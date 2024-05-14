ЄС остаточно затвердив план для України на отримання 50 млрд євро

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Цьогоріч в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

«Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку», — додав голова українського уряду.

План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року. Він розроблявся спільно з ключовими міжнародними партнерами України. З огляду на це, передбачені Планом індикатори частково відповідають вже наявним міжнародним зобов’язанням України в межах інших угод.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році — 12,5 млрд євро, у 2026 році — 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв 2027 року.