, компанії отримали гроші від бюджету за взаєморозрахунками за рік і почали закривати свої операції у валюті за 2023 рік. Інша причина — бюджетники. А точніше, те, що частина бюджетників (насамперед, військові) отримали розрахунок за рік й активно почали купувати валюту як на свої картки, так і на готівковому ринку в обмінниках.

Це призвело до зростання ситуативного попиту на валюту та зростання курсу як на міжбанку, так і в обмінниках фінкомпаній та касах банків.

Це призвело до зростання ситуативного попиту на валюту та зростання курсу як на міжбанку, так і в обмінниках фінкомпаній та касах банків.

Нацбанк активно протистояв зростанню котирувань на торгах, проводячи інтервенції практично щодня. Але при цьому, в учасників ринку та аналітиків склалося відчуття, що регулятор і сам не проти девальвувати гривню до рівня близько 38 гривень за долар.

Йому це вдалося після завершення звітного періоду та поспіху покупців валюти щодо закриття своїх контрактів за 2023 рік. Адже у них практично залишалося дуже мало часу після отримання грошей від бюджету, і тому вони були змушені особливо не торгуватися за курсом, щоб встигнути не тільки купити валюту, але й зробити оплати іноземним партнерам.

У результаті, за тиждень безготівковий долар серйозно подорожчав відразу на майже 56 копійок — із 37,465/37,495 до 38,025/38,045 гривень станом на момент закриття торгів п'ятниці з розрахунками на умовах ТОД.

А курс євро на міжбанку зріс на 76 копійок: із 41,2639/41,2857 до 42,0252/42,0435 гривень на момент закриття сесії 29 грудня о 15:00 за київським часом.

Що ще вплинуло

Значне зростання котирувань євровалюти відбулося за рахунок синергетичного ефекту зростання курсу долара щодо гривні на українських на торгах та поступового зміцнення котирувань євро щодо долара на міжнародних майданчиках:

Графік поведінки пари євро/долар за період із 25 до 29 грудня 2023 року

Простий перерахунок пар євро/долар та долар/гривня і призвів до досить суттєвого просідання гривні щодо євровалюти як на міжбанку, так, у результаті, і на готівковому ринку.

Станом на вечір п'ятниці 29 грудня обмінники продавали євро в межах досить широкого коридору від 43,05 до 43,60 грн. Це ще раз підтвердило репутацію євро, як основного спекулятивного інструменту на нашому готівковому ринку.

У результаті, за тиждень маємо наступні графіки курсу долара та євро на міжбанку:

Графік поведінки котирувань міжбанку за доларом

Графік поведінки котирувань міжбанку за євро

І це при тому, що Нацбанку доводилося практично щодня «гасити» швидкий зліт валютних котирувань за рахунок проведення інтервенцій про продаж дефіцитної валюти.

Причому минулого понеділка (коли західні банки були на різдвяних канікулах) НБУ спробував навіть розвернути тренд за курсом, виставивши на малооб'ємному ринку курс продажу 37,3987 гривень за долар при проведенні інтервенції, що було суттєво нижче за сформований на той момент реальний курс торгів. Але учасники ринку не надто піддалися на такий трюк регулятора, і щойно Нацбанк пішов із ринку — знову почали працювати на об'єктивніших рівнях котирувань.

Зрештою, попри дії Нацбанку, тренд на певну девальвацію гривні на міжбанку зберігся.

Частково на це впливали не лише ситуативні причини зростання попиту на валюту наприкінці року при розрахунках на звітну дату, а й глибші фактори.

Основний: нерозуміння бізнесом та самими посадовцями обсягів міжнародної допомоги на наступний 2024 рік, а також викид у банківську систему певної додаткової гривневої маси у вигляді розрахунків держсектора та Держказначейства зі своїми контрагентами за рік.

Цей надмірний гривневий навіс швидко позначився не лише зростанням попиту на валюту, а й призвів до збільшення обсягів гривневих вкладень банків у депозитні сертифікати. І станом на 29.12.2023 вони досягли позначки 479,956 млрд гривень.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Саме зростання котирувань міжбанку і зростання попиту на валюту з боку окремих категорій громадян і призвело до збільшення цінників обмінників.

