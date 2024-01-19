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19 січня 2024, 19:31

Курс долара та євро швидко просідає: чого чекати від обмінників

Схоже, запас додаткової гривні у тих клієнтів, хто отримав кошти від бюджету наприкінці 2023 року, майже вичерпався. У будь-якому разі, у тій частині, яка, у результаті, пішла на валютний міжбанк для розрахунків із іноземними контрагентами. Надто вже знизилися обсяги торгів останнім часом.

Схоже, запас додаткової гривні у тих клієнтів, хто отримав кошти від бюджету наприкінці 2023 року, майже вичерпався.

Навіть з урахуванням серйозного просідання експорту на початку року, і, як наслідок, — зниження валютної експортної виручки, що надходить, на міжбанк. Якщо на початку року обсяги торгів на день у межах понад $200 млн за Блумбергом не були рідкістю, то цього тижня, у період із 15 до 19 січня, вони не перевищували і $160 млн. Тобто бачимо зниження активності ринку.

На цьому фоні операції окремих гравців у загальних сумах за день у $10−15 млн практично і «зробили курсову погоду» на торгах. А з огляду на те, що основним продавцем валюти залишався все ж таки НБУ, йому було практично неважко не лише тримати ситуацію під контролем, а й дещо спрямовувати курсовий тренд у потрібніший йому бік. У результаті, ми отримали зміцнення позицій гривні на міжбанку.

При цьому на готівковому ринку збереглася тенденція перевищення обсягів валюти, що купується населенням, над сумами її здачі:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Але вже з початку тижня дещо «вщух запал» власників обмінників у частині зростання цінників продажу валюти. А потім, слідом за зниженням котирувань міжбанку, вони досить оперативно почали знижуватися за готівковим доларом як у касах банків, так і в обмінниках фінкомпаній.

Графік котирувань міжбанку за доларом

Графік цінників готівкового ринку за доларом

Просідання валютних котирувань дещо заспокоїло не лише дрібний та середній бізнес, а й громадян, які ще за пострадянською звичкою досі стан української економіки продовжують вимірювати цінниками обмінників фінкомпаній та банків.

З огляду на період бюджетних платежів у клієнтів (до 20 числа), а також інтервенції Нацбанку, цей тиждень для гривні був позитивним. І, в результаті, за 15−19 січня курс продажу безготівкового долара просів майже на 39 копійок — із 37,86/37,92 до 37,51/37,525 гривень станом на момент закриття торгів п'ятниці 19 січня з розрахунками на умовах ТОД.

А курс продажу євровалюти на міжбанку за цей же період знизився відразу майже на 70 копійок — із 41,4832/41,5375 до 40,8258/40,8384 гривень до закриття п'ятничної сесії за євро на 15:00 за київським часом.

Таке значне просідання курсу євровалюти в Україні за ці дні пояснюється досить просто. На курс безготівкового євро в Україні, як завжди, традиційно впливали дві складові:

  1. поведінка пари євро/долар (зі змінним успіхом, але, загалом, деяке зміцнення позицій долара щодо євро)
  2. тренд за курсом долара щодо гривні на вітчизняному міжбанку (просідання курсу долара).

Враховуючи, що євро на міжнародному ринку дещо здав щодо долара — це, з урахуванням ще й пристойного просідання долара на українських торгах, сукупно забезпечило гривні зміцнення позицій щодо євровалюти.

Пара євро/долар

Що відбувалося на готівковому ринку

Ситуативне зміцнення позицій гривні на міжбанку призвело до того, що більшість гравців готівкового ринку почала знижувати спред між купівлею та продажем валюти в межах до 15−25 копійок за доларом і до 20−30 копійок за євро.

Хоча збереглися і такі пункти обміну валюти, які продовжили тримати його в межах до 1 гривні за обома валютами. Але ці обмінники або працювали в частині виконання індивідуальних завдань (більше орієнтувалися на викуп валюти або, переважно, на її продаж), або намагалися скористатися низькою конкуренцією у своїх регіонах та дозаробити на тих, хто змушений здавати валюту.

Якими б не були мотиви окремих власників мереж обмінників, громадяни-покупці валюти (як споживачі послуг валютообміну) від цього лише виграли. А ось багато хто з бажаючих здати валюту вже пошкодували, що не зробили це ще 5−10 днів тому, у момент максимального «розігріву» готівкових котирувань. Адже тоді вони могли це зробити без проблем на 50−70 копійок на доларі дорожче, ніж зараз.

З огляду на ситуацію на міжбанку, що швидко змінюється в січні, і настрої готівкового валютного ринку, — цими вихідними від фінансистів все ж таки не варто очікувати надто великого фінансового альтруїзму і значного просідання курсів продажу валюти.

Але й задирати свої цінники продажу вони зараз не зможуть, вважаючи за краще виставляти ці котирування в межах середньоринкових для свого регіону. І, найімовірніше, ці вихідні пройдуть на готівковому ринку без особливих сюрпризів як для покупців, так і продавців валюти.

При цьому обов'язково збережеться додаткова надбавка «за ризик» у межах 5−10 копійок на доларі або євро в міру наближення до регіонів України, що зазнають постійних обстрілів рашистів.

Водночас, щоб більше заробити «з обороту» — вже традиційно за великими сумами (від 1000 доларів або євро) — власники обмінників будуть готові запропонувати більше на 5−7 копійок під час прийому валюти або знизити цінники продажу на 5−10 копійок.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 20−21 січня

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,40 до 38,10 гривень та продаж від 38,12 до 38,40 гривень.

А курс євро власники обмінників цієї суботи та неділі виставлять у межах коридору: прийом від 41,00 до 41,60 гривень та продаж від 41,65 до 42,00 гривні.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
19 січня 2024, 20:10
#
36,6 к марту,зуб даю
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