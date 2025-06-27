Євро пішов вище 49 гривень: що буде курсом долара та євро вже найближчими днями

Цей тиждень був останнім повним робочим тижнем цього місяця, кварталу та першого півріччя, що наклало відбиток на поведінку всіх учасників валютного ринку України.

Клієнти банків та й самі фінустанови закривали свої зобов'язання та розрахунки на звітну дату, оскільки на останній робочий день (понеділок 30 червня) ніхто свої головні операції на звітну дату не залишає. Мало що.

У результаті попит на валюту був досить активним, і Нацбанку періодично доводилося закривати дефіцит долара за рахунок своїх інтервенцій.

Серед покупців та продавців були помічені практично всі основні гравці нашого ринку: від аграріїв до військових та імпортерів енергоносіїв.

Нещодавнє зростання світової вартості нафти та газу на тлі ізраїльсько-іранської війни (навіть з огляду на її подальший ціновий відкат до рівнів близько $66/барель) «налякало» ринки. І українські торговці бензином, дизпаливом та частково газом оперативно закривали свої угоди з купівлі енергоносіїв на побоюваннях чергових сюрпризів світового ринку.

Тільки ближче до середини тижня, коли пристрасті на Близькому Сході дещо стихли, а ціни на енергоносії відносно стабілізувалися, наші імпортери вже спокійніше почали оплачувати свої контракти з надією заощадити на можливому подальшому просіданні світових цін.

Але все одно така поведінка учасників торгів збільшила попит на валюту та зіграла проти гривні на ринку.

Бюджетний процес та тиск на курс

Окрім цього, очікувано «здивував» ринки і Кабінет міністрів, який схвалив зміни до бюджету на 2025 рік на понад 412 млрд грн.

Законопроєкт передбачає збільшення видатків для органів сектору безпеки та оборони на 412,4 млрд грн до кінця року. Кошти будуть спрямовані на:

Міноборони — 310,8 млрд грн; МВС — 84,1 млрд грн; ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн; Мінстратегпром — 4,5 млрд грн; СБУ — 1,6 млрд грн; Управління держохорони — 0,5 млрд грн; Держспецзв'язок — 64,5 млн грн.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки нагальних потреб передбачено також виділення додатково 16,5 млрд грн (для Мінцифри, Міносвіти та МОЗ). А загальний обсяг видатків у запропонованих урядом змінах до держбюджету-2025 становив 448,8 млрд грн.

Пропонується забезпечити додаткові витрати бюджету за рахунок збільшення дохідної частини, у тому числі за рахунок перевиконання планових показників доходів до держбюджету на 147,5 млрд грн:

ПДФО — 56 млрд грн; податку на прибуток підприємств — 23,8 млрд грн; коштів, що перераховуються НБУ, — 20,3 млрд грн; частини чистого прибутку та дивідендів держкомпаній — 15,0 млрд грн; акцизу на тютюнові вироби — 8,8 млрд грн; коштів, перерахованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, — 7,9 млрд грн; збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — 4,1 млрд грн; адмінштрафів у сфері забезпечення безпеки руху — 2,7 млрд грн; інших надходжень — 8,9 млрд грн.

Крім цього, за рахунок економії держвитрат чиновники хочуть переспрямувати 51,3 млрд грн, а також збільшити обсяги внутрішніх запозичень (читай — провести довипуск ОВДП) на 184,9 млрд грн.

Ну, і зменшити обсяг платежів із погашення внутрішнього державного боргу на 65,1 млрд грн, що, найімовірніше, відбудеться в результаті за рахунок реструктуризації у різному форматі боргів держави перед держбанками за ОВДП.

Якщо Верховна Рада це оперативно схвалить і Президент підпише (у чому ніхто не має сумнівів), то ринок, у будь-якому разі, отримає додатковий обсяг гривневої ліквідності, що збільшить тиск на курс.

Окрім цього, все збільшення податків буде закладено бізнесом до цін, що й сплатять зрештою споживачі, тобто громадяни. І це знову «вдарить» по показниках інфляції, яку Нацбанку доведеться знову намагатися стримувати монетарними методами, що малореально, оскільки природа зростання цін, що діє зараз, НЕ ПЕРЕБУВАЄ в тій сфері, на яку НБУ може серйозно впливати. У результаті, нацбанківський прогноз щодо інфляції знову буде далеким від реального стану справ.

Особливо панікувати і бігти скуповувати валюту ані населенню, ані бізнесу в цій ситуації не варто — регулятор має достатні обсяги ЗВР ($44,5 млрд на 1.06.2025), щоб утримувати курс від суттєвих стрибків через застосування політики «гнучкого курсоутворення». Але те, що це серйозно додасть Нацбанку роботи на міжбанку, — це факт.

