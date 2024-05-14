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14 травня 2024, 12:15

Нацбанк не може збільшити терміни повернення експортного виторгу

НБУ не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортного виторгу, на чому наполягають представники бізнесу. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний після зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні та Європейської Бізнес Асоціації.

НБУ не має змоги пом'якшити капітальні обмеження та одночасно розширити терміни повернення експортного виторгу, на чому наполягають представники бізнесу.

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«За останній місяць ми отримали низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях, але ми поки що не вбачаємо достатніх підстав для цього», — розповів Пишний.

За його словами, НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати строки повернення виторгу, оскільки в першому випадку створюватиметься додатковий попит на іноземну валюту, а в другому — позначиться на зменшенні пропозиції. А одночасно робити різновекторні речі — дуже небезпечно.

Голова НБУ зазначив, що після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за І квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило 134 млн дол США на місяць. А другому півріччі 2023 році воно було від'ємним (в середньому -1,3 млрд дол США на місяць).

«Враховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше, до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті і узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами», — підсумував Пишний.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 травня 2024, 13:21
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Понимаю… Доллары…
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Kankakee
Kankakee
14 травня 2024, 13:42
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Правильно я зрозумів що останні півроку 2023 експортери просто ховали валютну виручку 6 місяців помножити на 1.3 млрд це якраз 8 млрд і вийде 😸 А після того як курс зріс просто почали її більше повертати? Але Пишний намагається втюхати
ідєю що це мов НБУ прийняв постанову про скорочення строку повернення і зразу всі почали її виконувати 🤦‍♂️ хоча з вказаних цифр наче ж очевидно що повертається валюта по мінімуму
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