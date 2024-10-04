Євро обвалився на світових ринках напередодні вихідних: як відреагують обмінники в Україні

Вже другий тиждень поспіль минає досить позитивно для гривні. На користь ситуативного зміцнення позицій нацвалюти останніми днями спрацювали різні чинники, але основних було два.

завершення місяця та 3-го кварталу, а також поведінка пари євро/долар на міжнародному ринку, що суттєво впливало на курс євровалюти щодо гривні в Україні.

Кінець звітного періоду змусив більшість великих експортерів активніше продавати валюту на ринку для закриття своїх потреб у гривні для розрахунків усередині країни, а в імпортерів не виявилося достатніх ресурсів для досить активного скуповування валюти за операціями із зовнішніми контрагентами.

У результаті виграв від цього Нацбанк, якому за такого розкладу попиту та пропозиції на торгах було легше утримувати курс долара на міжбанку «у зручному» для регулятора коридорі.

Певне просідання курсу євро щодо долара на зовнішніх майданчиках, та ще й на тлі умовної стабільності або навіть періодичного невеликого просідання курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку спрацювали як синергія, що допомогло нацвалюті пристойно відвоювати свої позиції щодо євровалюти:

Графік пари євро/долар за тиждень

Графік поведінки курсу долара щодо гривні на українському міжбанку

Графік курсу євро щодо гривні на міжбанку за цей тиждень

У результаті за тиждень безготівковий долар в Україні просів під час продажу на 1 копійку: з 41,15/41,17 ранку понеділка, 30 вересня, до 41,14/41,16 гривень до кінця п'ятниці, 4 жовтня.

А ось курс продажу євро на міжбанку за ці дні істотно знизився. Зі стартових рівнів понеділка 45,9686/45,9745 відразу на майже 82 копійки — до 45,1470/45,1566 гривень до кінця п'ятничної сесії 4-го числа.

Попит на валюту продовжує триматися, що послабить тиск на курс

На таку поведінку міжбанку очікувано відреагував і готівковий ринок, де особливих потрясінь щодо долара не спостерігалося, а євровалюта поступово дешевшала.

У результаті до вечора п'ятниці в обмінниках фінкомпаній та в касах банків долар продавали за 41,42−41,50 гривень, а от євро — вже за 45,75−45,90 гривень. Хоча ще нещодавно курс продажу готівкового євро в українських банках і в обмінниках ледь не дотягував до рівнів 46,50 гривень і вище.

Але при цьому опитані автором статті власники мереж обмінних пунктів та казначеї банків в одну душу підтвердили, що попит на готівкову валюту в обмінниках та в касах банків, а також купівлі доларів та євро на картки громадян зараз продовжують перевищувати обсяги продажу валюти населенням. Підтверджують це й дані Нацбанку.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Причому, якщо подивитися на цю тенденцію за останні 12 місяців, то ситуація в цьому питанні залишається негативною практично щомісяця.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

Якщо додати до цього ще й статистику останніх місяців щодо завезення банками готівкової валюти в Україну, такий стан речей не може не хвилювати Нацбанк.

Нагадаю, що, за даними самого НБУ, ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року склав $9,89 млрд в еквіваленті. Це на 80,9% перевищує показник за аналогічний період 2023 року та на 4,5% вже перевищив загальний обсяг завезеної за весь минулий рік до країни валюти.

Таке масоване завезення валютної готівки за цей період 2024 року (з січня до вересня) є найбільшим за останні 10 років. Востаннє так багато валютних готівкових доларів та євро завозили аж у 2014 році, коли завезли в еквіваленті $12,43 млрд за весь рік. І якщо ввезення валюти за період жовтень-грудень триватиме тими ж темпами, як це було раніше, у січні-вересні, то антирекорд 2014 року буде вочевидь побито.

Зрозуміло, що банки завозять валюту не лише для валютообмінних операцій, а й для забезпечення повернення валютних вкладів та зняття готівкової валюти громадянами зі своїх карток, куди вони її здебільшого купували в межах щомісячного ліміту на 50 тисяч гривень.

Але осідання таких обсягів неконтрольованої, і багато в чому потім «підматрацної» валюти — небезпечна тенденція на ринку для Нацбанку, та й для самих банків. Адже валюта «під матрацем» не працює на економіку та не є ресурсом для банків. Не кажучи вже про те, що частина її починає підживлювати «тіньовий» сектор.

Але загалом, завдяки тому, що вже з 11 жовтня банки мають забезпечувати виконання підвищеного Нацбанком нормативу резервування, гривневі ресурси стають дефіцитнішим товаром на фінансовому ринку України. І отже, це потенційно послаблює подальший тиск на курс.

Прогноз курсу готівкового долара та євро 5−6 жовтня

Поки що ж перевищення попиту на валюту над її пропозицією дозволяє фінансистам не особливо «паритися» щодо скорочення спредів між купівлею та продажем на готівковому сегменті валютообміну. І більшість обмінників цієї суботи та неділі продовжать працювати у форматі «з обороту» з рівнем спреду в межах 20−25 копійок за доларом і 20−40 копійок за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,00 до 41,35 гривень та продаж від 41,45 до 41,60 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 5−6 жовтня перебуватиме в межах коридору: прийом від 45,35 до 45,65 гривень та продаж від 45,75 до 45,90 гривень.

Оптові обмінні пункти (від 1 000 доларів або євро) до зазначених цінників будуть готові ще додати до 2−5 копійок під час прийому долара або євро і знизитися на 3−5 копійок під час продажу.