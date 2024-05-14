Збій у Coinbase, OKX почала працювати в Австралії: що нового на крипторинку

У Coinbase стався системний збій

Криптовалютна біржа Coinbase зіткнулася з системним збоєм, який почався приблизно о 7:20 за київським часом.

На своїй сторінці у соцмережі X команда повідомила, що вивчає проблему і працює над її вирішенням.

«Ми знаємо, що у деяких користувачів можуть виникати труднощі при відправленні криптоактивів чи фіатних валют», — зазначили в компанії.

При цьому, за словами Coinbase, кошти клієнтів перебувають у безпеці.

Збій тривав більш ніж три години. Наразі робота біржі повністю відновлена.

Tether заморозила понад $5 мільйонів на пов’язаних із фішинговою мережею адресах

Компанія Tether заблокувала 12 адрес із мільйонами USDT, що зберігалися на них. Про це заявили експерти платформи MistTrack. За їхніми даними, обсяг активів на заморожених гаманцях становив близько $5,2 млн.

Аналітики вважають, що заблоковані адреси можуть бути пов’язані з фішинговою мережею. Через них хакери відмивали вкрадені активи, припускають представники платформи SlowMist.

Користувачам соціальної мережі X стало цікаво, чи можуть постраждалі від фішингу звернутися до Tether для відшкодування збитків? Аналітик Янь Цінь (Yan Qing) наголосив, що компанія безпосередньо не взаємодіє з жертвами шахрайства в цьому випадку.

Емітент стейблкоїна може заморозити активи в тому випадку, якщо людина звернулася в правоохоронні органи або державні служби для видачі постанови про блокування коштів, підкреслив він.

При цьому в окремих випадках Tether здатна діяти на випередження, коли справа має широкий розголос і очевидні ознаки шахрайства, зазначили експерти.

Криптобіржа OKX почала працювати в Австралії

Криптовалютна біржа OKX офіційно розпочала роботу в Австралії. У компанії заявили, що це хороший ринок з «прозорою нормативною базою».

OKX Australia підтримує 85 криптоактивів і 170 спотових пар, згідно з офіційним пресрелізом. Вона пропонує послуги з торгівлі та обміну криптовалютами.

Примітно, ринок деривативів при цьому буде доступний тільки для перевірених гуртових клієнтів. Яким критеріям вони повинні відповідати в релізі не вказано.

«Я думаю, що Австралія — це дуже недооцінений ринок. Тут відмінні динаміка і склад споживачів. Хороші фундаментальні клієнти, інвестори, як правило, освічені та жваво цікавляться новими технологіями», заявив президент OKX Хун Фанг у коментарі Cointelegraph.

Криптобіржа Rain втратила $15 млн унаслідок експлойту

Криптовалютна біржа Rain, що базується в Бахрейні (держава, що об'єднує групу островів в Перській затоці між Саудівською Аравією й Іраном), постраждала від експлойта. Унаслідок хакерської атаки з адрес, що належать компанії, невідомі вивели активи на $14,8 млн.

Першим про підозрілі операції повідомив криптоексперт ZachXBT. За його словами, інцидент стався ще 29 квітня 2024 року. Аналітик зазначив, що з гаманців Rain, які містили біткоїн, Ethereum, Solana і Ripple вивели великий обсяг коштів на інші біржі.

Надалі хакери конвертували вкрадені активи в 137,9 BTC і 1881 ETH. Ці кошти переказали на адреси, які після 29 квітня «замовкли», підкреслив ZachXBT.

При цьому частина спільноти зазначила, що про-версія платформи Rain періодично не функціонує з 5 травня 2024 року. Користувачі вважають ці події взаємопов'язаними.

Представники біржі підтвердили, що наприкінці квітня компанія зіткнулася з інцидентом, який призвів до втрати активів. За їхніми словами, зараз користувацькі кошти перебувають у цілості, а клієнтам, які постраждали внаслідок атаки, відшкодують збитки.

Rain стверджує, що зробила низку кроків для підвищення безпеки. Платформа також співпрацює з державними регуляторами та правоохоронцями в рамках розслідування інциденту. У технічні подробиці злому компанія не стала заглиблюватися.