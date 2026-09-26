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26 вересня 2026, 12:47

Raiffeisen готує запуск криптоторгівлі у трьох країнах у 2027 році

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) уклала угоду з Bitpanda, яка дозволить її дочірнім банкам у Центральній та Східній Європі пропонувати клієнтам операції з криптоактивами. Технологічну інфраструктуру надасть Bitpanda, йдеться у повідомленні компанії.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) уклала угоду з Bitpanda, яка дозволить її дочірнім банкам у Центральній та Східній Європі пропонувати клієнтам операції з криптоактивами.

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Що відомо про запуск

Банки групи обслуговують близько 18 млн клієнтів. Впровадження сервісу буде поетапним, зазначили у RBI.

Видання Cointelegraph з посиланням на представника банку повідомило, що в першу чергу функція стане доступною клієнтам в Албанії, Чехії та Словаччині. Запуск там заплановано на першу половину 2027 року.

Кожен банк групи визначить набір послуг та терміни їх впровадження з урахуванням вимог свого ринку, наголошується у повідомленні RBI.

Аналогічний сервіс вже працює в Австрії: з 2024 року клієнти регіонального Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien можуть купувати та продавати криптоактиви через банківську програму. Операції там також забезпечує Bitpanda. Компанія також надає доступ до торгівлі криптовалютою клієнтам інших банків, у тому числі німецького N26.

Що відомо про Bitpanda

Bitpanda була заснована у Відні у 2014 році як платформа для торгівлі криптовалютою. Зараз вона пропонує інші інвестиційні продукти, а також надає технологію для роботи з цифровими активами банкам.

За даними компанії, вона має понад 7 млн зареєстрованих користувачів. У 2021 році Bitpanda залучила $263 млн при оцінці $4,1 млрд. Раунд очолив фонд Valar Ventures Пітера Тіля.

Bitpanda є офіційним партнером футбольного клубу «Арсенал» з криптовалютної торгівлі. У січні 2026 року Bloomberg писав, що Bitpanda розглядає розміщення акцій у Франкфурті з оцінкою 4−5 млрд євро вже в першій половині року. У вересні глава компанії повідомив Bloomberg, що розміщення відкладено до сприятливіших ринкових умов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
antibiotik1
antibiotik1
26 вересня 2026, 12:51
#
А де три литры, который тут год назад кричал что крипта это фантики и никто в серьез ее не воспринимает
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