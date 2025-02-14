Як Мюнхенська конференція та торгові війни вплинуть на курс долара та євро

Світові взаємозв'язки настільки посилилися, що будь-які економічні, політичні та воєнні катаклізми у різних країнах зараз «прилітають» бумерангом щонайменше до їхніх найближчих сусідів, впливаючи на всі світові процеси. І український валютний ринок цього тижня не став винятком.

Серед зовнішніх подій на поведінку та настрої українського міжбанку та готівкового ринку найбільше вплинули геополітичні події, а точніше — їхні наслідки, які позначаються на поведінці пари євро/долар у світі, і в результаті — на курсі євровалюти в Україні.

Торгова війна США-Китай із взаємними обмінами підвищення мит та тарифів вочевидь входить до «гарячої» фази. І обидві провідні економіки світу готові «мірятися» м'язами, а також активно формують команди «союзників» та «вболівальників». Причому, з огляду на масштаби цієї «гарячої» фази та війни тарифів двох провідних економічних гравців планети, «відсидітися» осторонь не вдасться жодній країні світу.

У результаті це загрожує світу черговим подорожчанням логістики, зростанням цін на дешеві китайські товари та певним переділом ринків збуту. Адже багато європейських країн уже давно підсіли «на голку» недорогих товарів із КНР, скоротили свої вітчизняні виробництва і тепер зіткнуться з проблемою: або купувати свої місцеві, але досить дорогі, порівнюючи з китайськими, товари, або частково витрачатися на ті самі китайські товари, але які вже значно подорожчали. Зрештою, це змінить торговельні баланси багатьох країн Європи і точно сподобається не всім.

Це поганий знак для євро, з огляду на де-факто рецесію у більшості країн Євросоюзу, збереження серйозної залежності ЄС від імпорту енергоносіїв та активізацію політичного розхитування обстановки в багатьох європейських країнах не без допомоги росії.

Додамо до цього ще такі чинники, які зараз, здавалося б, більше працюють на зміцнення долара, ніж на відновлення позицій євро:

чергове зростання напруженості на Близькому Сході з прохолодною реакцією світових (насамперед арабських) лідерів на план Трампа щодо сектору Газа,

різнопланові заяви та сигнали політиків перед Мюнхенською конференцією щодо України,

суттєва різниця у відсоткових ставках Федрезерва США та ЄЦБ (плюс — інтрига щодо строків продовження ФРС США зниження своїх відсоткових ставок).

Але парадокс у тому, що дуже «сильний» долар не влаштовує й самі США, оскільки робить американські товари менш конкурентоспроможними, порівнюючи з тими самими європейськими. І Америці доведеться із цим теж щось робити, причому найближчим часом.

При цьому емоційний президент США Дональд Трамп своїми неординарними діями та заявами сам додає до цих коливань пари євро/долар значний чинник невизначеності, а періодично — і знервованості.

У результаті поки що пару євро/долар цього тижня знову активно штормило в межах коридору від 1,03 до 1,052 долара за євро, руйнуючи примарну надію консервативних інвесторів на якийсь перепочинок.

Навпаки, через геополітичні та військові проблеми, здавалося б прагматичний валютний ринок та економічні показники значної частини країн світу стають все залежнішими від емоційних політичних чинників. Часто — на шкоду усій світовій економіці та торгівлі. На двох графіках нижче дуже добре видно, як світові стрибки євро негайно позначалися на поведінці безготівкового євро в Україні.

Графік пари євро/долар за тиждень

Реакція українського міжбанку за євро за тиждень

Що відбувалося на внутрішньому ринку

Серед внутрішніх чинників, які практично формували курс долара в Україні, варто відзначити активну роботу Нацбанку щодо проведення інтервенцій з продажу долара.

Він виходив на торги практично щодня і в міру можливості згладжував коливання котирувань американської валюти. Особливо в середині тижня, коли долар на українському міжбанку активно зростав. І завдяки здебільшого саме Нацбанку та продажам декількох великих експортерів до кінця тижня курс безготівкового долара в результаті майже повернувся до стартових значень цього тижня, що завершується.

Здебільшого серед активних продавців валюти «світилися» продавці руди та аграрії. Мабуть, вони починають готуватися до розрахунків із бюджетом, які розпочнуться вже наступного тижня. Крім цього, аграріям вже необхідна гривня і для майбутніх весняних польових робіт, що робить їх активнішими на ринку з продажу валюти, допомагаючи Нацбанку тримати ситуацію на валютному ринку під своїм повним контролем.

Крім цього, у понеділок 17 лютого у США відзначають День Президента, що змусить працювати український ринок за доларом на ТОМі. Це нецікавий варіант для наших продавців валют. Тому вони в п'ятницю і поспішали продати свій доларовий валютний виторг, щоб «не застрягти» з нею наступного понеділка.

У результаті за тиждень долар при продажі на міжбанку, якщо порівнювати лише початкову та кінцеву дату (без стрибків курсу в середині тижня), подорожчав на 7,5 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 10 лютого, 41,50/41,55 до 41,595/41,625 грн до завершення торгів у п'ятницю, 14 лютого.

А ось котирування продажу безготівкового євро за цей період серйозно додали за рахунок зміцнення євро на міжнародних ринках. Вони зросли відразу на 88 копійок — із 42,8072/42,8463 до 43,7121/43,7270 грн.

Відповідно на те, що відбувається на міжбанку, реагувала і готівкова валюта. Котирування долара дещо знизилися з дуже малою кількістю обмінників, які досі ставлять продаж долара в межах 42 грн. Основна частина працювала під час продажу значно нижче цього психологічного рівня. А ось готівковий євро пристойно подорожчав. І в результаті ввечері в п'ятницю, 14 лютого, обмінники фінкомпаній продавали долар за 41,65−42,00 грн, а євро — за 43,80−44,00 грн.

Готівковий долар за 10−14 лютого 2025 року

Готівковий євро за 10−14 лютого 2025 року

Але загалом такі показники українського валютного ринку та курсу можна вважати досить непоганим результатом в умовах підвищеної економічної, геополітичної та воєнної турбулентності як у самій Україні, так і в усьому світі.

При цьому населення своїм традиціям не зраджує — підвищений попит на валюту, порівнюючи з обсягами її здачі, поки що зберігається.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

У такій ситуації власники обмінників цієї суботи та неділі пропрацюють у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та у 20−40 копійок за євро. А оптові обмінники будуть готові працювати і з вужчим рівнем спреду: за доларом — у межах 15−20 копійок, і за євро — у межах 15−25 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 15−16 лютого

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,30 до 41,60 грн та продаж від 41,65 до 41,90 грн.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,10 до 43,70 грн та продаж від 43,80 до 44,15 грн.

Оптові обмінники будуть готові «рухатися» до зазначених вище котирувань у межах ще «плюс/мінус» 5−10 копійок, підвищуючи курс прийому валюти у населення та знижуючи курс продажу валюти клієнтам, порівнюючи з їх роздрібними колегами.