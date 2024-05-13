Головне за понеділок: торговельний «безвіз» для України, Держборг подешевшав, прогноз курсу валют

Європейська Рада схвалила угоду про безмитну торгівлю з Україною з посиленими захисними заходами для європейських фермерів. Угода передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС до червня 2025 року.

Держборг подешевшав у 1,4 раза з 2022 року — Мінфін

З 2022 року і станом на кінець березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%. Водночас середньозважена строковість держборгу збільшилася в 1,6 раза — з 6,27 року до 10,04 років.

Банкіри очікують на послаблення гривні на тлі валютної лібералізації

Банкіри очікують, що курс гривні до долара влітку опуститься до 40 грн, експерти кажуть, що нацвалюта подешевшає на тлі введення лібералізації на ринку.

Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст

Щорічний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, майже не матиме впливу у контексті військових потреб України. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Курс долара 13−17 травня: яку гру та навіщо веде НБУ на міжбанку

Ситуація на валютному ринку змінюється із закладеною Нацбанком циклічністю. Наприкінці квітня долар дешевшав, а перша декада травня закінчилася зростанням його курсу. Хтось пояснював цей тренд ефектом курсової хвилі, яку регулятор любить рухати у різні боки, а хтось — створенням додаткових мотивацій для експортерів.