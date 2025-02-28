Геополітичні цунамі не припиняються: чому курс долара та євро не злітає до небес

Геополітичні пристрасті навколо України продовжують роздмухуватися, а темп розвитку подій тільки прискорюється. Цього тижня ключовими були питання договору між Україною та США щодо спільної розробки корисних копалин та цілого подальшого ланцюжка договорів між нашими країнами щодо забезпечення гарантій безпеки для України після закінчення поточної війни з росією.

У воюючій країні такий пік напруженості на політичному та військовому фронті має створювати додатковий тиск на курс національної валюти. І український валютний ринок тут не має бути винятком. Але Україна все ж таки вочевидь живе за своїми неписаними законами — і гривня «на зло» всім економічним канонам ситуативно зміцнилася.

Основною причиною такої нестандартної поведінки в умовах підвищених ризиків є нацбанківські валютні обмеження та західна фінансова допомога, які нині частково згладжують усі ризики можливості створення різких стрибків курсу на міжбанку. Звісно, за умови, коли Нацбанк цього хоче, і робить у цей момент усі необхідні кроки щодо підтримки гривні на ринку.

Валютні обмеження Нацбанку не дозволяють бізнесу «в білу» скуповувати весь бажаний обсяг валюти, а «сірий» та «чорний» ринки вже не придатні для більшості великих економічних гравців країни. Адже штрафи фінмоніторингу і валютний контроль у поєднанні з посиленням прозорості міжнародних фінансових ринків роблять капітали, виведені за «схемами», схильними до дуже суттєвого ризику подальших санкцій та арештів.

У результаті великому і навіть середньому бізнесу зараз вигідніше бути у зовнішньоекономічній діяльності більш-менш «білими та пухнастими», а Нацбанку, хоча й непросто, але вдається протистояти глобальному легальному виведенню капіталу з країни в умовах війни.

Щодо населення і внутрішнього українського готівкового ринку, то тут громадяни поки що продовжують активно скуповувати валюту в обсягах, набагато більших, ніж вони продають банкам та фінкомпаніям через обмінники.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Але активні інтервенції Нацбанку з продажу долара банкам на міжбанку для їх роботи за валютною позицією закривають як потреби у валюті юросіб, так і практично за міжбанківським курсом потребу фінустанов у дозакупівлі валюти на ринку для їх обмінників:

Валютні інтервенції НБУ

У результаті канал витоку безготівкової валюти поки що багато в чому закритий обмеженнями НБУ (щоправда, на всілякі обмеження з'являються нові схеми їх обходу), а готівковий ринок підкріплюється необхідними обсягами готівкової валюти через роботу банків на міжбанку з Нацбанком і подальшим завезенням доларової готівки та готівки в євро через декілька банків до України. І недарма, навіть за даними самого НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України лише за січень 2025 року, становив $1,769 млрд. Це максимальний рівень із січня минулого року, коли банки ввезли $1,864 млрд.

Активна присутність Нацбанку на міжбанку підтримує валютний ринок у відносній стабільності доти, доки НБУ має резерви. І поки що наявних ЗВР в $43 млрд, із огляду на графік нових надходжень міжнародних коштів, Нацбанку для підтримки гривні вистачає:

Динаміка міжнародних резервів

Цим і пояснюється відносна стабільність курсу гривні на валютному ринку в умовах геополітичних цунамі останніх тижнів. Особливо в період після приходу Дональда Трампа до влади в США і поки що нескінченного потоку економічних та політичних «подразників» для всіх сегментів світового фінансового ринку.

І цей тиждень на українському валютному ринку не став винятком. Завдяки активній присутності Нацбанку на торгах, а також продажу валютного виторгу експортерами-аграріями за період із 24 до 28 лютого, долар під час продажу на міжбанку подешевшав на 4 копійки — зі стартових рівнів понеділка, 24 лютого, 41,61/41,64 до 41,55/41,60 до завершення торгів у п'ятницю, 28 лютого. При цьому клієнти досить активно закривали свої зовнішньоекономічні зобов'язання перед кінцем місяця і попит на валюту був достатньо великим.

Натомість котирування продажу євровалюти за цей же період просіли відразу на 38 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 24 лютого, 43,6655/43,6845 до 43,2618/43,3014 гривень до завершення п'ятничних торгів.

Тут, як завжди, на курс євро щодо гривні вплинули два основних чинники — поведінка пари євро/долар на міжнародних ринках (де євро поступово дешевшав щодо долара) та досить спокійна поведінкаи курсу безготівкового долара щодо гривні в Україні із загальним трендом на зміцнення позицій нацвалюти.

Пара євро/долар на міжнародному ринку

Український міжбанк за доларом за тиждень

Український міжбанк за євро за тиждень

На таку поведінку міжбанку відповідно реагував і готівковий ринок, де особливих потрясінь не було:

Готівковий долар за 24−28 лютого 2025 року

Готівковий євро за 24−28 лютого 2025 року

У результаті загальна ситуація на валютному ринку України продовжує залишатися повністю контрольованою з боку Нацбанку, що, безперечно, є позитивним чинником для всього українського фінансового ринку в умовах війни та зростання геополітичної напруженості в усьому світі.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 1−2 березня

За такого розкладу власники обмінників цими вихідними знову продовжать працювати у форматі «з обороту» без особливої гри як «на підвищення», так і «на зниження». Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−30 копійок. Оптові обмінники будуть готові працювати зі спредом у межах 15−20 копійок як за доларом, так і за євро.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,55 гривень та продаж від 41,60 до 41,95 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,30 до 43,55 гривень та продаж від 43,60 до 44,05 гривень.