Геополітика знову плутає всі карти та розрахунки: як вона вплине на курс в Україні

Цей тиждень минув непросто для світу та України. Масовані обстріли рф українських міст минулої п'ятниці і цими вихідними, чергове наростання геополітичної напруги у світі від протистояння на Близькому Сході Ізраїль-Хамас, «година пік», що майже настала на той момент, щодо запровадження нових мит проти європейських товарів з боку США — всі ці події вкотре «налякали» інвесторів.

Їм стає дедалі важче розібратися в постійно мінливих висловлюваннях Дональда Трампа щодо американських торгових воєн практично з усіма великими економіками світу, а також у всіх військових конфліктах, що посилюються на планеті.

Вихід Ілона Маска з команди Трампа теж не став позитивним сигналом для тих інвесторів, хто вже зрозумів, що зараз світом «керує» імпульсивна геополітика, а не прагматичні економічні резони.

У результаті після розмови керівництва Європи та США у торговельній війні між Америкою та Європою все ж таки настало хитке перемир'я, за аналогією зі схожим китайським сценарієм: тобто підвищення мит відкладено обома сторонами, але конфлікт не вичерпаний і може будь-якої миті розгорітися з новою силою.

Таким чином, суто економічний світовий блок проблем залишається у підвішеному стані. Саме тому після, здавалося б, прогресу в частині переговорів США та ЄС та відкладання взаємного підвищення мит, пара євро/долар дуже слабко і короткочасно на все це відреагувала, а в результаті — так і залишилася в межах коридору 1,13−1,14 долара за євро.

Графік пари євро/долар за тиждень

Додатковим «дзвіночком» про те, що на світовому валютному ринку «не все гаразд і спокійно» прозвучали слова завжди дуже обережної і політично делікатної голови ЄЦБ Крістін Лагард про те, що «євро може замінити долар, як глобальна валюта, якщо ЄС зміцнить фінансову безпеку архітектури, адже інвестори дедалі частіше віддають перевагу золоту через нестабільність політики США».

Виступаючи 26 травня у Hertie School у Берліні, Лагард зазначила, що для підвищення ролі євро потрібен єдиний ліквідний ринок капіталу, міцна правова база та посилення військових можливостей ЄС, щоб гарантувати геополітичну (!!!) стабільність.

У поєднанні зі збереженням високих цін на золото це говорить про те, що через непередбачувану політику Штатів долар продовжує втрачати довіру з боку інвесторів, що змушує їх знову «тікати» в захисні активи.

Графік золота

Якщо згадати ще й про нещодавнє, вперше за 100 років, зниження 16 травня агентством Moody's кредитного рейтингу США з найвищого Ааа до другого за силою Аа1 через зростання дефіциту бюджету США, то все це погані сигнали для долара. Як зазначило тоді Moody's: «Зниження рейтингу уряду США вказує на те, що він має менше можливостей для підтримки високорейтингових зобов'язань».

Тоді ж було знижені агентством і довгострокові депозитні рейтинги провідних американських банків, включаючи JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) та Wells Fargo. Тобто через мікс геополітики та економічні проблеми, долар у світі залишається під сильним тиском, що буде змушений враховувати у своїй валютній політиці і наш Нацбанк.

І лише завдяки значним валютним обмеженням, запровадженим НБУ ще в перші дні війни, наш внутрішній валютний ринок поки що відносно мало реагує на те, що відбувається у світі за курсом американської валюти, до якої поки що «прив'язана» гривня, а відображає всі нові реалії переважно через різкіші стрибки курсу євро щодо гривні.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Готівковий ринок України при цьому продовжує поводитися спокійніше, ніж міжбанк. І це за останній час стало вже відносно традиційним, на відміну від ще нещодавніх періодів, коли готівковий курс міг відрізнятися навіть на 1−1,5 гривні та більше від котирувань безготівкового ринку.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

У результаті за період із 26 до 30 травня курс продажу долара на міжбанку в Україні зріс на 5 копійок — із 41,52/41,55 до 41,56/41,60 гривень, а готівковий долар увечері в п'ятницю, 30 травня, обмінники фінкомпаній продавали за 41,50−41,70 гривень.

За євро за цей же період курс продажу на міжбанку знизився відразу на 32 копійки — зі стартових рівнів 26 травня 47,3867/47,4043 до 47,0459/47,0828 гривень на завершення сесії 30 травня. А готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці продавався в межах 47,35−47,60 гривень.

Валютні ризики у всьому світу та в Україні зберігаються, що змусить власників обмінників цієї суботи та неділі працювати зі середнім за рівнем спредом між купівлею та продажем долара в межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−30 копійок. В оптових обмінниках цими вихідними спред за доларом і євро перебуватиме в межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 31 травня — 1 червня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,40 гривень та продаж від 41,50 до 41,75 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 46,70 до 47,10 гривень та продаж від 47,30 до 47,80 гривень.

У регіонах за доларом та євро можливі ще відмінності від зазначених вище рівнів цінників обмінників у межах плюс/мінус 5−10 копійок, залежно від індивідуальних завдань тієї чи іншої мережі обмінних пунктів та наявності в них необхідних обсягів готівкової гривні та валюти, а також реального попиту з боку клієнтів у цьому районі України.