І, найімовірніше, певну планову девальвацію гривні до курсу 43−44 грн за долар ми побачимо вже у серпні-восени цього року. Але поки що вона буде повністю в межах того коридору, який і так уже закладався бізнесом до своїх розрахунків, починаючи з весни 2025 року.

Що відбувалося цього тижня

Поки що ж цього тижня бізнес насамперед був зайнятий закриттям своїх гривневих та валютних розрахунків на звітну дату, що й позначалося на поведінці міжбанку за доларом. Але завдяки інтервенціям Нацбанку котирування американської валюти на нашому ринку, порівнюючи з початком тижня, навіть просіли:

Курс долара (міжбанк)

За 23−27 червня курс продажу долара на міжбанку просів на 21 копійку — з 41,94/41,97 до 41,73/41,76 грн, а готівковий долар увечері п'ятниці 27 червня обмінники фінкомпаній та в касах банків продавали за 41,70 — 41,90 грн.

А ось з курсом євро було набагато складніше, тому що на нього в Україні впливали як поведінка пари євро/долар на зовнішніх ринках (де євро виріс щодо долара до рівнів вище 1,173 на момент написання статті), так і тренди за курсом безготівкового долара на нашому міжбанківському ринку (де гривня частково відвоювала раніше втрачені позиції, але це так і не змогло перекрити весь потенціал зростання котирувань за рахунок міжнародного чинника стрибка євро понад 1,173 долара за євро).

Пара євро/долар

Курс євро (міжбанк)

У результаті курс продажу безготівкового євро за 23−27 червня зріс на 67 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 23 червня, 48,2813/48,2990 до 48,9576/48,9761 грн до завершення сесії 27-го числа. Причому, наприклад, у п'ятницю міжбанк короткочасно «пробивав» і рівень 49 грн. А готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці продавався в межах 49,20 — 49,50 грн.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 28−29 червня

Оскільки ситуація на світовому валютному ринку, а тим паче, в Україні, з її військовими ризиками і дефіцитом бюджету, що поки що зростає, залишається дуже непростою, власники обмінників не ризикуватимуть і пропрацюють ці вихідні на готівковому ринку щонайменше із середнім рівнем спреду як за доларом, так і за євро.

За американською валютою спред між купівлею та продажем долара перебуватиме в межах 20−30 копійок, а за євро — в межах 20−60 копійок. Оптові обмінники цієї суботи та неділі працюватимуть зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−30 копійок.

Оскільки останні 1,5 тижні на готівковому валютному ринку спостерігалися пристойні стрибки євро, а курс продажу долара періодично пробивав поріг у 42 грн і вище, громадяни цими вихідними активніше скуповуватимуть валюту, порівнюючи зі «спокійнішими» на валютному ринку періодами.

Це вже в крові у українців: щойно курс починає зростати, ми починаємо активніше купувати валюту. Цього разу це не буде ажіотажем, але на зайві щоденні 20−30 млн доларів за ці два дні обсяг операцій з продажу валюти в обмінниках фінкомпаній в Україні точно зросте.

Опосередковано зростання попиту на валюту з боку громадян підтвердив і Нацбанк у своїй щоденній статистиці з купівлі/продажу валюти громадянами. Перевищення (сальдо) купівлі валюти населенням над обсягами її здачі знову почало зростати:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Підвищення інтересу до купівлі валюти у клієнтів останніми днями підтвердили у приватних розмовах із автором статті й власники великих мереж обмінних пунктів фінкомпаній, а також банкіри.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме у межах коридору: прийом від 41,30 до 41,60 грн та продаж від 41,65 до 42,00 грн.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,40 до 49,00 грн та продаж від 49,10 до 49,50 грн.

За рахунок різної оцінки аналітиками перспектив долара та євро на найближчий час, обмінні пункти фінкомпаній та працюючі вихідними відділення банків виставлятимуть цієї суботи та неділі свої цінники з істотним розкидом котирувань. Це дозволить окремим спритним громадянам непогано заробляти на євро за рахунок «гри» на курсах прийому та продажу євровалюти, встановлених різними мережами обмінників.

Як завжди, у тих регіонах, де конкуренція між обмінниками нижче, власники обмінників можуть ще скоригувати вищевказані коридори купівлі та продажу готівкової валюти в межах додаткових плюс-мінус 5−10 копійок, залежно від своїх індивідуальних завдань та платоспроможного попиту клієнтів у своєму регіоні.