Глобальна грошова маса встановила рекорд: Китай наздоганяє США

У червні 2026 року обсяг широкої грошової маси у світі перевищив $150 трлн. У 2000 році він становив $26 трлн. За 26 років показник зріс майже вшестеро, із середньорічним темпом 6,9%. Водночас змінився і розподіл грошей між економіками: частка розвинених країн скоротилася, а на Китай тепер припадає понад третина світового обсягу. Про це йдеться в дослідженні Econovis .

Дослідження охоплює 169 країн і територій, на які припадає 99% світового ВВП. Для порівняння грошову масу в усіх країнах перераховано в долари США. Тому на показники впливають як зміни обсягів грошей у національних валютах, так і коливання валютних курсів.

Від пандемійного стрибка до нового прискорення

Між лютим 2020-го та лютим 2022 року світова широка грошова маса зросла на 25%. Після цього її обсяг переважно стабілізувався: у 2022−2023 роках він становив у середньому близько $124 трлн. Темпи зростання також сповільнилися — у 2021−2024 роках вони в середньому становили лише 1,5% на рік.

Із квітня 2025 року зростання знову прискорилося. У лютому 2026 року світовий показник був на 11,9% вищим, ніж роком раніше. Згодом темп знизився: у червні він становив 7,7% у річному вимірі.

Частину приросту в доларовому еквіваленті пояснює послаблення американської валюти. У лютому 2026 року індекс долара США DXY був у середньому на 9,2% нижчим, ніж роком раніше. Коли інші валюти зміцнюються до долара, грошова маса відповідних країн після перерахунку в долари виглядає більшою.

Розвинені економіки та країни, що розвиваються, зрівнялися

У червні 2026 року широка грошова маса розвинених економік досягла $75 трлн проти приблизно $23 трлн у 2000 році. Її середньорічний темп зростання за цей період становив 4,7%. Після різкого збільшення під час пандемії темпи сповільнилися, але у 2025 році зростання відновилося. У лютому 2026-го показник був на 9,1% вищим у річному вимірі.

У країнах із ринками, що формуються, та країнах, що розвиваються, обсяг грошової маси за той самий час зріс із $3,8 трлн до $75 трлн. Це більш ніж дев’ятнадцятикратне збільшення, або в середньому 12,1% на рік. Їхня частка у світовій грошовій масі таким чином зрівнялася з часткою розвинених економік.

Для порівняння: у 2000 році на розвинені економіки припадало 86% світового обсягу, а в червні 2026 року — 50%. Зміна відбувалася поступово, але ставала помітнішою під час світової фінансової кризи 2008−2009 років, після пандемії COVID-19 і на тлі послаблення долара у 2025 році.

Китай — головний чинник зміни балансу

Саме Китай забезпечив значну частину зростання в групі країн, що розвиваються. У червні 2026 року його широка грошова маса становила $52,6 трлн — 35% світового обсягу. Для порівняння, на США припадало $23,2 трлн, або 15,4%, на ЄС — $22,8 трлн, або 15,2%, на Японію — $10,2 трлн, а на Велику Британію — $5,2 трлн. Разом ці п’ять економік формували близько трьох чвертей світової широкої грошової маси.

У 2009 році Китай за обсягом грошової маси обігнав усі інші країни з ринками, що формуються, та країни, що розвиваються, разом узяті. Тоді показники обох груп становили близько $7 трлн. Відтоді обсяг Китаю зріс більш ніж у сім разів — до $52,6 трлн, тоді як решти цієї групи країн — до $22,4 трлн. Сьогодні на них припадає близько 15% світового показника проти 35% у Китаю.

Отже, світова грошова маса не лише досягла нового максимуму. Її географія стала іншою: розвинені економіки та країни, що розвиваються, тепер мають приблизно рівні частки, причому Китай формує більшу частину обсягу останніх. Порівнюючи ці частки, слід враховувати вплив валютних курсів: усі показники дослідження наведені в доларах США.