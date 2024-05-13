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13 травня 2024, 20:00

Головне за понеділок: торговельний «безвіз» для України, Держборг подешевшав, прогноз курсу валют

ЄС остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Європейська Рада схвалила угоду про безмитну торгівлю з Україною з посиленими захисними заходами для європейських фермерів. Угода передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС до червня 2025 року.

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Джерело: Мінфін
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