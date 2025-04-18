Фінансовий світ продовжує лихоманити: чого чекати від курсу долара та євро в Україні на Великдень

Робочий тиждень, що минув, на валютному ринку України був напруженим. Додали нервування на всіх ринках декілька міжнародних чинників:

1) чергові дії Дональда Трампа щодо торговельних війн різного ступеня напруженості з уже практично всіма великими економічними гравцями світу.

Пік протистояння у війні тарифів припав на середину тижня, а потім певні дії команди президента США трохи розрядили атмосферу, хоча б із Євросоюзом.

Але натомість геополітичне протистояння з Китаєм, схоже, тільки продовжує набирати обертів.

2) засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. І хоча Європейський центральний банк 17 квітня очікувано знизив свої ставки на 0,25% річних до рівнів: ключову ставку знижено з 2,65% до 2,4% річних, а ставку за депозитами — з 2,5% до 2,25% річних, — без коротких традиційних ралі за парою євро/долар справа в цей період все ж таки не обійшлася. І це негайно позначалося на курсі євро в Україні:

Пара євро/долар за цей робочий тиждень

Курс євро на українському міжбанку

Курс євро на українському готівковому ринку

У результаті курс продажу безготівкового євро за тиждень просів майже на 24 копійки — з 47,1905/47,2311 до 46,9730/46,9947 гривень, а готівковий євро надвечір п'ятниці 18 квітня обмінники фінкомпаній продавали за 46,95 — 47,20 гривень.

Знаковим моментом для всього світового фінансового ринку, що ситуація лише загострюється, можна сміливо назвати рекорд 16 квітня, коли золото «пробило» рівень $3 300 за унцію. Постійний стрес на біржових майданчиках усього світу через заяви Дональда Трампа з глобальною невизначеністю та загрозою рецесії — це вже реальність, а не теорія. І вона призводить до чергової втечі інвесторів до захисних активів, таких як золото.

Графік золота

Цього разу причиною зльоту котирувань золота стало підписання президентом США указу про початок розслідування, мета якого — з'ясувати, чи імпорт перероблених критично важливих мінералів та їх похідних продуктів є загрозою для Штатів у галузі нацбезпеки.

Перевірка торкнеться кобальту, нікелю, рідкоземельних металів, урану та іншої стратегічної сировини. У результаті буде оцінено необхідність запровадження мит на критично важливі для США мінерали. Це реальна загроза чергового «цунамі» на сировинному ринку, що неминуче перекинеться на інші майданчики торгівлі товарами, «зав'язаними» на цих копалинах.

Які внутрішні чинники впливали на курс

Серед внутрішніх чинників цього тижня найбільше на наш валютний ринок вплинули рішення Нацбанку щодо облікової ставки, озвучені керівництвом НБУ 17 квітня.

Регулятор поки що зберіг облікову ставку на чинному рівні 15,5% річних, хоча багато учасників ринку на тлі прогресуючої інфляції закладали до своїх розрахунків її підвищення до 16−16,5% річних. Це було б логічно, оскільки підвищення ставки в такій ситуації з одночасним зростанням ставок за депсертифікатами Нацбанку мало б призвести до зростання ставок у банках за гривневими вкладами та депозитами. І таким чином, знизити інтерес населення до купівлі валюти, тобто зменшити тиск на курс гривні на валютному ринку.

Але Нацбанк поки що вирішив почекати, сподіваючись на покращення ситуації в економіці. Правильність чи неправильність цього рішення покажуть уже найближчі місяць-півтора, але поки що учасники ринку змушені були скоригувати свої плани та стратегії на фінансовому ринку через саме таке рішення регулятора.

Частково підстрахував курс гривні на міжбанку період розрахунків клієнтів із бюджетом. Це збільшило активність експортерів із продажу валютного виторгу на торгах і паралельно зменшило можливості імпортерів із купівлі валюти. У результаті Нацбанк досить часто продавав на торгах долар, щоб покрити його дефіцит на ринку, але у некритичних для українських ЗВР сумах.

Продажі валюти експортерами та періодичні інтервенції Нацбанку призвели до того, що за період з 14 до 18 квітня долар під час продажу на міжбанку подешевшав на 5,5 копійок — зі стартових рівнів понеділка 41,33/41,38 до 41,295/41,325 гривень на завершення п'ятничної сесії. А курс продажу готівкового долара в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці 18 числа перебував у межах 41,00 — 41,25 гривень.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 19−20 квітня

З огляду на ефект великодніх свят, коли населення буде традиційно потребувати більшого обсягу готівкової гривні, і для цього частіше здаватиме валюту, власники обмінників цими вихідними встановлять спред між купівлею і продажем долара в межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−50 копійок.

Причому деякі «найжадібніші» обмінники в жвавих торгових місцях намагатимуться навіть на цьому додатково заробити, занижуючи курс прийому валюти на 5−10 копійок від середньоринкових рівнів для свого регіону.

Крім цього, через значну волатильність євровалюти у світі, цими вихідними на готівковому ринку триватимуть суттєві розкиди котирувань купівлі та продажу євро. Євровалюта цієї суботи та неділі залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,70 до 41,05 гривень та продаж від 41,10 до 41,65 гривень.

А курс готівкового євро цими днями перебуватиме в межах досить широкого коридору: прийом від 46,50 до 46,85 гривень та продаж від 46,95 до 47,50 гривень.