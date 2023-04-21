Євро та долар знову в зоні ризику: що буде з курсом в обмінниках

Перший тиждень після Великодня на валютному ринку України минув досить спокійно, хоча загальний тренд із просідання готівкового курсу долара очевидно закінчився. Ба більше, останніми днями тижня американська валюта почала поступово відвойовувати свої позиції. Хоча й без жодного додаткового ажіотажу на ринку.

Аграрії, які для фінансування своїх гривневих витрат напередодні та під час весняної посівної ще нещодавно додавали пропозиції валюти як на міжбанку, так і на готівковому ринку, зараз уже «видихнулися».

На міжбанку — за рахунок скорочення обсягів реалізації своєї продукції через проблеми з «зерновим коридором» та закриття експорту для української сільгосппродукції частиною європейських країн. А на готівковому ринку — через досить обмежені обсяги своїх валютних заначок, що залишилися у них ще з першого військового 2022 року.

Крім цього, судячи з усього, ще нещодавні котирування продажу американської валюти близько 37,00−37,30 гривень все ж таки простимулювали і пересічних бажаючих купити американську валюту. У результаті, через об'єктивні причини скорочення пропозиції на всіх сегментах валютного ринку на фоні зростання попиту, просідання готівкового долара спочатку сповільнилося, потім — повністю зупинилося. А нині саме через це ми й спостерігаємо процес розвороту котирувань у бік поступового зростання.

Що може спрацювати проти гривні

Зараз поки що така ситуація на валютному ринку — очевидно не трагедія у короткостроковій перспективі. Рекордний для України розмір ЗВР навіть за обсягу дефіциту пропозиції валюти на міжбанку, що потенційно зростає, через проблеми з експортом сільгосппродукції легко перекриватиметься інтервенціями Нацбанку за умови своєчасного надходження міжнародної допомоги. Нацбанк переймався за 2022 рік і перший квартал 2023 року, і набагато «важчі» для курсу гривні часи. І впорався з цим гідно.

Валютні інтервенції НБУ

Але в середньостроковій та довгостроковій перспективі це скоротить резерви та спрацює точно проти гривні. Як у разі наповнення бюджету податками та зборами від аграріїв, так і безпосередньо від зростання тиску на курс на міжбанку. Тож чиновникам усіх держструктур, відповідальних за аграрний напрямок, потрібно протягом одного, максимум двох місяців цю ситуацію терміново виправляти.

В іншому на поведінку валютного ринку цими днями впливали ралі, що вже стали звичними, за парою євро/долар, які негайно позначалися на курсі євровалюти щодо гривні, та ще й безпосередньо настрої самого населення.

Заможніші громадяни підкуповували ситуативно і короткочасну валюту, що до цього подешевшала, але основна частина населення пройшла «повз» цього процесу. І це не дивно, оскільки проблему війни, втрати багатьма близьких, майна та безробіття ніхто не скасовував. Тому більшості населення зараз не до ігор із валютою, і платоспроможний попит на валюту не такий вже й великий. Це добре видно на графіку того ж таки Нацбанку:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти за 30 днів

У результаті, без особливих складнощів для Нацбанку безготівковий долар цього тижня залишився в межах коридору 36,5686 -36,9343 гривні, а курс євро щодо гривні — на коливаннях пари євро/долар на зовнішніх ринках — відбивав усі перипетії змін цього співвідношення.

А вони на зовнішніх ринках були досить відчутними, якщо врахувати, що коливання в 1 американський цент за парою євро/долар — це близько 37−38 копійок на нашому ринку:

Графік поведінки пари євро/долар цього тижня:

І якщо починався тиждень на міжбанку за євро з рівня 40,1925/40,5834 гривень, то до фактичного завершення п'ятничних торгів 21-го квітня на 15:00 за київським часом котирування євровалюти зупинилися на позначці 40,1192/40,5203. Тобто за період із 17 до 21 квітня євро при продажу на міжбанку подешевшав на 6 копійок.

А на готівковому ринку до вечора цієї п'ятниці обмінники фінкомпаній продавали долар вище за психологічний рівень у 38 гривень — у межах 38,13−38,30 гривень, а євро — по 41,67−41,85 гривень.

Прогноз курсу долара та євро на 22−23 квітня

Цими вихідними ситуація на готівковому валютному ринку буде відносно спокійною, але з продовженням тенденції поступового зростання котирувань продажу валюти.

Більшість обмінників працюватиме у форматі «з обігу» з досить терпимим для українського валютного ринку спредом у 20−25 копійок за доларом та від 25−30 копійок до 1 гривні — за євро.

Курси готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній 22−23 квітня перебуватимуть у межах коридору: прийом 37,50 — 38,12 гривень та продаж від 38,15 до 38,50 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі в основній частині пунктів обміну валюти перебуватиме: прийом у межах від 40,90 до 41,65 гривень та продаж від 41,70 до 42,00 гривень.

Гра на різницях курсів прийому та продажу готівкового євро у різних мережах обмінників буде одним із головних джерел доходу для спекулянтів цими вихідними. А певна «гра на підвищення» котирувань як долара, так і євровалюти триватиме.