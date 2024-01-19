Схоже, запас додаткової гривні у тих клієнтів, хто отримав кошти від бюджету наприкінці 2023 року, майже вичерпався. У будь-якому разі, у тій частині, яка, у результаті, пішла на валютний міжбанк для розрахунків із іноземними контрагентами. Надто вже знизилися обсяги торгів останнім часом.
Курс долара та євро швидко просідає: чого чекати від обмінників
Навіть з урахуванням серйозного просідання експорту на початку року, і, як наслідок, — зниження валютної експортної виручки, що надходить, на міжбанк. Якщо на початку року обсяги торгів на день у межах понад $200 млн за Блумбергом не були рідкістю, то цього тижня, у період із 15 до 19 січня, вони не перевищували і $160 млн. Тобто бачимо зниження активності ринку.
На цьому фоні операції окремих гравців у загальних сумах за день у $10−15 млн практично і «зробили курсову погоду» на торгах. А з огляду на те, що основним продавцем валюти залишався все ж таки НБУ, йому було практично неважко не лише тримати ситуацію під контролем, а й дещо спрямовувати курсовий тренд у потрібніший йому бік. У результаті, ми отримали зміцнення позицій гривні на міжбанку.
При цьому на готівковому ринку збереглася тенденція перевищення обсягів валюти, що купується населенням, над сумами її здачі:
Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)
Але вже з початку тижня дещо «вщух запал» власників обмінників у частині зростання цінників продажу валюти. А потім, слідом за зниженням котирувань міжбанку, вони досить оперативно почали знижуватися за готівковим доларом як у касах банків, так і в обмінниках фінкомпаній.
Графік котирувань міжбанку за доларом
Графік цінників готівкового ринку за доларом
Просідання валютних котирувань дещо заспокоїло не лише дрібний та середній бізнес, а й громадян, які ще за пострадянською звичкою досі стан української економіки продовжують вимірювати цінниками обмінників фінкомпаній та банків.
З огляду на період бюджетних платежів у клієнтів (до 20 числа), а також інтервенції Нацбанку, цей тиждень для гривні був позитивним. І, в результаті, за 15−19 січня курс продажу безготівкового долара просів майже на 39 копійок — із 37,86/37,92 до 37,51/37,525 гривень станом на момент закриття торгів п'ятниці 19 січня з розрахунками на умовах ТОД.
А курс продажу євровалюти на міжбанку за цей же період знизився відразу майже на 70 копійок — із 41,4832/41,5375 до 40,8258/40,8384 гривень до закриття п'ятничної сесії за євро на 15:00 за київським часом.
Таке значне просідання курсу євровалюти в Україні за ці дні пояснюється досить просто. На курс безготівкового євро в Україні, як завжди, традиційно впливали дві складові:
- поведінка пари євро/долар (зі змінним успіхом, але, загалом, деяке зміцнення позицій долара щодо євро)
- тренд за курсом долара щодо гривні на вітчизняному міжбанку (просідання курсу долара).
Враховуючи, що євро на міжнародному ринку дещо здав щодо долара — це, з урахуванням ще й пристойного просідання долара на українських торгах, сукупно забезпечило гривні зміцнення позицій щодо євровалюти.
Пара євро/долар
Що відбувалося на готівковому ринку
Ситуативне зміцнення позицій гривні на міжбанку призвело до того, що більшість гравців готівкового ринку почала знижувати спред між купівлею та продажем валюти в межах до 15−25 копійок за доларом і до 20−30 копійок за євро.
Хоча збереглися і такі пункти обміну валюти, які продовжили тримати його в межах до 1 гривні за обома валютами. Але ці обмінники або працювали в частині виконання індивідуальних завдань (більше орієнтувалися на викуп валюти або, переважно, на її продаж), або намагалися скористатися низькою конкуренцією у своїх регіонах та дозаробити на тих, хто змушений здавати валюту.
Якими б не були мотиви окремих власників мереж обмінників, громадяни-покупці валюти (як споживачі послуг валютообміну) від цього лише виграли. А ось багато хто з бажаючих здати валюту вже пошкодували, що не зробили це ще 5−10 днів тому, у момент максимального «розігріву» готівкових котирувань. Адже тоді вони могли це зробити без проблем на 50−70 копійок на доларі дорожче, ніж зараз.
З огляду на ситуацію на міжбанку, що швидко змінюється в січні, і настрої готівкового валютного ринку, — цими вихідними від фінансистів все ж таки не варто очікувати надто великого фінансового альтруїзму і значного просідання курсів продажу валюти.
Але й задирати свої цінники продажу вони зараз не зможуть, вважаючи за краще виставляти ці котирування в межах середньоринкових для свого регіону. І, найімовірніше, ці вихідні пройдуть на готівковому ринку без особливих сюрпризів як для покупців, так і продавців валюти.
При цьому обов'язково збережеться додаткова надбавка «за ризик» у межах 5−10 копійок на доларі або євро в міру наближення до регіонів України, що зазнають постійних обстрілів рашистів.
Водночас, щоб більше заробити «з обороту» — вже традиційно за великими сумами (від 1000 доларів або євро) — власники обмінників будуть готові запропонувати більше на 5−7 копійок під час прийому валюти або знизити цінники продажу на 5−10 копійок.
Прогноз готівкового курсу долара та євро на 20−21 січня
Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,40 до 38,10 гривень та продаж від 38,12 до 38,40 гривень.
А курс євро власники обмінників цієї суботи та неділі виставлять у межах коридору: прийом від 41,00 до 41,60 гривень та продаж від 41,65 до 42,00 гривні.
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