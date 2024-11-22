Євро знову штормить: скільки він коштуватиме цими вихідними, і який виставлять курс за доларом

Те, що відбувається цього тижня на валютному ринку України, можна було сміливо назвати «боями місцевого значення», якби не періодичні просідання євро щодо гривні.

Особливо це було помітно на міжбанку в п'ятницю, коли євро опускався навіть значно нижче за психологічний поріг у 43 гривні. Але всі ці перемоги гривні щодо євровалюти були пов'язані переважно зі здаванням позицій євро щодо долара на міжнародному ринку.

Що розкручує попит на валюту

На внутрішньому, українському валютному ринку на користь гривні працював чинник періоду податкових платежів у бізнесу. Додаткову потребу у гривні для розрахунків із бюджетом відчували всі клієнти.

Це, з одного боку, стимулювало активніший розпродаж валютного виторгу експортерами, а з іншого — обмежувало можливості імпортерів із купівлі валюти. У результаті вигравав Нацбанк, якому періодично меншими витратами резервів вдавалося підтримувати курс нацвалюти на міжбанку.

Проти гривні працювали переважно вже, на жаль, постійні військові чинники: від необхідності активної купівлі валюти держкомпаніями під забезпечення потреб ЗСУ до енерговитрат. Сюди входять витрати на імпорт електроенергії через втрату енергогенерації після обстрілів рашистами критичної інфраструктури України, та на енергообладнання для забезпечення її відновлення після чергових прильотів ракет та шахедів.

Стабільно високим був попит на валюту і з боку імпортерів бензину та дизеля.

Окрім цього, зараз працює і сезонний чинник зростання попиту на валюту з боку населення та бізнесу у період розпродажів товарів у форматі «чорної п'ятниці».

Механізм наступний. Громадяни, навіть з огляду на усі обмеження Нацбанку, купують валюту на свої картки для оплати акційних товарів, куплених через іноземні маркетплейси. Крім цього, і наші громадяни, які зараз живуть в умовах війни за кордоном, також оплачують своїми гривневими картками товари на іноземних розпродажах.

Банкам треба продати їм усім цю валюту на картки за рахунок власної валютної позиції, яку фінансисти потім поповнюють, купуючи валюту на міжбанку.

До цього попиту додається і попит на валюту з боку тих вітчизняних компаній, хто продавши свої товари у форматі «чорної п'ятниці» в Україні за гривню, має тепер остаточно розрахуватися вже валютою зі своїми зовнішніми контрагентами.

Попит на міжбанку через ці сезонні причини зростає, що й «тисне» на курс. Але Нацбанк досить оперативно закривав ці диспропорції на міжбанку і періодично своїми розпродажами «скеровував» курс долара на міжбанку так, що курс долара до кінця п'ятниці практично не сильно змінився, порівнюючи з початком тижня.

Міжбанк (долар) за тиждень

У підсумку на українських торгах за тиждень курс продажу безготівкового долара зріс лише на 7 копійок — із ранку понеділка, 18 листопада, 41,31/41,33 гривень до рівня закриття торгів п'ятниці, 22 листопада, 41,38/41,40.

Натомість нестабільна поведінка пари євро/долар на зовнішніх ринках цього тижня в межах досить широкого коридору від 1,0393 до 1,06 долара за євро у поєднанні з коливаннями курсу долара щодо гривні забезпечили чергове пристойне просідання євровалюти щодо гривні.

У результаті за безготівковим євро котирування за 18−22 листопада знизилися відразу майже на 50 копійок — із 43,5779/43,5824 до 43,0641/43,0767 гривень. Причому 22 листопада безготівковий курс євровалюти ситуативно провалювався найактивніше — навіть до рівнів нижче 1,04 долара за євро.

Графік пари євро/долар за тиждень

Український міжбанк за євро за тиждень

Що відбувалося на готівковому ринку

З огляду на нестабільність валютного міжбанку за євровалютою, «пошалив» за євро і готівковий ринок. Якщо курс продажу долара в обмінниках за цей період особливо не змінився і перебував у межах від 41,55 до 41,70 гривень, то готівковий євро за цей же період пристойно просів при продажі до рівня 43,65−43,90 гривень. Хоча ще буквально минулого тижня основна частина банків та фінкомпаній продавали євро в межах від 44,30 до 44,50 гривень та вище.

У такій ситуації власники обмінників цими вихідними намагатимуться пропрацювати у форматі «з обороту», але розширять спред за євро. Крім цього, з огляду на сезон розпродажів «чорної п'ятниці», коли у великих торгових точках спостерігається підвищена потреба громадян у гривні для покупок товарів, частина обмінників все ж таки намагатиметься на цьому додатково заробити, виставляючи дещо занижений курс прийому у людей як доларів, так і євро.

Проте в умовах високої конкуренції на ринку валютообміну на особливе «беззаконня» за курсом прийому валюти фінансисти не матимуть змоги. Інакше, вони втратять клієнта, який просто піде здавати валюту не в такий обмінник, а до «щедріших» конкурентів.

З огляду на досить серйозний розкид цінників обмінників за євровалютою, я раджу цими вихідними тим громадянам, які хочуть здати євро для покупок дорогих товарів, витратити 5−10 зайвих хвилин і обійти щонайменше два-три обмінники, щоб підібрати для себе оптимально вигідний курс.

Або відразу попередньо скористатися відповідними мобільними програмами, щоб оперативно зорієнтуватися за цінниками обмінників і підібрати найвигідніший для себе варіант обміну через застосунок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 23−24 листопада

Спред між купівлею та продажем валюти цими вихідними у більшості обмінників становитиме від 20 до 25 копійок за доларом і від 20 до 40 копійок за євро.

Причому саме за євро спостерігатиметься максимально великий розкид котирувань, що пов'язано з різним баченням аналітиків банків та фінкомпаній подальших перспектив євровалюти на міжнародних майданчиках.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,30 до 41,50 гривень та продаж від 41,55 до 41,80 гривень.

А курс євровалюти цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,30 до 43,55 гривень та продаж від 43,70 до 44,00 гривень.