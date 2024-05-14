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14 травня 2024, 11:44

В США китайську криптоферму змушують продати землю біля бази з ядерними ракетами

Білий дім наказав китайській групі, яка займається криптомайнінгом у Вайомінгу, продати землю, на якій вона тримає свої сервери, оскільки об'єкт знаходиться поруч з базою, на якій розміщені американські ядерні балістичні ракети. Про це пише Financial Times.

Білий дім наказав китайській групі, яка займається криптомайнінгом у Вайомінгу, продати землю, на якій вона тримає свої сервери, оскільки об'єкт знаходиться поруч з базою, на якій розміщені американські ядерні балістичні ракети.

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«Президент Джо Байден наказав компанії MineOne Partners та її партнерам продати землю поруч з військово-повітряною базою Уоррен у Вайомінгу протягом 120 днів. Він заявив, що група з Британських Віргінських островів, мажоритарним власником якої є громадяни Китаю, не повідомила уряд США про цю чутливу транзакцію», — пише газета.

Американські військові розміщують ядерні міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III на базі Уоррен на південному сході Вайомінгу. В опублікованому в понеділок указі про продаж акцій Байден заявив, що MineOne використовувала спеціалізоване обладнання для майнінгу криптовалют, яке включало в себе іноземні технології, що становило загрозу національній безпеці.

«Близькість об'єктів нерухомості, що перебувають в іноземній власності, до стратегічної ракетної бази і ключового елементу американської ядерної тріади, а також наявність спеціалізованого обладнання іноземного виробництва, яке потенційно може сприяти спостереженню і шпигунству, становить загрозу національній безпеці США», — йдеться в указі Байдена.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
kadaad1988
kadaad1988
14 травня 2024, 12:30
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Вообще удивительно , что китайские коммуняки имеют какую-то собственность в Штатах.
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0
artarlit
artarlit
14 травня 2024, 12:42
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Деньги не пахнут. торговый оборот сша и россии растет второй год подряд. рекорд на рекорде.
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+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 травня 2024, 13:27
#
А в Киеве русские знают расположены бабок возле метро… Что продают сигареты… Ето их бизнес… Они его вернут… Даже Вася малый не поможет…… Тцк… В хату…
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