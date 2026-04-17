Гривня стрімко падає, чи продовжиться її обвал у вихідні

За останні дні гривня суттєво знецінилася як щодо долара, так і щодо євро. Чи може це вплинути на ситуацію на валютному ринку у вихідні та чи підвищать обмінні пункти курси, розповідає «Мінфін».

Цей тиждень на світовому та українському валютному ринку знову минув під впливом подій на Близькому Сході. Нові переговори США та Ірану, які в різних форматах то затихають, то тривають, поки що не змогли досягти компромісу щодо всього комплексу питань, ключовим з яких є замороження іранської ядерної програми. Але в частині повного розблокування Ормузької протоки хоча б на період перемир'я між США та Іраном є очевидний прогрес, на що ринки вже реагують. При цьому угоду між Ізраїлем та Ліваном про замороження військових дій також можна вважати одним із основних досягнень світової дипломатії (насамперед американської) за останні дні.

Нової фази гарячої війни в регіоні вдалося уникнути, але поки що про повний прогрес і стабільний мир на Близькому Сході говорити зарано. Хоча шанс все ж з'явився.

Затяжний військовий конфлікт з тією чи іншою інтенсивністю поки триває, а значить — «дешевої» нафти, скорочення витрат на логістику та своєчасного отримання мінеральних добрив під час агросезону світ найближчими днями не побачить.

Як результат — загрози стагнації та стрибка цін поки що не зможе уникнути практично жодна країна у світі. Тому ринки на всі ці ризики, залежно від ситуативного новинного потоку з Близького Сходу, реагували відповідним чином.

Графік вартості нафти BRENT у середині квітня 2026 року

Ціни на нафту марки BRENT до кінця тижня були зафіксовані в межах коридору близько $88−98 за барель, а ціни на золото перебували в межах $4830- $4873 за унцію.

Графік вартості золота

Продовжила реагувати на події й пара євро/долар — євро поступово ситуативно дорожчало, а долар США дещо знецінився.

Графік пари євро/долар

Таким чином, практично всі світові ринки цього тижня так і залишилися повністю залежними від геополітики, а отже — дуже турбулентними.

Український валютний ринок за тиждень став більш оптимістичним завдяки приходу до влади в Угорщині опозиції в особі Петера Мадьяра та його партії «Тіса». Політик пообіцяв розблокувати кредит Євросоюзу Україні на загальну суму 90 млрд євро. Правда, із застереженнями щодо швидкого відновлення нафтопроводу «Дружба», але все ж це додає впевненості українським чиновникам у покритті значної частини бюджетних дірок 2026 року за рахунок європейських грошей, а Нацбанку — у стабільному притоку валюти до золотовалютних резервів країни.

У підсумку, ринок очікує продовження поступової девальвації гривні, але в межах рівнів, закладених у бюджет 2026 року — тобто середньорічного рівня курсу долара до 45,7 грн/долар, а курс євро — вже у прив’язці до поведінки пари євро/долар на світових майданчиках. При цьому, поки що курс євро явно «перевиконує план» порівняно із середньорічним курсом євро щодо гривні, закладеним у бюджет 2026 року на рівні 49,4 гривні за євро. Нагадаю, що з початку цього року і практично весь цей час євро в Україні коштував від 50 до 52 гривень, а, наприклад, 17 квітня — навіть дорожче.

Для України з її залежністю від світової ціни на енергоносії — дуже важливий тренд вартості нафти та газу. І в разі стабільної розблокування Ормузької протоки країна зможе економити валюту при купівлі бензину, дизпалива, газу та ПММ. Тому всі продовжують дуже уважно стежити за тим, що відбувається на Близькому Сході, не тільки з геополітичних міркувань, а й з суто економічних інтересів.

У підсумку, навіть з урахуванням періодичної активної участі Нацбанку в підтримці гривні на міжбанківському ринку, безготівковий долар за період з 13 по 17 квітня на торгах зріс при продажу відразу на 59 копійок від стартових котирувань понеділка 43,45 / 43,48 гривень до рівня 44,04/ 44,07 до кінця торгів п'ятниці.

Ще більше зріс курс продажу євро. Він злетів одразу на 1,34 гривні — з котирувань 50,7887/ 50,8150 гривні вранці 13 квітня до рівня 52,1345/ 52,1568 на завершення торгової сесії 17-го числа. Таким чином, на міжбанківському ринку євро подолав новий психологічний рубіж у 52 гривні, а долар також наблизився до важливого рубежу в 44 гривні. Це, звичайно, буде психологічно «тиснути» на курс і наступного тижня.

На готівковому ринку ввечері п'ятниці, 17 квітня, обмінники фінкомпаній продавали долар по 44,10−44,30 гривень, а євро по 52,20−52,50 гривень.

Обсяг міжбанківських валютних операцій за системою Bloomberg весь тиждень перебував у межах від $197 млн до $266 млн, що свідчить про певне зниження активності основних гравців на валютному ринку.

Дещо знизилася активність населення щодо скупки валюти як на картки, так і на готівковому ринку. Це позитив для гривні. Але якщо курс буде зростати такими темпами, як цього тижня — така тенденція швидко закінчиться.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (за 30 днів)

На тлі ситуативного зростання курсів на міжбанківському ринку як щодо долара, так і щодо євро — цими вихідними власники більшості обмінних пунктів, хоча й працюватимуть у форматі «з обороту», але розширять спред щодо долара в межах 20−35 копійок і щодо євро в межах 20−60 копійок. Оптові обмінники виставлятимуть спред по обох валютах у межах 15−20 копійок, але періодично змінюватимуть протягом дня свої цінники залежно від поведінки долара та євро на міжнародних ринках, а також від обсягів попиту на готівкову валюту в Україні. Якщо населення почне активно купувати в ці суботу та неділю валюту — обмінники постараються зіграти «на підвищення».

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 18−19 квітня

Курс готівкового долара в більшості обмінників, а також кас банків, що працюють у ці суботу та неділю, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,50 до 43,85 гривень та продаж від 44,00 до 44,40 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними буде в межах коридору: купівля від 51,10 до 51,85 гривень і продаж від 52,15 до 52,60 гривень.

Деякі обмінники, з огляду на свої індивідуальні завдання, можуть ще скоригувати розраховані мною вище ціни на долар і євро на «плюс-мінус» 10−15 копійок.