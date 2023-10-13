Підсумки тижня «гнучкого курсу»: хто був головним на ринку і скільки коштуватиме валюта цими вихідними

Цей тиждень на валютному ринку України минув досить активно, незважаючи на вихідний у США понеділок, 9 жовтня (американці відзначали День Колумба), і необхідність через це роботи українського міжбанку в цей день за доларом на умовах постачання валюти ТОМ.

Загалом, клієнти і самі банки вже повністю пристосувалися до режиму «гнучкого курсоутворення» від Нацбанку, запровадженого з 3 жовтня. НБУ виходив на ринок із інтервенціями у всіх необхідних випадках, що остаточно заспокоїло покупців долара.

А котирування таких інтервенцій Нацбанку практично диктували ринку не лише тренд за курсом на весь день, а й майже повністю формували офіційний курс долара.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

У результаті, активними щоденними розпродажами валюти за тиждень з 9 жовтня до 13 жовтня Нацбанк офіційно зміцнив гривню майже на 19 копійок — до 36,3931 гривень, а офіційний курс євро майже не змінився і на 13 жовтня становив 38,6422 гривень.

Які фактори вплинули на курс

Річ у тім, що на офіційний та міжбанківський курс євро щодо гривні традиційно впливали два основні фактори:

поведінка пари євро/долар на міжнародному ринку, та курс пари долар/гривня в Україні на міжбанку.

І якщо у нас цими днями гривня зміцнилася щодо долара, то на міжнародних майданчиках євро зріс щодо американської валюти. У результаті, одне компенсувало інше, та призвело до відносного збереження позицій євро в Україні.

Важливо й те, що якщо подивитися на динаміку офіційного та міжбанківського курсу, то можна побачити скорочення різниці між ними. Це забезпечується за рахунок повернення Нацбанку до методології визначення офіційного курсу на підставі даних міжбанку. Тобто НБУ майже досяг своєї мети з усунення множинності курсів за безготівковою валютою.

А на готівковому ринку різниця між готівковим та безготівковим курсами також поки що не становить великої загрози для ринку. Тобто спекулятивна гра на різницях валютної готівки та безготівки вже не приносить тих значних «баришів», як це було ще не так давно, у 2022 році, коли вона досягала періодично і 3−5 гривень на доларі та євро, а то й більше.

Механізм можливості купівлі валюти на картки за курсами банків на 50 тисяч гривень або купівлі валюти на 3-місячні депозити також продовжує бути серйозним запобіжником від можливих швидких стрибків курсу на готівковому ринку.

У чому позитив тижня

Після масованих розпродажів Нацбанком долара в перші дні «гнучкого курсоутворення» у розмірі «чистими» понад $1 151,69 млн, цього тижня відкладений попит на валюту вже був практично закритий.

Це дозволило регулятору значно зменшити обсяги витрачених валютних резервів на покриття дефіциту пропозиції на ринку.

Частково пожвавилися з продажами валютної виручки й експортери, тому що очікуваного ними стрибка курсу не відбулося, а «жива» гривня їм потрібна для забезпечення своєї господарської діяльності. Тож для Нацбанку ситуація на валютному ринку цього тижня виявилася досить позитивною.

За відносної стабільності ринку особливо «заморочуватися» зі скуповуванням валюти в обмінниках не почало й населення. І хоча статистика Нацбанку щодо операцій громадян залишається поки що не на користь гривні, але вона вже й не така критична, як у перший день запровадження «гнучкого курсоутворення».

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Які нюанси варто врахувати

Особливого ажіотажу на готівковому ринку зараз немає. Але якщо ви все ж таки вирішили прикупити саме готівкову валюту, то робити ставку на її глобальне просідання, наприклад, на 1−2 гривні, не варто. І ось чому:

Нацбанк не влаштовуватиме постійний «атракціон нечуваної щедрості», як це було в перші дні після запровадження «гнучкого курсу», і незабаром припинить активно спалювати ЗВР. Періодичні диспропорції на валютному ринку поки що зберігаються, що неминуче призводитиме до ситуативного тиску на гривню на готівковому ринку. Тому при ухваленні рішення щодо купівлі готівкової валюти на цьому етапі важливе розуміння двох речей: для яких цілей вона вам потрібна і за який період часу.

Якщо «тут і зараз», то найправильнішим буде варіант купівлі на картку і зняття її готівкою. Зазвичай, курс, навіть з урахуванням комісії банку за зняття валюти з картки, буде дещо нижчим, ніж безпосередньо в обмінниках.

Якщо ж вам «не горить», то можна порівняти варіанти купівлі на картку або на 3-місячний валютний депозит, розглянувши депозитні пропозиції декількох банків. І тоді вже обрати економічно найвигідніший для вас варіант із урахуванням усіх комісій фінустанов.​

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 14−15 жовтня

Ситуація на валютному ринку останніх днів є стабільною. Тому обмінники цієї суботи та неділі, переважно, продовжать працювати у форматі «з обороту», з досить середнім рівнем спреду як за доларом, так і за євро. За доларом — у межах від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20−25 копійок до 35 копійок.

Але як було і раніше, при цьому збережуться й мережі обмінників, які виставлять спреди за доларом та євро в межах до 1 гривні, користуючись низькою конкуренцією між обмінниками у своїх регіонах. Зазвичай, вони пристойно занижують курс прийому валюти у громадян і працюють більше на скупку валюти, ніж на її продаж.

Курс долара у більшості обмінників цієї суботи та неділі перебуватиме у досить вузьких межах коридору: прийом від 37,75 до 38,00 гривень та продаж від 38,05 до 38,30 гривень.

А курс євровалюти на вихідних в обмінках фінкомпаній перебуватиме у ширших межах: прийом від 39,50 до 40,30 гривень та продаж від 40,45 до 41,00 гривень.