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3 січня 2025, 19:30

Долар в Україні стрімко дорожчає: чи дійде до 43 грн/$ вже цими вихідними

Останній робочий тиждень 2024 року та перші дні січня нового 2025 року минули на валютному ринку України досить динамічно. З одного боку, повноцінних новорічних вихідних днів на міжбанку не було: банки пропрацювали у стандартному «валютному» режимі і 31 грудня, і 1 січня.

Останній робочий тиждень 2024 року та перші дні січня нового 2025 року минули на валютному ринку України досить динамічно.

З іншого — і самі клієнти були не особливо налаштовані на розслаблення. Навіть у перший день нового року (зазвичай «мертвий», за активністю покупців і продавців на міжбанку) обсяги операцій за системою Блумберг перевищили $20 млн в еквіваленті. І потім активність банків та клієнтів на торгах лише швидко зростала.

Відчувалося, що гривневий «навіс» у банківській системі за рахунок традиційних розрахунків бюджету з контрагентами до завершення року серйозно тиснув на курс. Це призводило до таких антирекордів, як 42 грн/дол за офіційним курсом, хоча така девальвація гривні і вписувалася в прогнози, які робили експерти і які закладалися до бюджету на кінець 2024 року.

Але паралельно з цим, все більшу стурбованість у аналітиків викликають показники зростання цін. 11,2% — листопад 2023 до листопада 2024 року — це тривожний сигнал для того ж Нацбанку, оскільки вже зрозуміло, що загалом за рік цей показник лише погіршиться. Тому додавати до цього ще більше завдяки розширенню коливань курсу на міжбанку Нацбанк точно не зацікавлений. І недарма чиновники НБУ кажуть, що курсова політика у форматі «керованої гнучкості» їм просто необхідна зараз для стримування зростання цін. Тут вони мають рацію: якби до поточного зростання цін додалася б ще й стрімкіша девальвація гривні, показники інфляції найближчим часом стали б ще більшими.

Із позитивного можна відзначити, що завдяки надходженням міжнародної фінансової допомоги за 2024 рік ЗВР України вочевидь досягнуть $41−43 млрд. Це дає можливість Нацбанку серйозно поборотися за курс на міжбанку та формує всі необхідні ресурси для інтервенцій регулятора щодо підтримки курсу гривні на валютному ринку у необхідних обсягах.

Загалом за тиждень тренд із поступової девальвації гривні зберігся, хоча й без особливих сюрпризів як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Основним продавцем валюти залишався НБУ, якому іноді «допомагали» і декілька експортерів.

У результаті за 30 грудня 2024 року — 3 січня 2025 року долар при продажу на міжбанку подорожчав на 19 копійок — зі стартових рівнів понеділка 41,96/41,99 до 42,15/42,18 гривень до завершення торгів п'ятниці.

Графік курсу долара на міжбанку за тиждень

А міжбанківські котирування продажу євро за цей період навіть знизилися відразу на 34 копійки — з 43,7558/43,7745 до 43,4187/43,4327 гривень. Але, в даному випадку, на курс євро в Україні вплинули здебільшого просідання євро щодо долара на зовнішніх ринках.

Графік пари євро/долар за тиждень

Графік курсу євро на міжбанку за тиждень

На тлі всіх цих коливань міжбанку наш готівковий валютний ринок цього разу реагував на стрибки безготівкового курсу агресивніше:

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

В умовах підвищеного попиту на валюту та невизначеності подальшої поведінки міжбанку власники обмінників цими вихідними встановлять досить великий рівень спреду між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро.

Стримуватимуть їхні апетити щодо котирувань лише висока конкуренція на ринку валютообміну та досить низька платоспроможність основної частини населення. Тобто у більшості обмінників цими вихідними збережеться формат роботи «з обороту» зі спредом у межах 20−25 копійок на доларі та у 20−40 копійок на євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 4−5 січня

Як уже говорилося вище, обмінникам зараз немає сенсу особливо знижувати свої цінники продажу валюти: попит на валюту залишається на високому рівні, чим фінансисти й скористаються. Тому власники обмінників фінкомпаній та працюючі вихідними відділення банків пропрацюють ці суботу та неділю у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−30 копійок на доларі та у 20−50 копійок на євро.

Оптові обмінники (від 1 000 доларів або 1 000 євро) будуть традиційно трохи щедрішими, ніж їхні роздрібні колеги, як при прийомі валюти у населення (даватимуть на 5−10 копійок більше як за доларом, так і за євро), так і менш «жадібними» при її продажі громадянам (на 3−5 копійок віддаватимуть її дешевше).

Курс готівкового долара 4−5 січня у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 42,10 до 42,55 гривень та продаж від 42,60 до 42,80 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,05 до 43,85 гривень та продаж від 44,05 до 44,35 гривень.

Певна гра «на підвищення» частиною мереж обмінних пунктів збережеться.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
3 січня 2025, 20:40
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Гарний огляд.
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