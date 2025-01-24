Євро дорожчає, а долар йде донизу: який курс побачимо цими вихідними

Цей тиждень на нашому валютному ринку можна назвати досить позитивним для курсу гривні щодо долара США і досить непростим щодо євро. Що відбувалося, і який курс виставлять обмінники та банки цими вихідними — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

За 20−24 січня 2025 року долар під час продажу на міжбанку просів на 26,5 копійок — зі стартових рівнів понеділка 42,11/42,14 до 41,84/41,875 гривень до завершення п'ятничних торгів. А ось котирування продажу безготівкового євро за цей же період зросли відразу майже на 46 копійок — із 43,4490/43,4631 до 43,9027/43,9226 гривень.

Курс долара на українському міжбанку за тиждень

Курс євро на українському міжбанку за тиждень

Не відставав від міжбанку і готівковий ринок, який дуже оперативно відображав усі зміни щодо тренду безготівкових котирувань американської та європейської валюти щодо гривні.

Курс готівкового долара

Курс готівкового євро

І ввечері у п'ятницю 24 січня 2025 року обмінники продавали долар за 42,12 — 42,25 гривень, а євро — за 44,20 — 44,40 гривень.

Підвищена економічна, геополітична та військова турбулентність як у самій Україні, так і в усьому світі, відчувалася на нашому валютному ринку практично щодня.

Що вплинуло на котирування

Серед внутрішніх та зовнішніх чинників на поведінку українських валютних котирувань найбільше вплинули такі події:

1. Завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів. У понеділок більшість клієнтів банків закривали свої борги, що залишилися на цю дату, перед бюджетом за податками та зборами. Це призвело до деякого зростання пропозиції валюти на міжбанку, чим і підстраховувало потім курс нацвалюти на торгах цього тижня.

2. Підвищення Нацбанком облікової ставки із 13,5% до 14,5% річних. У четвер НБУ оголосив своє рішення щодо підвищення облікової ставки на 1% річних — до 14,5%, визнавши продовження активізації інфляційних процесів в Україні та натякаючи при цьому на подальше підвищення облікової ставки у тому випадку, якщо зростання цін триватиме. Це дещо зміцнило позиції гривні на ринку, оскільки пообіцяло вкладникам банків та інвесторам у гривневі інструменти (насамперед у гривневі ОВДП) потенційно швидке підвищення дохідності для їх нових вкладів у нацвалюті.

Разом із обліковою ставкою на 1% річних Нацбанк підвищив ставки за депозитними сертифікатами «овернайт», тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно. Це призведе зараз до корекції поведінки всіх банків на ресурсному міжбанківському ринку, кредитному ринку та ринку депозитів і вкладів у національній валюті.

За моїми прогнозами, такого підвищення облікової ставки з боку Нацбанку буде недостатньо для стримування цін у країні та споживчого попиту, що призведе до подальшого підвищення облікової ставки до рівнів 15−15,5% річних вже на наступному Правлінні Нацбанку з цього питання, яке відбудеться 6 березня цього року.

3. Перший повноцінний тиждень роботи Дональда Трампа, як нового президента США, після його інавгурації 20 січня. Дональд Трамп вірний собі. Численні укази, кадрові рішення та заяви нового глави Білого дому як щодо зовнішньої, так і внутрішньої політики США призвели до підвищеної турбулентності всіх світових ринків, у тому числі і валютного. Особливо добре це було видно з поведінки пари євро/долар, яку знову лихоманило.

Графік поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках у період із 20 до 24 січня 2025 року

І це негайно позначалося на курсі євро щодо гривні на нашому ринку. Саме зміцнення євро щодо долара на зовнішніх майданчиках призвело до зростання цінників безготівкового та готівкового євро в Україні цього тижня.

4. Фінансова допомога наших міжнародних партнерів у 2025 році, навіть з огляду на зміни політичної розстановки сил у США. Практично всі наші європейські партнери підтвердили свою рішучість закривати свої зобов'язання перед нашою країною щодо фінансування «дір» українського бюджету в умовах війни з рф.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, «у 2024 році Україна отримала $42 млрд від міжнародних партнерів у вигляді кредитів та грантів, що дозволило уряду профінансувати значний дефіцит бюджету (близько 24% ВВП), а НБУ — підтримувати стійкість валютного ринку та наростити міжнародні резерви до нового історичного максимуму у $43,8 млрд на 1 січня 2025 року.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $38,4 млрд зовнішнього фінансування. З огляду на заходи уряду щодо нарощування власних надходжень та залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік (близько 19% ВВП без урахування грантів у доходах) без звернення до емісійних джерел.

Зі свого боку, НБУ зможе компенсувати структурний дефіцит валюти у приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання. Це дозволить підтримувати стійкість валютного ринку за умов режиму керованої курсової гнучкості".

Це чіткий сигнал Нацбанку валютному ринку про те, що ніхто не планує «підривати курс гривні» та запускати «друкарський верстат». І це дуже важливо в умовах підвищеної напруженості на фронті та численних суперечливих заяв Дональда Трампа щодо його бачення перспектив завершення війни в Україні.

Завдяки всім перерахованим вище чинникам загалом обстановка на валютному ринку цими днями є досить позитивною для гривні, хоча й зберігається тенденція підвищеного попиту на валюту з боку населення:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 25−26 січня

У цих умовах власники обмінників цими вихідними продовжать працювати у форматі «з обороту» як за доларом, так і за євро. При цьому фінансисти все ж таки оглядатимуться і на поведінку міжбанку останніх днів, де гривня зміцнилася щодо американської валюти, але здала свої позиції щодо євро.

Більшість обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють цієї суботи та неділі, пропрацюють ці дні зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом і в 20−40 копійок за євро.

Оптові точки обміну валюти будуть готові працювати і з вужчими рівнями спреду: за доларом — у межах 15−20 копійок, за євро — у межах 20−25 копійок. Вони будуть готові бути «щедрішими» (на 5−10 копійок вище, ніж у роздрібних обмінників) під часу прийому валюти у громадян, і трохи менш «жадібними» (на 5−10 копійок нижче, ніж у роздрібних обмінників) під час продажу валюти населенню.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими вихідніми відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,65 до 42,10 гривень та продаж від 42,15 до 42,35 гривень.

А курс готівкового євро 25−26 січня перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,50 до 44,15 гривень та продаж від 44,20 до 44,55 гривень.

Розкид за котируваннями купівлі-продажу євро в різних мережах обмінників, який уже став звичним, буде значним і цими вихідними. Це дозволить у деяких випадках особливо спритним громадянам навіть пограти на курсі євровалюти, купуючи її в одних мережах обмінників та здаючи до інших. Цей виграш не буде величезним, але 5−10 копійок на євро заробити на подібних операціях громадяни цими вихідними цілком зможуть.