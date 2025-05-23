Долар у світі знову під тиском: як на це відреагує курс в Україні

Усі останні тижні минають під знаком імпульсивних геополітичних рішень, які суттєво впливають не кращим чином на стан світової економіки. Чинник невизначеності наслідків тарифних війн США з Китаєм, Євросоюзом, Канадою та іншими провідними економіками світу на тлі посилення війни росії в Україні, а Ізраїлю проти Хамас на Близькому Сході, вже призвів нещодавно до суттєвих просідань курсу долара щодо світових валют.

І тільки домовленість між США і Китаєм про 90-денну паузу в торговельній війні, що послідувала за цим, а також вже пом'якшена риторика Дональда Трампа щодо війни тарифів із Євросоюзом частково підтримала американську валюту на світовому валютному і фондовому ринках. І навіть почало поступово повертати пару євро/долар із ще нещодавнього шокового стану на старті торгових воєн нової адміністрації США.

Графік пари євро/долар

Але це виявилося лише частковою стабілізацією ситуації, причому на короткий період. Продовження війни рф проти України навіть після активної човникової дипломатії США не призвело ані до перемир'я, на яке була готова Україна, ані, тим паче, до зупинки війни. Не особливо «послухався» Трампа й Ізраїль, який останніми днями активізував свої військові операції проти Хамас. Поки що «зависли» і передбачувані переговори Штатів із Іраном. Все це шкодить іміджу Америки, яка позиціонує себе, як провідний світовий арбітр і гарант загальної безпеки на планеті.

До цього додалися чергові «дзвіночки» від світових рейтингових агентств. 16 травня Moody's, останнім із трьох провідних рейтингових агентств світу, знизило кредитний рейтинг США з вищого Ааа до другого за силою Аа1, що означає дуже високу кредитоспроможність та низький ризик дефолту, але при цьому Moody's вказало на зростання дефіциту бюджету США. Це сталося вперше з 1917 року, тобто перший раз за понад 100-річний період.

Таке зниження рейтингу позначиться на американських компаніях, інвесторах та споживачах, які фактично позичають гроші банкам, розміщуючи депозити, укладаючи угоди з деривативами або купуючи незабезпечені облігації у кредиторів.

«Зниження рейтингу уряду США вказує на те, що у нього менше можливостей для підтримки високорейтингових зобов'язань», — написали аналітики Moody's.

Це вже призвело до того, що ланцюжком Moody's Ratings знизило і довгострокові депозитні рейтинги провідних американських банків, включаючи JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) і Wells Fargo. Подібне знову «вдарить» по позиціях долара у світі, і штовхає інвесторів у захисні активи — золото та прогнозованіші валюти, на кшталт швейцарського франку, японської єни, частково англійського фунта та євро.

Таким чином, долар у світі знову ризикує потрапити до періоду великої турбулентності. І для України з її прив'язкою курсу гривні щодо долара США, і основним завданням Нацбанку згладжувати коливання саме за американською валютою — це може призвести до стрибків курсу більше не долара, а саме євро щодо гривні, де подібної прив'язки наш регулятор наразі не забезпечує. У результаті ми спостерігаємо досить суттєві стрибки курсу євро щодо гривні з періодичністю кожні 3−5 днів.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку

Готівковий ринок України поводиться спокійніше, ніж міжбанк, але теж змушений оперативно відображати всі реалії світового валютного ринку, що швидко змінюються.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

І фактично лише завдяки затиснутому обмеженнями Нацбанку внутрішньому валютному ринку та активним інтервенціям із продажу долара курс гривні зараз продовжує відносно слабко реагувати на зовнішні виклики щодо американської валюти, чого не скажеш про євро.

У результаті за період із 19 до 23 травня курс продажу безготівкового долара на торгах в Україні практично не змінився — з 41,51/41,55 до 41,52/41,55 гривень, а готівковий долар увечері в п'ятницю, 23 травня, обмінники фінкомпаній продавали за 41,45 — 41,60 гривень.

А ось курс продажу на міжбанку євро за тиждень пристойно зріс — відразу на 44 копійки — зі стартових рівнів 19 травня 46,5368/46,5733 до 47,0006/47,0179 гривень на завершення сесії 23 травня. А рівень продажу готівкового євро в обмінниках фінкомпаній увечері п'ятниці перебуває в межах 47,10−47,30 гривень.

Це зовсім непогані показники для валютного ринку України, яка продовжує перебувати під постійним тиском військових атак рф, навіть попри всі твердження американського президента Дональда Трампа про чи не швидке перемир'я і завершення війни.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 24−25 травня

Тому в умовах збереження військових та геополітичних ризиків власникам українських обмінників цієї суботи та неділі найрезонніше пропрацювати зі спредом між купівлею та продажем долара та євро в межах 20−25 копійок. А в оптових обмінників цими вихідними «робочим» спредом за доларом та євро буде рівень у 15−20 копійок.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,35 гривень та продаж від 41,45 до 41,75 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 46,45 до 47,00 гривень та продаж від 47,10 до 47,60 гривень.