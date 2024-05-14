Курс валют на 14 травня: євро та долар дорожчають

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подорожчало на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу зріс на 3 копійки. Євро додало 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−40,00 грн. Євро купують за 42,57 грн, а продають за 43,19 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,95−40,06, євро — 43,10−43,27 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,68−39,72 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,81−42,84 грн/євро.

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