Але при цьому власники обмінників фінкомпаній зараз змушені дещо стримувати свої апетити щодо задирання курсів. Причина — конкуренція, що зросла, з такими інструментами, як дозволена Нацбанком щомісячна купівля валюти: в межах 50 тисяч гривень на карти громадян і до 200 тисяч гривень в еквіваленті на конверсійні тримісячні депозити банків.

Адже, зазвичай, у цих інструментах котирування банків нижчі від готівкових цінників обмінників. І громадяни все частіше вважають за краще купувати не готівкову валюту в обмінниках, а безготівкову валюту через свої мобільні банківські програми. Це для людей і зручно, і часто вигідніше, навіть з урахуванням можливих подальших комісій за зняття валютної готівки з карток.

Тому в умовах конкуренції, що зросла, за платоспроможного клієнта власники обмінників змушені йти на поступки потенційним покупцям валюти і не скидати максимально свої цінники продажу.

З позитивного для курсу нацвалюти в ці передноворічні вихідні треба відзначити потенційно активнішу здачу валюти громадянами для оплати отриманої гривнею подарунків близьким «під ялинку» та для організації святкового столу, який пристойно подорожчав останнім часом.

Хоча такі обсяги передноворічної здачі валюти будуть у рази меншими, порівнянюючи з довоєнними, оскільки кількість заробітчан зараз скоротилася до мінімуму. А саме вони були основними «постачальниками» валюти в обмінники в новорічний період. Але, попри війну, українці хочуть порадувати своїх близьких, що дещо збільшить пропозицію валюти з боку громадян на готівковому ринку цими днями. І подібні дії населення дещо страхують курс гривні під час Нового року.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 30−31 грудня

У результаті, 30−31 грудня обмінники фінкомпаній продовжать працювати у форматі торгівлі валютою «з обороту» зі спредом у межах від 20−25 копійок до 1 гривні за доларом та від 20−35 копійок до 1 гривні за євро. Спостерігатиметься значний розкид котирувань прийому та продажу валюти в різних мережах обмінників і в різних «по бойкості» точках обміну валюти. Спред за доларом та євро перебуватиме у широкому коридорі, залежно від індивідуальних завдань тих чи інших пунктів обміну.

Ситуативні спроби максимальної гри «на підвищення» триватимуть, що загрожує потім чималими втратами для тих, хто накупиться валюти за очевидно завищеним «хайповим» курсом.

Подібне вже було, коли частина людей накупилася долара за 43 гривні, і досі перебуває у мінусах. Такий розвиток подій можливий і зараз. Тому моя порада: перед тим, як скуповувати зараз валюту, добре подумайте, чи готові ви брати на себе такі ризики. Якщо готові — то робіть, не готові чи є сумніви — не поспішайте. Остаточний вибір рішення завжди за Вами.

Котирування долара у більшості обмінників фінкомпаній цими останніми вихідними року перебуватимуть в межах коридору: прийом від 38,00 до 38,90 гривень і продаж від 38,95 до 39,50 гривень.

А курс готівкового євро в обмінниках фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах: прийом від 41,95 до 42,85 гривень та продаж від 42,90 до 43,40 гривні.

Як зазвичай відбувається в усі передсвяткові дні (навіть у війну), у найжвавіших торгових точках фінансисти в цей період намагаються дещо «розігріти» ринок за курсом продажу валюти, зберігаючи або навіть занижуючи при цьому курс прийому.

За рахунок таких дій власників обмінників розкид котирувань з купівлі-продажу валюти у різних мережах обмінників цієї суботи та неділю буде дуже значним.

Тому, я знову раджу перш ніж здійснювати операції з валютообміну 30 і 31 грудня, спочатку пройтися у вашому районі низкою обмінників, щоб підібрати найвигідніший для себе курс.

Або скористатися відповідними мобільними програмами, щоб обрати найоптимальніший курс як продажу, так і купівлі валюти у вашому регіоні, і не втрачати гроші на невигідних для вас курсах окремих обмінників.