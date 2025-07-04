Долар VS євро: що відбувається з валютою в Україні

Початок липня не вніс особливої зрозумілості у перспективи як поведінки пари євро/долар на світових майданчиках, так і в перспективи гривні щодо цих валют на нашому внутрішньому українському валютному ринку. Занадто вже багато різнопланових чинників впливають зараз на ситуацію.

Сенат США із мінімальною перевагою схвалив 1 липня податковий законопроєкт Дональда Трампа про податкові пільги та скорочення державних витрат. Документ передбачає продовження податкових пільг, запроваджених у першу каденцію Трампа, а також низку нових преференцій для окремих груп американців. При цьому він передбачає збільшення держвитрат США на безпеку кордонів і оборону.

Фінансувати ці кроки планується, зокрема, за рахунок скорочення соціальних програм, таких як Medicaid (медичне страхування для незаможних) та програми продовольчих талонів для нужденних. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу США, лише податкові положення цього законопроєкту збільшать дефіцит державного бюджету на $3,8 трлн до 2034 року.

Це викликало серйозні побоювання серед світових інвесторів щодо стійкості американських державних фінансів. І вже майже ніхто не має сумнівів, що цей «гарний закон», за словами Дональда Трампа, швидко буде запущений у реальну роботу.

Головним ключовим меседжем для інвесторів у всіх цих політичних американських іграх можна вважати нову реальність — США змінюють пріоритети у своїй економічній політиці на найближчі роки. І в результаті основними для Штатів стають скорочення податків для окремих груп американців зі збільшенням при цьому витрат на оборону та безпеку, тоді як соцпрограми та фіскальна дисципліна відходять на другий план.

А новим тривожним сигналом для всіх ринків можна вважати те, що США матимуть збільшення дефіциту бюджету ще на $3,8 трлн. І це підтверджує побоювання світових інвесторів щодо зростання зовнішнього та внутрішнього боргу США, посилює тиск на долар та спровокує чергову епоху нестабільності у глобальному фінансовому світі.

Крім цього, на момент написання статті так і не вирішено питання щодо запровадження/не запровадження підвищених американських мит на товари з ЄС (дедлайн 9 липня) та запуску дій у відповідь Євросоюзу, що безпосередньо впливає на поведінку пари євро/долар.

Графік пари євро/долар

І в результаті поки що зберігається тренд на поступове зміцнення позицій євро у світі за рахунок його більшої передбачуваності та низької інфляції в ЄС (близько 2%) на тлі ще більшої кількості питань до долара США, як світової валюти. Та ще й періодичними курсовими ралі за цією парою на будь-яких висловлюваннях Дональда Трампа щодо митної війни з Євросоюзом і потім коментарями у відповідь цих можливих дій з боку чиновників Євросоюзу.

Все це безпосередньо впливає на курс євро в Україні щодо гривні. І в подібній ситуації потенціал зростання євро у нас у країні щодо гривні поки що вочевидь не вичерпано.

Паралельно із цим і долар в Україні продовжує зростати невеликими темпами щодо курсу гривні. Але вже за рахунок наших суто українських військових та економічних реальностей. Тобто фактично гривня девальвує і щодо долара, і щодо євро. Щоправда, щодо євро значно більшими темпами за рахунок синергії зростання курсу долара щодо гривні та зміцнення євро щодо долара на світових майданчиках. Наближення курсу євро до позначки 50 гривень вже відчувалося на початку цього тижня, і це точно не остання спроба євровалюти пробити цей психологічний рівень найближчим часом.

На жаль, багато в чому Нацбанк залишається заручником ситуації з євро (а навіть більше — із доларом) у світі. І він не завжди оперативно реагує на проблему зльотів котирувань саме євро щодо гривні. Тобто наш регулятор наполегливо продовжує практику прив'язки гривні до долара, хоча в міжнародному торговому сегменті, а незабаром і щодо частки міжнародної фінансової підтримки нашої країни західними партнерами, частка євро швидко зростає. І фактично НБУ намагається згладити коливання за доларом щодо гривні, але отримує постійний негативний «бумеранг» за євро.

Доки існують численні військові валютні обмеження, запроваджені самим Нацбанком, — ця тактика себе ще хоч якось виправдовує. Але щойно ситуація зміниться (а вона зміниться), чинного механізму стримування та «управління» курсом долара і через це опосередковано євро буде вочевидь недостатньо. І курс почне «проривати» то на міжбанку, то на готівковому ринку.

Тобто поки що подібні дисбаланси курсового регулювання накопичуються, але незабаром почнуть прилітати до нашого регулятора несподіваними саме для нього, але не для учасників ринку, «сюрпризами».

Поки що ж, як завжди, весь тиждень попит на валюту був досить активним, і Нацбанку фактично щодня доводилося закривати дефіцит долара за рахунок своїх інтервенцій. НБУ має достатні обсяги ЗВР ($44,5 млрд на 1.06.2025), щоб утримувати курс долара від суттєвих стрибків через застосування політики «гнучкого курсоутворення» шляхом валютних інтервенцій з продажу американської валюти на нашому ринку, а ось за курсом євро він продовжує просто залишатися заручником поведінки світових ринків щодо пари євро/долар.

Завдяки інтервенціям Нацбанку котирування долара на нашому міжбанку особливо не зросли, але й суттєвого просідання, яке періодично спостерігалося на світових майданчиках, у цей період теж не відбувалося:

Курс безготівкового долара (міжбанк)

За 30 червня — 4 липня курс продажу долара на міжбанку практично майже не змінився — з 41,73/41,76 до 41,72/41,76 гривень, а готівковий долар увечері в п'ятницю 4-го числа в обмінниках фінкомпаній та в касах банків продавався за 41,70 — 41,85 гривень.

Щодо євро — через вищеописані події та взаємозв'язки світового та українського валютних ринків ситуація була іншою.

Курс безготівкового євро (міжбанк)

У результаті курс продажу безготівкового євро за 30 червня — 4 липня зріс на 15 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 30 червня, 49,0160/49,0304 до 49,1545/49,1849 гривень на завершення сесії 4-го числа. Причому на піку попиту на євро міжбанк майже наближався до позначок 49,50 гривень, а то й вище, що відверто нервувало ринок та всіх учасників торгів. А готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці 4 липня продавався в межах 49,60−49,90 гривень, тобто вже досить близько до рівнів 50 гривень за євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 5−6 липня

Ближче до цих вихідних ситуація залишилася підвішеною як на світовому валютному ринку, так і в Україні. І тому власникам обмінників немає сенсу брати на себе підвищені курсові ризики. Тому, вони пропрацюють у ці дні на готівковому ринку із середнім рівнем спреду як за доларом, так і за євро.

За американською валютою спред між купівлею та продажем долара перебуватиме в межах 20−30 копійок, а за євро — в межах 20−60 копійок. Оптові обмінники цієї суботи та неділі працюватимуть зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−30 копійок.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,40 до 41,60 гривень та продаж від 41,70 до 42,00 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,70 до 49,40 гривень та продаж від 49,45 до 49,90 гривень. Значний розкид котирувань євро у різних мережах обмінників збережеться.