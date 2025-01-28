Консервативна стратегія: які найбільш дивідендні сектори економіки

Невизначеність щодо геополітичної ситуації та нова політика адміністрації США — знову схиляють інвесторів до більш обережного підходу в інвестуванні. Стабільні активи, що генерують надійні грошові потоки, стають пріоритетом в умовах підвищеної волатильності. Експерти Blackshield Capital розповіли , які дивідендні акції зараз генерують найбільші прибутки і можуть зацікавити інвесторів.

Згідно з даними BMO Capital, акції зазвичай демонструють слабшу динаміку на третьому році «бичачого» ринку порівняно з першими двома роками. Це може бути особливо актуальним у 2025 році після ринкового зростання у 2023 та 2024 роках.

У таких умовах дедалі більшої уваги набувають дивідендні акції, які відзначаються стабільністю та сильними фундаментальними показниками. Вони не лише знижують волатильність портфеля, але й забезпечують ліквідність, що є важливим для інвесторів в умовах економічної невизначеності.

Дивідендна дохідність індексу S&P 500 у 2024 році склала 1,3%, що є одним із найнижчих рівнів в історії. Проте, прогнозується, що у 2025 році цей показник досягне 1,4%, а в 2026 році — 1,5%. Хоча такі рівні далекі від історичного максимуму, але вони вже наближаються до типової норми в діапазоні 1,47%-2,03%, що свідчить про поступове відновлення.

Сектори, що приносять найвищі дивіденди об'єднував високий рівень грошових коштів на балансах підприємств. Станом на зараз, міцна економіка США, поки єдина у світі, що перевищила рівень економіки до пандемії, сприяє зростанню прибутків компаній. Це забезпечує рекордний обсяг грошових коштів на їхніх балансах, що може спричинити активізацію викупу акцій компаніями, тим самим підвищуючи показники як EPS. Для дивідендних акцій це дозволяє компаніям додатково збільшити розмір дивідендів.

Історично, високий рівень грошових коштів характерний для компаній із вищою за середню операційною маржинальністю, що працюють у секторах зі значним державним регулюванням. Попит на їхню продукцію зазвичай нееластичний, тобто залишається стабільним незалежно від змін цін.

Які критерії варто враховувати при розгляді дивідендних акцій?

Дивідендна дохідність. До прикладу, зачасту занадто висока дохідність у порівнянні з конкурентами чи ширшим ринком може подавати суперечливі сигнали. Це пояснюється тим, що дохідність визначається співвідношенням річних дивідендних виплат до поточної ціни акції. Якщо дохідність зростає саме через падіння ціни акції, а не зростання прибутків і, відповідно, дивідендних виплат компанії, це може сигналізувати про внутрішні проблеми бізнесу. Така ситуація часто свідчить про ризик скорочення дивідендів у майбутньому.

Ріст дивідендних виплат. Історія стабільного зростання дивідендних виплат також відіграє одну з ключових ролей у виборі акцій. Фактор постійності виплат (в різні проміжки економічного циклу) свідчить про фундаментальну стабільність та знижує ризики раптового припинення виплат дивідендів.

Загальна фінансова стабільність. Не менш важливим є врахування фундаментальних показників компанії. Компанії, що мають низький рівень боргового навантаження частіше виявляються стабільними у виплаті дивідендів, оскільки за наявності кризової ситуації, компанія заплатить своїм кредиторам раніше, ніж виплатить дивіденди. Іншим фактором є стабільність генерування грошових потоків, необхідний рівень CAPEX для зростання бізнесу та обсяг ліквідних активів на балансі.

Зважаючи на останній фактор, сектори, що зазвичай характеризуються високими дивідендними дохідностями — такі як Utilities та Real Estate, у зв’язку з високим борговим навантаженням, є не найкращим вибором у консервативних стратегіях, оскільки вони часто характеризуються менш стійкими фінансовими показниками. Utilities спрямовують значні ресурси на довгострокові інфраструктурні проєкти, зазвичай фінансуючи їх через боргові інструменти.

У секторі нерухомості компанії часто мають високий рівень співвідношення позикових і власних коштів. Оскільки об'єкти нерухомості є неліквідними активами, у разі макроекономічної нестабільності або підвищення процентних ставок такі компанії стикаються із серйозними фінансовими ризиками, включаючи скорочення доступу до капіталу.

Energy

Енергетика наразі є перспективним сектором не лише з погляду зростаючих потреб у промисловості — світовий попит на електроенергію зріс на 4% цього року, в порівнянні з 2023, а й у контексті дивідендів. Середня 12-місячна дивідендна дохідність акцій енергетичних компаній у S&P 500 становить 3,6%.

Найвищу дивідендну дохідність мають компанії, зосереджені на видобутку нафти і газу — 4,92%. Саме в цьому секторі функціонує найбільша кількість товариств з обмеженою відповідальністю (MLP) — публічних компаній зі спеціальною системою оподаткування.

По-перше, завдяки своїй структурі, де акціонери розглядаються як партнери, інвестори уникають подвійного оподаткування, характерного для корпоративних дивідендів, що оподатковуються на корпоративному рівні, а потім як дохід акціонерів.

По-друге, 80% виплат MLP вважаються неоподатковуваним капіталом, а не звичайним доходом, що зменшує податки. Завдяки цим податковим перевагам, MLP виплачують значно більші суми дивідендів своїм акціонерам.

По-третє, MLP захищені від цінових коливань завдяки тому, що їхні контракти оплачуються на основі кількості переміщеного по трубах палива, а не ціни на нафту/газ, на яку впливає низка економічних факторів.

Healthcare (Pharmaceuticals)

Healthcare не часто розглядається як дивідендна галузь, хоч і демонструє стійкість до рецесії. Динаміка даного сектору часто залежить від закінчення терміну дії патентів, впровадження нових регуляторних норм та загальної ефективності виробничих процесів. Втім, окремий сегмент — Pharmaceuticals — має високі дивіденди (3,67% дивідендна дохідність), у порівнянні з загальним сектором Healthcare (1,63%).

Він поєднує стабільність дивідендних виплат, обумовлену жорстким державним регулюванням, з високим рівнем інноваційності: значна частка витрат спрямовується на дослідження та розробки (R&D), що свідчить про перспективний розвиток галузі та її технологічне зростання.

Consumer Staples

Сектор Consumer Staples відіграє ключову роль у захисних інвестиційних стратегіях та демонструє стабільну ефективність на всіх стадіях бізнес-циклу.

Щодо дивідендів, цей сектор зазвичай перевищує середню дохідність індексу S&P 500, утримуючи лідерство з 2013 року. Постійний попит на основні товари забезпечує компаніям високий рівень дивідендних виплат: середня 12-місячна дивідендна дохідність у секторі становить 3,60%, причому найвищі показники мають тютюнові компанії — 5,19%.

Втім, окремої уваги, завдяки своїй впізнаваності, стабільності та тривалій історії виплат дивідендів, заслуговує сегмент Food & Beverage.

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При виборі нецикличних дивідендних компаній цих секторів, середня дохідність портфеля може сягати близько 3,67%. Оскільки дивіденди, як правило, менш волатильні, ніж ціни акцій під час рецесії, вибір на користь компаній, що їх стабільно підвищують — може бути особливо вдалим в періоди економічних спадів. Це забезпечує як захист від волатильності, так і стабільний грошовий потік, що є ключовим для інвесторів у періоди невизначеності.