Євро падає, долар пішов на зліт: що буде з курсом в Україні

Головною подією, яка серйозно вплинула на валютний ринок України цього тижня, можна назвати ралі пари євро/долар на міжнародному ринку перед засіданням ЄЦБ 11 квітня. Що ще визначало курс цього тижня і яким він буде цими вихідними, 13−14 квітня, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Початок спекулятивного розгойдування пари почався ще 10 квітня, коли до очікувань перед засіданнями регуляторів щодо відсоткової ставки додалося оприлюднення даних щодо інфляції в США, яке виявилося трохи вищим за прогнозне. Додало «до ватри дрів» й опублікування протоколів попереднього засідання FOMC.

Американські новини залишають надію інвесторам на те, що відсоткові ставки Федрезерва залишаться поки що високими і найближчим часом. Отже, і цикл зниження ставок ФРС не розпочнеться з найближчого його засідання, яке відбудеться 1 травня.

Що відбувалося на міжбанку

У результаті, починаючи з середи, 10 квітня, і вже до цієї п'ятниці євровалюта швидко просіла щодо долара, що миттєво позначалося і на курсі євро в Україні.

Зміцнення ж позицій долара у світі опосередковано зіграло і на нашому міжбанківському ринку, попри те, що наш місцевий курс долара щодо гривні багато в чому залежить від інтервенцій Нацбанку та його виходів на торги зі своїми цінниками. Ось як це виглядало на 15:00 за київським часом, коли завершилася торгова сесія за євро в Україні.

Графік пари євро/долар за цей тиждень

Графік українського міжбанку за євро за тиждень станом на 15:00 за київським часом

У результаті, ЄЦБ «не підвів» аналітиків, спекулянтів та гравців міжнародного валютного ринку і зберіг 11 квітня ключову ставку на рівні 4,5% річних.

А в Україні за 8−12 квітня курс продажу долара на міжбанку зріс відразу майже на 61 копійку — з рівня 38,835/38,865 до 39,45/39,47 гривень, а євро під час продажу подешевшав на 10 копійок — із рівня 42,0738/42,1024 до 41,9866/42,0039 грн.

Як реагує готівковий ринок

Зреагував на подібні провали євровалюти й готівковий ринок, хоча й не так жорстко, як міжбанк.

Причина плавнішого просідання готівкового курсу євровалюти проста: власникам обмінників потрібно спочатку збути весь куплений ними раніше «дорогий» євро.

І лише потім вони будуть готові активніше знижувати свої цінники продажу. Адже продавати валюту собі на збиток ніхто не буде.

Графік готівкового курсу євро за тиждень

На готівковому ринку до вечора п'ятниці долар обмінники продавали за 39,50−39,70 гривень із деякою тенденцією до зростання цінників, а готівковий євро — за 42,75−42,90 гривень із невеликим натяком на зниження котирувань продажу.

Попри зростання котирувань долара останніми днями, особливого ажіотажу зі скуповування валюти громадянами не спостерігатиметься цієї суботи та неділі, хоча тенденція перевищення купівлі валюти українцями над обсягами її здачі в банки та в обмінники збережеться.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Суми такого перевищення в обидва ці вихідні дні будуть, за моїми прогнозами, в межах від $15 млн до $40 млн. Це досить «робочі» обсяги для готівкового ринку, що не створить передумов для дефіциту готівкової валюти в обмінниках.

А ось із готівковою гривнею в частині пересічних обмінників будуть уже традиційні проблеми. Особливо при здачі великих сум валюти від $2−3 тис., або євро в еквіваленті.

На цьому фоні оптові точки обміну тільки виграють, оскільки, зазвичай, саме їхні власники обмінників забезпечують готівковою гривнею передусім та в необхідних обсягах.

Пересічні пункти валютообміну швидко витрачають наявну у них готівкову гривню на купівлю валюти у клієнтів і потім у них часто немає достатніх обсягів гривні для закриття потреб більших клієнтів.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 13−14 квітня

В умовах такої підвищеної турбулентності власники обмінників не готові особливо ризикувати, і встановлять цими вихідними спред між купівлею та продажем долара в межах 20−30 копійок, а євро — в межах 20−40 копійок.

«Найжадібніші» з мереж обмінників, за умови низької конкуренції в окремих районах, збільшать цей спред між купівлею та продажем валюти за доларом до 60−80 копійок, а за євро — до 1 гривні. Але таких обмінників буде не так багато, адже широкий спред призводить до скорочення бажаючих як здати, так і купити валюту в таких обмінниках за не завжди цікавим та вигідним курсом для клієнта.

З огляду на специфіку останніх днів за євровалютою, цими вихідними спостерігатиметься дуже широкий розкид котирувань купівлі та продажу євро в різних мережах обмінників фінкомпаній.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 39,00 до 39,30 гривень та продаж від 39,50 до 39,85 гривень. Здебільшого, цінники продажу американської валюти цими вихідними матимуть тенденцію до зростання до мети в 40 гривень. Але це ситуативні коливання котирувань міжбанку, накладені на готівковий ринок, і говорити про глобальні тенденції девальвації гривні поки що точно не варто.

А курс євро цими вихідними перебуватиме в межах цінників: прийом від 41,90 до 42,60 гривень та продаж від 42,70 до 42,95 гривень.