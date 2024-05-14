Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на 11 копійок

Національний банк України встановив на 14 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,61 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.

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НБУ на 14 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,74 грн. Європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

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