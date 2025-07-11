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11 липня 2025, 19:10

Євро поки що не дотягнув до 50 гривень: чого варто побоюватися під час купівлі валюти

Цей тиждень так і не дав усіх відповідей щодо перспектив продовження торгових воєн США з Євросоюзом, але все ж таки продовжив відносний перепочинок у цьому питанні хоча б до серпня. Це трохи полегшило життя долару — щодо поведінки пари євро/долар на світових майданчиках, і навіть трохи підіграло його зміцненню щодо євровалюти.

Цей тиждень так і не дав усіх відповідей щодо перспектив продовження торгових воєн США з Євросоюзом, але все ж таки продовжив відносний перепочинок у цьому питанні хоча б до серпня.

Графік євро/долар

У поєднанні з:

  1. продовженням загострення війни рф проти України, а також зміною офіційної риторики президента США Дональда Трампа щодо путіна з анонсом жорстких рішень США щодо рф, які, нібито, будуть оголошені наступного понеділка;

  2. збереженням малоприкритої напруженості на Близькому Сході;

  3. черговими торговими «розбірками» США тепер уже з Японією та Південною Кореєю;

  4. перезапуском постачання американського озброєння для ЗСУ через НАТО;

  5. а також ефектом від дій країн ОПЕК+ щодо плану збільшення обсягів видобутку нафти — знову світовому ринку було не нудно.

Причому як всьому сировинному ринку (commodities), який відверто лихоманило, так і окремо на ринку нафти, золота та на фондовому ринку. Золото на момент написання статті зросло до рівнів $3 357 за унцію, той же SNP500 злітав до позначки 6 287, а ціна нафти марки BRENT до вечора п'ятниці перебуває біля позначки $69−70/барель.

У нафтових експертних колах щодо поведінки цін на «чорне золото» підкреслюють, що можливе деяке зниження цін на нафту за рахунок рішення ОПЕК+ підвищити більше, ніж планувалося, обсяг видобутку нафти, збільшивши її з серпня відразу на 548 тис. барелів на добу (спочатку прогнозувалося на 411 тис. барелів).

Це говорить про те, що країни-добувачі нафти готові навіть змиритися зі зниженням цін на нафту, але хочуть зберегти свої частки на ринку. Тобто світ, на тлі «підвішеності» тарифних воєн США, боїться серйозної рецесії. І тому всім торговцям енергоносіями зараз головне не втратити стабільних покупців. Навіть, якщо станеться потенційне просідання цін на нафту. І це при тому, що рівень теперішньої підтримки попиту на нафту (особливо в Азії та Африці) багато в чому зараз стимулюється лише відносно слабким доларом.

У результаті світові торгові «розбірки» продовжують провокувати ситуативні ралі пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, що призводить до лихоманки курсу євро і в Україні щодо гривні. І останніми днями євровалюта припинила демонструвати ті темпи зростання, які вона мала ще два-три тижні тому. Тобто багато аналітиків уже вважають, що черговий ситуативний тренд зі зміцнення євровалюти щодо долара на світових ринках і в Україні щодо гривні — вже видихається.

У поєднанні з «плинністю» за госпдіяльністю місцевих компаній, посиленням обстрілів нашої інфраструктури дронами та ракетами рф та постійною необхідністю з боку Нацбанку бути присутніми на торгах, щоб закривати брак долара на ринку — все це й зробило курсову погоду на нашому валютному ринку цього тижня.

Серед позитивного варто відзначити зростання золотовалютних резервів України на 1 липня до $45,1 млрд. А також заяву ЄС про створення нового фонду підтримки України в межах близько 100 млрд євро. Хорошою підмогою для українського валютного ринку можна назвати й те, що Європейська Комісія визначилася з розміром 4-го регулярного траншу за першим базовим компонентом програми Євросоюзу Ukraine Facility. Він становитиме 3,05 млрд євро і пройде у серпні 2025 року.

Все це, попри низку негативних чинників — від наслідків війни та регулярних обстрілів рф території України до зростання інфляції. Вона хоча й знизилася, за даними Держстату, з 15,9% до 14,3% (червень 2024 року до червня 2025 року), але поки що зберігається на рівні зростання цін місяць до місяця в межах 0,8% — дає додаткову впевненість учасникам ринку, що поки що з гривнею все буде добре.

У результаті за 7−11 липня курс продажу безготівкового долара на міжбанку трохи зріс на 4 копійки — з 41,72/41,76 до 41,76/41,80 гривень, а готівковий долар увечері п'ятниці 11-го числа в обмінниках фінкомпаній і в касах банків продавався за 41,70 — 41,85 гривень.

Курс долара (міжбанк)

А щодо євровалюти, здебільшого через вплив міжнародного чинника зниження курсу євро щодо долара, — курс продажу безготівкового євро за 7−11 липня просів на 23 копійки — з 49,0668/49,0930 до 48,8257/48,8558 гривень до завершення п'ятничної сесії. Готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері 11-го числа продавався в межах 49,35 — 49,50 гривень.

Курс безготівкового євро (міжбанк)

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 12−13 липня

За збереження глобальної невизначеності на ринку власники обмінників знову не захочуть брати на себе підвищені ризики. І для їх мінімізації цими вихідними вони продовжать виставляти досить широкий рівень спреду як за доларом, так і за євро.

За доларом спред між купівлею та продажем валюти перебуватиме в межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−50 копійок. Оптові обмінники цієї суботи та неділі пропрацюють зі спредом за доларом у межах 15−20 копійок, а за євро в межах 20−25 копійок.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватимее в межах коридору: прийом від 41,30 до 41,65 гривень та продаж від 41,70 до 42,00 гривень.

А курс готівкового євро цими днями перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,30 до 49,05 гривень та продаж від 49,10 до 49,60 гривень.

Значний розкид котирувань за євровалютою в різних мережах обмінників збережеться. А вищезазначені розрахункові курси за доларом та євро можуть ще коригуватися окремими власниками обмінників на «плюс-мінус» 5−10 копійок, залежно від своїх індивідуальних завдань та ступеня конкуренції у своєму регіоні.

Покупцям валюти також варто звернути увагу на чергове зростання фальшивих доларів і євро, які шахраї намагаються «всучити» громадянам, які мало в цьому розбираються. Тому — будьте уважні і не купуйте валюту «з рук».

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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