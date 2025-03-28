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28 березня 2025, 19:30

Європа «заворушилася»: як це може позначитися на курсі долара та євро

Цього тижня основна увага всіх вітчизняних гравців була прикута до питань, пов'язаних із перспективою можливого перемир'я між Україною та рф за дипломатичного посередництва США.

Цього тижня основна увага всіх вітчизняних гравців була прикута до питань, пов'язаних із перспективою можливого перемир'я між Україною та рф за дипломатичного посередництва США.

У результаті дуже невеликий і умовний прогрес у частині «затишшя» на морі та в частині атак на енергетичні об'єкти все ж таки відбувся, але прориву в переговорному процесі так і не сталося. Натомість на тлі посилення військових загроз «заворушилася» Європа, що в майбутньому має для України означати збільшення військової та фінансової допомоги, а також валютні інвестиції в український ВПК.

Саме виділення європейцями планової та додаткової допомоги на озброєння, промислове обладнання та частково «живими» грошима на інші військові (і не тільки) цілі, підтримає ЗВР України на рівні від $38 млрд до $43 млрд вже до кінця 2025 року. А отже, Нацбанк матиме повноцінну можливість, за його бажання, спокійно «поборотися» за курс гривні в планових показниках, закладених до бюджету, — тобто 45 гривень за долар на кінець 2025 року.

Крім цього, на наш ринок вплинуло наближення кінця місяця та першого кварталу. До звітної дати залишається практично один робочий день — понеділок, 31 березня. І ніхто з клієнтів не залишає свої розрахунки на останній день, воліючи закрити основні обсяги своїх валютних угод не пізніше сьогоднішньої п'ятниці.

Це додало статистики торгів на міжбанку цього тижня, коли в більшості днів обсяг угод, зареєстрованих за системою Блумберг, перевищував $200 млн. А також дещо полегшило роботу Нацбанку зі згладжування стрибків курсу долара за рахунок активніших розпродажів валюти експортерами. Насамперед аграріями, які продовжували продавати валюту для фінансування своїх виробничих витрат на період проведення весняних польових робіт.

У результаті за період із 24 до 28 березня долар під час продажу на міжбанку станом на момент завершення активної фази п'ятничних торгів (15:00 за київським часом) подешевшав на 8 копійок: зі стартових рівнів понеділка, 24 березня, 41,565/41,60 до 41,49/41,52.

А котирування продажу євровалюти за цей період подешевшали на 29 копійок: зі стартових рівнів понеділка 45,0606/45,0860 до 44,7718/44,7917 гривень до завершення п'ятничних торгів.

Щодо курсу євро на нашому міжбанку, то його просідання — це переважно результат деякого послаблення позицій євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках.

Графік пари євро/долар

Графік курсу євро на українському міжбанку

На готівковому ринку також нових революцій не відбулося, і ввечері в п'ятницю, 28 березня, обмінники продавали долар за 41,48−41,70 гривень, а євро — за 45,05−45,30 гривень.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 29−30 березня

За такої ситуації і відносної, і дуже умовної, але все ж стабілізації курсу долара і євро на міжбанку, власники обмінників цими вихідними не гратимуть «на підвищення» або «на зниження», воліючи не розгойдувати ринок, а попрацювати у форматі «з обороту».

Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−30 копійок. При цьому оптові обмінники будуть готові працювати і з меншим рівнем спреду — в межах до 15−20 копійок за доларом і в межах до 15−25 копійок за євро.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,05 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,80 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,40 до 45,00 гривень та продаж від 45,05 до 45,40 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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