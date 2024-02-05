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5 лютого 2024, 15:30

Допомога США затримується: причина в українській корупції?

Американці представили новий компромісний законопроєкт з допомоги Україні. Які шанси на його ухвалення, чому цей процес затягується, та чи є в цьому провина української влади, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Американці представили новий компромісний законопроєкт з допомоги Україні.

Військова допомога на місці. І це найважливіше. Допомога бюджету зменшилася, і тепер складає майже $8 млрд, проти майже $12 млрд. Тобто зменшилася на $4 млрд. Це 10% відсотків від усієї зовнішньої допомоги на 2024 рік, яку ми плануємо отримати. Неприємно, але не катастрофічно. І прийняття цього пакету було б дуже позитивною новиною для України.

Чи буде він проголосований? — Не факт. Трамп саботує і цей законопроєкт, а тому провести його через дві палати у США буде дуже важко. Джонсон із Палати представників так і не став Джонсонюком, і слідує чітко у фарватері Трампа, тобто його політичних інтересів.

Чи є в цьому вина України і наших проблем із корупцією та політичними гойдалками? — Ні. Це виключно результат політики і політиканства у США напередодні виборів президента. Що б не робила Україна, ми б не могли вплинути на це. Навіть якщо б Президент роздумував не над звільненням Залужного, а над боротьбою з корупцією, то це не вплинуло б на поведінку Трампа, а отже, не вплинуло б на процеси всередині США.

Чому Трамп проти? Просто тому, що йому не треба вирішення проблеми міграції до президентських виборів у листопаді. Бо це його головна зброя проти Байдена. Тим паче, ця проблема хвилює найбільше число американців. І на фоні чудової економічної динаміки в США, де чекали рецесію, а вийшло сильне економічне зростання і найбільший приріст робочих місць за історію, втрачати такий козир для опортуніста Трампа було б недоречно.

Чи вдастся відв'язати допомогу Україні від проблеми міграції? Будемо на це сподіватись. Це збільшить шанси того, що Трамп нарешті припинить саботувати допомогу Україні.

Ситуація з американською допомогою тотожна з ситуацією інвестицій в Україну під час війни. Їх не буде. Чи впливає на це корупція? — Ні. Просто тому що неважливо, чи є корупція, чи нема у тій країні, у яку ви й так не інвестуєте через війну. Закінчиться війна, корупція знов буде на всіх радарах. І відсутність верховенства права. А поки що це вторинне.

Як для зовнішніх інвесторів, так і для українського бізнесу, який відчуває більший тиск силовиків, так. Але який так само у всіх опитуваннях зазначає, що головними проблемами є саме питання безпеки, відсутності робочих рук, а вже потім, на останньому місці, корупція. Так само і з американською допомогою. Не важливо, що відбувається в Україні, бо для американських політиків їх вибори на 100 порядків важливіші. Ми можемо вважати це несправедливим, але це наші проблеми.

Чи означає це, що з корупцією не треба боротися? — Звісно, ні. Треба. Просто не всі процеси у світі пов’язані з Україною. Навіть якщо вони на нас впливають. І не для всіх у світі Україна є центром Всесвіту.

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Що залишається Україні? Робити те, що треба. І не робити дурниць, і, нарешті, відмовитись від популізму, який може ускладнити наше становище. Останнє, на жаль, схоже, виглядає фантастичним. І по дурницям, і по популізму ми досі в лідерах.

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